С наступающим 2019 годом!!!

Завершается очередной непростой для страны и мира год.Начавшиеся весьма драматично развиваться выборы президента РФ завершились убедительной победой В.В. Путина.Оказалось, что весь левацкий шум, поднятый в СМИ по поводу клубничного барона, – не более, чем пропагандистский пшик. К счастью для страны.Зато на примере медийной поддержки Грудинина можно сделать вывод – на кого работают многочисленные сетевые издания, а также многие раскрученные блоги и сайты. Однако наш народ мудрее, чем о нём думают разные Грефы, и самостоятельно… правильно разобрался в ситуации.Близится завершение войны в Сирии – этой таинственной части Ближнего Востока с точки зрения её давней исторической связи с Россией. Мало кто знает, что когда-то Сирия пыталась стать частью Российской империи. И какая-то историческая загадка древних времён буквально витает над, казалось бы, незначительным государством.Идёт неторопливое, но неудержимое наступление на гегемонию доллара, в частности, и на обрушение потребления в США, в целом. Что предвещает окончание гнусной эпохи либерализма, ибо именно Штаты служили мощным военно-полицейским кулаком для поддержания этого режима на планете.Как следствие этого процесса – усиление глобальной роли России, постепенный отход Европы от Америки, нарастание националистических тенденций в странах Земли.Однако проамериканская когорта так просто сдавать свои позиции, позволяющие паразитировать на странах и народах планеты, не собирается. Ярким признаком такого сопротивления, помимо очевидных атак на Трампа или запущенного клинтонитами разрушительного движения "жёлтых жилетов" в Европе – ситуация в России к концу уходящего года.

Наши совместные усилия превратятся в непреодолимую силу лишь тогда, когда каждый из нас не только осознает всю огромность нависшей над страной, над нашими детьми смертельной опасности расчеловечивания. Необходимо, чтобы это осознание реально воплощалось бы в конкретные действия. Действия каждого из нас.



Самообразовываться, вести здоровый образ жизни, который напрочь исключает применение западного генного оружия – табаков и разных шампано-коньяков; отражать информационные атаки; использовать малейшие легальные возможности для развития детей, становления их в качестве умных, творческих, высоконравственных и патриотических личностей и т.д.



Каждый может и должен внести свой вклад в будущую Победу. Которая неизбежна, ведь мы – подавляющее большинство и отстаиваем Справедливость в самом высоком смысле. А англо-иудейскому зверю Россия рано или поздно обязательно вырвет зубы. И пусть живут, беззубые, на своих островах, изолированные от Мира.



*** С Новым годом, друзья! Всем отменного здоровья, пожелания не ходить в аптеки, переходим на здоровый образ жизни и развиваем свой интеллектуальный и нравственный потенциал!



Наше дело правое! Победа будет за нами!

С Новым годом, уважаемые коллеги, посетители, читатели, друзья и соратники!!!

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Проамериканская часть российской властной верхушки, а попросту – подпиндосники, сделали максимум для того,Это и пенсионная реформа, и повышение НДС, и пошлые резонансные заявления разных чиновников и чиновниц, и наглый отказ властей принимать во внимание собранный Сутью Времени миллион подписей граждан за пересмотр пенсионной реформы, и повышение ростовщической ставки Центробанком – всё это и многие менее известные акты различных ветвей власти свидетельствует об организованной атаке на Россию.По этому поводу рискну высказать крамольную мысль: нынче ситуация в стране опаснее, нежели… в суровый период Великой Отечественной войны!Почему? Потому что в то время было почти стопроцентное разграничение на своих и чужих. Кто враг – всему народу было ясно и понятно. И каждый знал, что он должен делать для защиты Родины.Были играницы: там – враг, здесь – наши, тут рубеж обороны. Были и границы: там – фашистские европейские варвары, здесь – защитники справедливого социалистического Отечества.Были играницы: за исключением нескольких процентов ВВП за счёт ленд-лиза, всё остальное производилось внутри страны.граница также была нерушимой: контур обращения рубля внутри страны, контур безналичного, инвалютный рубль. Речи о влиянии Запада на наш наличный рубль и быть не могло.Существовала иопределённость: любые действия гражданСССР рассматривались как предательские. Ибо такое положение было закреплено в Конституции СССР. Действовала и чёткаяграница: тут – человек человеку друг, товарищ и брат, там, за бугром – деньги это всё.В общем, в то непростое время было гораздо больше определённости, нежели сегодня. Нынче все перечисленные границы почти полностью размыты, а деньги потихоньку становятся безнравственной национальной идеей.И мы уже из-за этого размытия понесли потери,. Понесли и продолжаем нести, ибо враг не всегда видим, но его нравственная, идеологическая, генетическая, информационная, когнитивная и прочая отрава проникает во все поры общественного организма.Поэтому, чтобы не стать жертвой западных кукловодов, требуется чётко определять истинные смыслы, научиться разбираться в сути услужливо подаваемых СМИ сведений, идей. И мы завершим наше поздравление уже традиционным пожеланием.