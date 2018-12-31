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Новогоднее поздравление 2019 Алексея Орлова и Михаила Ять + новость подарок!

09:21. 31 декабря 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

Сообщаем, что в начале 2019 года мы запускаем долгожданный “Календарь Славянских Событий”. В нем будут отражены все праздники и другие мероприятия мира Славянской культуры.

НО! Нам нужно знать ваше мнение! Просим вас пройти небольшой опрос, который ОЧЕНЬ поможет нам при создании Календаря.

ССЫЛКА НА ОПРОСНИК – https://docs.google.com/forms/d/e/1FA…

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
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Источник: www.youtube.com

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