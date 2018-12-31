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Продолжительность года на разных планетах
11:26. 31 декабря 2018 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
Метки: интересно, инфографика, космос, планета, полезное, солнечная система, юмор
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