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«Политическая спекуляция»: Николай Стариков оценил заявление Японии о размещении военных баз США на Курилах

17:54. 31 декабря 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: politros.com
Токио надеется на «предметное обсуждение» с Россией вопроса о заключении мирного договора между странами. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Подобные заявление от японской стороны звучат в последнее время все чаще и чаще, и невольно складывается впечатление, что этот договор просто жизненно необходим России, даже больше, чем Японии.

Так, в сентябре премьер-министр Японии Абэ утверждал, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным положат начало новой эпохи в японско-российских отношениях. При этом раньше Абэ обещал, что если Курилы перейдут японской стороне, никаких американских военных баз там не будет, а сегодня  он заявил, что Токио ждет от Вашингтона ответа по этому вопросу, а значит, никаких гарантий Япония дать не может. При этом в самой Японии прекрасно понимают важность Курил для РФ, а также видят экономические вложения российской стороны в эти острова.

Так, японский военный аналитик Ю Коидзуми стал свидетелем больших изменений на Курилах. Он посетил острова в конце июля 2018 года и поделился впечатлениями от увиденного. По мнению эксперта, благодаря России острова преобразились во многих сферах. Он отметил, что чем больше РФ будет вкладываться в Курилы, тем меньше у Японии будет аргументов на смягчение позиции Москвы по территориальной проблеме.

На что надеется Страна Восходящего Солнца, прямо заявляя, что последнее слово остается за США в вопросе размещения военных баз на Курилах, если те по итогам переговоров перейдут к Японии? И неужели это заявление может положительно сказаться на предстоящих переговорах по островам, которые назначены на январь следующего года? На эти вопросы в интервью журналистам «ПолитРоссии» дал ответ общественный деятель, писатель, политолог Николай Стариков.

По его словам, Россия прекрасно существовала и развивала отношения с Японией и без мирного договора и никакой необходимости его заключать нет, тем более передавать японской стороне Курильские острова, которые принадлежат России по праву.

 «Отсутствие мирного договора с Германией никак не мешает российско-германским отношениям. Отсутствие мирного договора с Японией никак не мешает развитию российско-японским отношениям, тем более что согласно декларации 1956 года состояние войны между Японией и Советским Союзом было прекращено. Постоянная апелляция наших японских соседей  в необходимости заключения мирного договора – есть не что иное, как политическая спекуляция. Никакой экономической, военной, международно-правовой или ещё какой-либо необходимости в заключении мирного договора нет», – отметил политолог.

Стариков посоветовал меньше обращать внимания на заявления японской стороны, потому что та просто пытается заполучить Курилы, которые по праву принадлежат России, и которые Москва не собирается отдавать Токио ни под каким предлогом.

«Японцы хотят не мытьем так катаньем получить обратно Курильские острова, которые Россия по праву получила по итогам Второй мировой войны. Более того, выступая несколько дней назад, давая интервью одному из украинских изданий, японский посол на Украине сказал, что никакого улучшения между Россией и Японией на самом деле нет. А вот эта миролюбивая риторика Японии направлена всего лишь на то, чтобы шаг за шагом получить обратно те самые Курильские острова. Так что я предлагаю поменьше обращать внимания на заявления японцев, улыбаться, говорить о необходимости и важности сотрудничества, что действительно является желанием России. Ну а без мирного договора с Японией мы жили, живем и можем прожить ещё много  тысячелетий», – заключил эксперт.

Автор: Марина Гончарова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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