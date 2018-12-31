Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2018
- 09:08 Глава «Нафтогаза» уточнил сумму финансовых претензий к «Газпрому».
- 07:00 Российский политзаключённый: Я устал быть товаром.
- 06:30 Минобороны сравнило армию РФ и ВСУ, ответив на скандальный бред украинской и либеральной пропаганды.
- 04:16 Цена “Норда” для Мариуполя.
- 00:00 Как радикалы пытаются переписать историю Украины (ФОТО).
- Вчера 21:34 Дорогу оптимистам: на Украине хвастаются «новым мощным оружием» (ВИДЕО).
- Вчера 19:32 Миллионами огней против обстрелов ответил Донецк.
Глава «Нафтогаза» уточнил сумму финансовых претензий к «Газпрому»
Победа над Газпромом в Стокгольме стала крупнейшим достижением года, беспрецедентным событием в масштабах всей Европы, пишет в своей статье для украинской газеты Экономическая правда председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Кроме того, в этом году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, в рамках которого требует от российской стороны пересмотреть тарифы на транзит топлива в 2018-2019 годах и «компенсации недоплат» еще на $11,6 млрд., рассказал Коболев, добавив, что компания уверена в обоснованности своей позиции.
Но и это еще не всё. «Нафтогаз» инициировал иск против России «за захват активов украинской газовой монополии в Крыму». Первые слушания, по словам главы компании, уже состоялись. В результате этой тяжбы Киев рассчитывает выиграть дополнительные $5 млрд.
Что касается проекта «Северного потока-2», то и здесь не всё проиграно, заявил Коболев. «Газпром» пока не получил разрешения в Дании. «Надеемся, что на решение этой страны повлияют резолюции, принятые Конгрессом США и Европарламентом», в которых законодатели выступили против строительства газопровода, отметил он.
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. В марте российская сторона обжаловала это решение, а в мае потребовала полной отмены решения по транзиту топлива. После этого Украина объявила о начале принудительных взысканий средств, в том числе подаче в суды ходатайств об аресте активов «Газпрома» в Европе.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Российский политзаключённый: Я устал быть товаром
Прошёл год с последнего большого обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной.
Тогда Украина, как всегда, нарушила договорённости, россиян, эстонца, украинца в последний момент сняли с обмена. Украинская власть открыто хвастала этим в СМИ — мол, мы опять «сделали» Россию, ДНР и ЛНР, и ничего нам за это не было…
Прошёл год. В лагере в Дрогобычах (Львовская область) был насмерть забит Валерий Иванов, политзаключённый, русский патриот, который поехал защищать идею свободного Донбасса. В декабре 2017-го Валеру тоже готовили к обмену. Но после приказа Порошенко вычеркнуть граждан РФ вернули в лагерь.
А ведь он бы остался жив, если бы позиция нашей стороны была последовательнее и жёстче.
Украинские власти через прокуроров давили на нас, чтобы мы признавали вину и получали сроки по отсиженному. Многие не соглашались по убеждениям. Кроме того, понимали и юридические тонкости: если согласишься, а обмен сорвётся, то прокуратура подаст апелляцию, и дадут большие сроки.
Те ребята, что уже получили сроки или их обвинение разваливалось, на обмен идти не хотели. Другим, которые отказывались признавать вину, должны были изменить меру пресечения, а после обмена объявить в розыск по причине неявки на суды, поскольку дело в судах никуда не исчезает, человек как был обвиняемым, так им и остаётся.
Не в лучшем положении оказывались и осуждённые, им предстояло составить прошение о помиловании. А это фактическое признание вины и раскаяние.
А в чём им раскаиваться? В своей жизненной позиции?
О том, что будут нарушения договорённостей по юридической «очистке», было понятно сразу. Но то, что украинская сторона нарушит договорённости еще и по количеству обменянных, лично мне не могло привидеться даже в страшном сне.
В середине декабря нас начали свозить в фильтрационный лагерь, организованный на базе туристического комплекса «Зелёная роща» в Святогорске Донецкой области. Привозили даже подследственных и подсудимых по уголовным статьям, которые не имели никакого отношения к событиям на Донбассе. Многие приезжали без приговоров, с изменением меры пресечения. Привозили тех, кто уже отбыл срок или получил условно. Как статистов.
По киевскому сценарию, на линии разграничения они должны демонстративно отказаться от обмена. И продемонстрировать мировой общественности — смотрите, люди не хотят покидать демократическую Украину.
Осуждённых собирали отдельно. В Харькове.
Дата обмена постоянно переносилась. Сначала 19 декабря. Потом 21-е и 25-е. Мы до последнего не верили, что обмен состоится 27 декабря.
В «Зелёной роще» мне пришлось взять на себя ряд организационных хлопот, наладить взаимодействие с Красным Крестом и представителями штаба СБУ по обмену. Постоянно шли уточнения списков. Кто-то отказывался. Кого-то «теряли».
Многих не успевали подвозить. Куда-то пропадали документы и решения судов. Людей забирали якобы на суды и даже не предупреждали, что везут на обмен, поэтому их личные вещи оставались в тюремных камерах.
Но грандиозность масштаба нарушений стала до конца понятна лишь за день до обмена — 26 декабря 2017 года. Прибыла предпоследняя группа из Донецкой области. Ко мне подошёл Юра «Барчонок». Мы были знакомы ещё по мариупольской тюрьме. Судились в одном суде и даже адвокат у нас был один. Он протянул мне трубку и сказал: «Звони адвокату. Я слышал, есть проблемы».
Звоню. Слышу ответ: «С обменом что-то не то… Потому что прокурор в обед подал ходатайство на изменение вам меры пресечения…». Обратите внимание — это был вечер 26 декабря. Ходатайство прокурором было подписано тем же 26-м числом.
Я подумал: «Это просто явно очередная неразбериха. Обмен состоится, и завтра я попаду домой».
Но утром ошарашила ещё одна новость. Приехала последняя группа наших из бахмутской тюрьмы. Но в ней почему-то не оказалось россиянина Руслана Гаджиева, который находился в списках.
Сразу после этого известия ко мне подошли сотрудники СБУ, отвечающие за обмен, и заявили: «Россиян, эстонца и одного гражданина Украины с обмена снимают. Не переживайте. Всех обменяют после Нового года. До 10 января. Знаем, вы пользуетесь авторитетом. Просим не срывать обмен. Всё и так висит на волоске…».
Это было ещё до приезда Ирины Геращенко. То, что нас вычеркнули из списков в последний момент — ложь! Всё было спланировано заранее. Сказать, что меня это ошарашило — не сказать ничего. Рушилось всё: встреча с родными и друзьями…
Я обошёл наших лидеров и поделился с ними этой дурной новостью. Люди опускали глаза. Сочувствовали. Но не более. Всем хотелось поскорее оказаться дома и забыть прошлое, как страшный сон.
Быстро написал несколько писем и через доверенных ребят просил передать адресатам на нашей стороне. Просил, чтобы по приезде на линию разграничения рассказали о ситуации. Потом состоялась перекличка перед посадкой в автобусы. Нас грамотно отфильтровали и оттеснили от автобусов.
И всё это происходило на глазах представителей ООН, ОБСЕ, которые являлись гарантами обмена.
Когда сидящие в автобусах ребята стали возмущаться, мне разрешили подойти к автобусам, чтобы их успокоить. Со всех сторон начали раздаваться призывы без нас не ехать. Было приятно это слышать, но я понимал, что это может привести к срыву обмена. И не мог допустить этого.
Оставалась надежда, что всё произойдет как в 2016 году. Тогда состоялся обмен по формуле «8 на 4». Не довезли одного русского парня. Наша сторона не допустила до обмена пропорциональное количество человек. А через неделю россиянина доставили и обмен успешно завершили.
Но в этот раз никто такого делать не стал!
Потом было тягостное ожидание в течение длинного дня. Просмотры новостных блоков украинских каналов. Практически везде врали и говорили, что якобы мы сами отказались ехать.
Мы нашли возможность позвонить адвокату Валентину Рыбину. Он 27 декабря 2017 года сообщил о нашей проблеме в прямом эфире Первого канала. Это произошло за несколько часов до обмена.
К нам приставили усиленную охрану. А 28 декабря нас начали развозить назад по тюрьмам. Были уже предпраздничные дни, с юридическим оформлением возникли проблемы, меня поместили в подпольную камеру СБУ. И только через сутки, 29 декабря, отвезли обратно в «нормальную» тюрьму.
Повезло только эстонцу. За ним в Киев приехал депутат Европарламента от Эстонии, и его освободили. Можно порадоваться за парня. И устыдиться за то, что наша великая держава не смогла сделать то, что сумела маленькая Эстония.
Проснувшись 30 декабря в тюрьме, я подошёл к зеркалу и ахнул — борода и виски стали седыми…
Прошёл год. Об обменах уже почти не говорят. Лишь многозначительно намекают, мол, пройдут выборы президента Украины, и всё образуется… Верю ли я в это? Нет. Да и устал быть товаром. 6.12.2018 года исполнилось три с половиной года моего заточения. По закону Савченко, к приговору у меня будут отсиженными почти восемь лет.
Срок, который мне предположительно дадут, — до десяти лет. Если повезёт, то выйду по отсиженному, ориентировочно в конце девятнадцатого года или в двадцатом.
Когда освобожусь, поеду только домой. Моя Родина — Россия. И я менять её не собираюсь!
Наши ребята верят в обмен. И дай Бог, чтобы их надежды и молитвы оказались услышанными!
Читайте также: Украинский Штирлиц: В душе я больше россиянин (ВИДЕО)
Игорь Кимаковский, российский политический узник Украины, волонтер
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Минобороны сравнило армию РФ и ВСУ, ответив на скандальный бред украинской и либеральной пропаганды
Минобороны России прокомментировало данные СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооружённых сил в честь Победы в Великой Отечественной войне.
«Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов.
В отличие от украинской армии, в российских вооруженных силах начисление денежного довольствия осуществляется только в безналичной форме на персональные банковские карты военнослужащих, а статья расходов на денежное довольствие одна из самых защищенных и контролируемых.
Поэтому никакие переводы с данной статьи на иные цели или злоупотребления командования на местах, в российской армии в принципе невозможны.
Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими.
В очередной раз хотим подчеркнуть, что данные жертвования абсолютно прозрачны и проверяемы для аудита».
Читайте также: Украинский Штирлиц: В душе я больше россиянин (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Цена “Норда” для Мариуполя
По наводке https://dambiev.livejournal.com/1432141.html
Поучительная история о том, как можно выстрелить себе в ногу в попытках устроить политический пиар.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Как радикалы пытаются переписать историю Украины (ФОТО)
Министерство образования Украины обязало издателей и авторов отредактировать учебник по истории для 10 класса: из него исчезнет упоминание о сотрудничестве командующего УПА* Романа Шухевича с фашистской Германией во время Второй мировой войны.
Соответствующее решение ведомство приняло в ответ на запрос радикальной партии «Свобода». Националисты настаивают, что структуры, подконтрольные Третьему рейху, а также местные подразделения СС не занимались коллаборационизмом, а появление такого пособия «означает поддержку российской пропаганды».
Эксперты называют подобное искажение фактов «трагедией для целого поколения» украинцев и не исключают, что поддержка подобных инициатив может привести к новому расколу в стране.
Украинское министерство образования потребовало отредактировать школьный учебник по отечественной истории для 10 класса и убрать из него сведения о сотрудничестве командующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича с армией фашистской Германии в годы Второй мировой войны.
Об этом говорится в ответе на депутатский запрос представителя Всеукраинского объединения «Свобода» (радикально-националистическая партия, возглавляемая Олегом Тягнибоком. — прим. ред.) Олега Осуховского в Министерство образования и науки и СБУ, сообщает пресс-служба ВО «Свобода».
Эту информацию в своём блоге в «Живом журнале» подтвердил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«Министерство образования и науки Украины обязало издательство «Генеза» и авторов учебника истории для 10 класса срочно убрать упоминание о коллаборационизме гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа Шухевича», — сообщил Долинский.
Это решение было принято под давлением активистов, которые ранее обратились за поддержкой к Всеукраинскому объединению «Свобода».
Авторы инициативы сочли учебник «идеологической диверсией» из-за того, что в нём деятельность подразделений «Нахтигаль», «Роланд», дивизии СС «Галичина» и самого Романа Шухевича была представлена как проявление коллаборационизма.
Депутат Рады от ВО «Свобода» Олег Осуховский Facebook © osuhovskyi
Как сообщается на сайте партии «Свобода», министерство отреагировало на запрос нардепа Олега Осуховского, пообещав «срочно» внести изменения в учебное пособие.
«Ранее к Олегу Осуховскому обратились учёные и педагоги с письмом, в котором выразили возмущение разделом утверждённого в 2018 году Министерством образования и науки Украины школьного учебника для 10 класса общего среднего образования «История: Украина и мир (интегрированный курс, уровень стандарта)» авторства М. М. Мудрого и А. Г. Аркуши», — сообщается на официальном сайте партии.
По мнению «учёных и педагогов», на которых ссылается депутат, появление учебника, в котором есть раздел «Национальные воинские формирования в немецкой армии. Проявления коллаборационизма», проиллюстрированный фотографией Романа Шухевича, «означает поддержку российской пропаганды».
Авторы обращения апеллируют к трудам таких украинских историков, как Иван Патриляк, Андрей Боляновский и некоторые другие. Этим исследователям, с их точки зрения, якобы удалось доказать, что деятельность украинских формирований, подчинённых германскому командованию, не являлась проявлением коллаборационизма.
В отредактированном учебнике параграф, посвящённый этой части истории Украины, будет озаглавлен уже как «Национальные военные формирования в немецкой армии».
«Люди просто боятся»
При этом взгляды тех историков, к которым апеллируют авторы петиции, объективными и взвешенными можно назвать с большим трудом. Особого внимания заслуживает Иван Патриляк. Выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) специализируется на истории украинского «национал-освободительного» движения.
В 2014 году он стал деканом исторического факультета КНУ.
Патриляк известен как ярый защитник ОУН-УПА*, а также подразделения СС «Галичина». В одном из своих интервью он назвал Нюрнбергский процесс «проблемой» — историк оспаривает признание СС преступной организацией.
«Нюрнбергский процесс — это не суд Божий. Процесс победителей над побеждёнными не может быть справедливым», — говорил Патриляк.
Особое мнение у этого учёного и относительно печально известной Волынской резни, которую он называет «инцидентом».
«Что касается Волынского инцидента. Когда алжирские арабы начали войну за независимость, они массово убивали французских белых колонистов. Это же происходило и в других странах, которые вели войну за независимость. Ни в одном случае это не квалифицируется как геноцид в отношении колонистов», — заявил Патриляк в интервью Федеральному агентству новостей.
Нюрнбергский трибунал AFP © DPA
Отметим, что ситуация вокруг пособия «Украина и мир» — далеко не первый случай претензий со стороны ВО «Свобода» к «неправильным» школьным учебникам.
Ещё до «евромайдана», в январе 2013 года, движение призывало родителей, учеников и педагогов бойкотировать учебник истории для 5 класса, в котором не было главы о «национально-освободительной» борьбе украинцев, портрета Шухевича, а также других системообразующих для украинского национализма мифов — вроде легенды о преднамеренной «организации» Москвой голодомора на Украине.
Скандал вокруг учебника, написанного историками Марьяном Мудрым и Еленой Аркушей, разгорелся осенью, когда учителя и ученики получили его электронную версию. Авторы учебника работают в Львовском национальном университете имени Ивана Франко, и в октябре против них была развязана целая кампания.
Так, неизвестные расклеивали в вузе листовки, «клеймящие» историков, а львовские СМИ националистического толка посвятили «непатриотичному» учебнику целую серию публикаций.
В конце октября сын Романа Шухевича Юрий заявил о своей готовности подать в суд на авторов учебника и пообещал обратиться с жалобой в Министерство образования.
«Нам навязывают и вбивают в голову, что мы коллаборационисты, что мы пособники Гитлера… Но всё это неправда… Ребёнку в 10 классе нельзя подавать — «коллаборанты», «коллаборационизм» и портрет Шухевича. Это вбивается ребёнку на всю жизнь, как 25-й кадр…» — заявил потомок главаря УПА.
Правда, многие коллеги не побоялись вступиться за Мудрого и Аркушу и написали открытое письмо, в котором выразили своё возмущение «предвзятой публичной кампанией», развязанной против них. По мнению подписантов обращения, во время обсуждения учебника допускаются неприемлемые приёмы, такие как «передёргивание фактов» и «откровенные инсинуации».
«Марьян Мудрый и Елена Аркуша подверглись откровенной травле за идеологически «неправильную» позицию, а на самом деле — за попытку взвешенного, научного и критического подхода к преподаванию сложных страниц истории ХХ века», — говорится в письме, подписи под которым поставили около 300 представителей профессионального исторического сообщества, преимущественно из Львова и Киева.
С похожим заявлением выступила группа студентов исторического факультета ЛНУ имени Ивана Франко на своей странице в Facebook.
Политолог Анна Арямова в беседе с RT обратила внимание на то, что историки, поддержавшие авторов учебника, призвали лишь прекратить травлю, но не потребовали оставить попытки его отредактировать.
«Люди просто боятся выступать со здравыми идеями, чтобы не стать объектом атак националистических структур, которые государство даже не контролирует», — пояснила Арямова.
В свою очередь, источник RT в партии «Самопомощь» считает, что травля авторов учебника прекратится, однако практика переписывания монографий на Украине продолжится.
«Позиция украинских властей уже давно совпадает с инициативами националистов. Поэтому я не удивляюсь, что Министерство образования могло пойти на поводу у «Свободы». И это не может не удивлять. В системе образования очень много проблем: выпускники школ не знают украинского языка, историю своей же страны, а Минобразования в этом время думает о Шухевиче», — подчеркнул собеседник RT.
Аналогичного мнения придерживается источник RT в партии «Батькивщина». По его мнению, образование на Украине «уже давно превратилось в пропаганду».
«Украину ждёт раскол»
Прославление таких исторических фигур, как Роман Шухевич и Степан Бандера, началось на Украине ещё до «евромайдана», а после переворота в 2014 году они получили официальный статус «национальных героев».
В начале прошлого года в правительстве Украины выдвинули инициативу по перезахоронению останков украинских «героев», состоявших в ОУН и УПА.
«Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко…» — написал на своей странице в Facebook глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омельян.
В декабре этого года Пётр Порошенко подписал закон, наделяющий бывших боевиков ОУН и УПА статусом ветеранов. В официальных документах они именуются борцами «за независимость Украины».
Кроме того, Верховная рада постановила праздновать на государственном уровне такие даты, как день рождения Степана Бандеры, а также годовщину основания ОУН и её боевого крыла УПА.
По данным историков, боевики ОУН-УПА уничтожили в своё время около миллиона человек, включая 200 тыс. убитых во время Волынской резни. При этом вопрос о сотрудничестве с гитлеровской Германией радикалы стараются обходить стороной.
Националисты пытаются представить деятельность ОУН-УПА как «борьбу за свободу». Однако эта версия не подтверждается историческими фактами. Гитлеровское командование рассматривало украинские националистические формирования исключительно как инструмент для достижения своих целей.
Говорить о независимости таких организаций, как дивизия СС «Галичина», и независимости оккупированной Украины также не приходится. В 1941 году германское руководство сформировало «Рейхскомиссариат Украина» — административную единицу Третьего рейха.
Причины, по которым украинские националисты стараются скрыть неприглядные факты из прошлого своих «героев», очень просты, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Декларирование приверженности учению фашизма означает противопоставление себя всему международному сообществу, утверждает эксперт.
«Действующий украинский режим изо всех сил старается объяснить, что их отряды СС были «немного другими», чем немецкие. Но в Нюрнберге такого разделения не делали, преступлением считалась принадлежность к любым частям СС», — пояснил Ищенко в интервью RT.
По его словам, подобными инициативами украинские нацисты лишний раз доказывают свою ущербность. Гитлер не стеснялся своей идеологии, он её отстаивал, напоминает эксперт. А современные украинские нацисты «стесняются своего нацизма», и с таким чувством собственной неполноценности и когнитивного диссонанса они долго не пробудут у власти, утверждает эксперт.
Попытки современных киевских властей переписать историю, скорее всего, отразятся на украинском обществе, считает Ищенко. Однако такие перемены не будут необратимыми, утверждает он.
«Безусловно, то, что делают сейчас украинские власти, станет трагедией для целого поколения украинского общества. Но никчёмность самого современного проекта «Украина» приведёт к тому, что люди изменят свои взгляды и на него, и на написанную им историю», — уверен эксперт.
Похожей точки зрения придерживается и Анна Арямова. По её словам, украинские власти будут и далее поддерживать подобные инициативы радикалов.
«Культивирование этих мифов только унижает украинскую нацию, притом что Украина не может сохранить даже ту государственность, которую ей подарили. Скорее всего, страну при продлении текущей ситуации ждёт новый раскол», — подытожила Арямова.
Читайте также: «Ирония судьбы»: Итоги года — цены ДНР и Украины
Надежда Алексеева, Алевтина Писаренко
*запрещенные в России экстремистские организации
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дорогу оптимистам: на Украине хвастаются «новым мощным оружием» (ВИДЕО)
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал об «оптимистичном государственном оборонном заказе» на 2019 год.
Об этом он сообщил во время рабочей поездки во Львовскую область, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.
По его словам, государственный оборонный заказ, который был принят на Совете нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и «дает все основания бороться за будущее с большой перспективой».
Читайте также: Для новых «подвигов»: Украина получит американские катера в 2019 году (ВИДЕО)
«У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, который позволит наносить поражения противнику и защищать свою страну. Также мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет», — отметил глава Минобороны.
Полторак подчеркнул, что приоритет, прежде всего, будет предоставляться украинскому производителю.
«До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства», — подчеркнул министр.
Читайте также: А вот и новый календарь: украинки из 55-й артбригады ВСУ — проект «Мисс военная фантазия» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Миллионами огней против обстрелов ответил Донецк
К оглавлению | Источник: www.youtube.com