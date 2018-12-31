Путин додавил британцев, возвращение Белоруссии, Порошенко остаётся

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Одиннадцатый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- РФ и Великобритания постепенно восстанавливают дипломатические отношения;

- Активизация переговоров по интеграционным процессам союзного государства России и Белоруссии;

- Государственный аппарат Украины разворачивается на организацию победы Петра Порошенко на президентских выборах 31 марта 2019 года;

- Достоянием федеральной повестки дня становится борьба с злоупотреблениями чиновников в регионах;

- Президент России подписал закон ограничивающий процентные ставки по потребительским кредитам;

- Глава КНР Си Цзиньпин сделал заявление о приверженности китайских коммунистов марксистским ценностям.



Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва



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