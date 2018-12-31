Не новогодний вопрос сообществу Ящика Пандоры.

Попалась на глаза небольшая заметка:

15 ноября Ernst & Young и другие частные фирмы, нанятые для проверки Пентагона, объявили, что не могут завершить работу.

Фирмы пришли к выводу, что финансовые отчеты Министерства обороны полны столь большого количества недостатков, нарушений и ошибок в бухгалтерском учете, что надежный аудит просто невозможен.

Бюджет Пентагона очень часто не использовал все выделенные ему средства, а переводил в неизвестные фонды. Аудиторы не могут отследить все эти операции.

В период с 1998 по 2015 год не задокументированы, не объяснены и не могут быть отслежены операции с оборотом 21 триллион долларов США. В том числе 16000 записей на 6,5 триллионов долларов вообще удалены. Никто не может точно знать, сколько из 21 триллиона долларов было или не было потрачено законно - они уходили по всевозможным лабиринтам.

Аудиторы подчеркнули, что скользкая бухгалтерия и полученные мошеннические финансовые отчеты не являются результатом ленивых бухгалтеров Пентагона. "Вы не можете смотреть на это как на аберрацию (прим. - ошибки, нарушения, погрешности)”, - сказал он. "Это обычное дело. Цель-парализовать Конгресс (прим. - в его попытках проконтролировать бюджет ведомства).

Что интересно, 10 сентября 2001 Рамсфелд анонсировал пресс-конференцию в Пентагоне, чтобы сделать сенсационное заявление. Говоря об огромном военном бюджете, курировать который он обязан, Рамсфельд сказал: "по некоторым оценкам, мы не можем отслеживать 2,3 триллиона долларов в транзакциях." Однако наступило 11 сентября...

На 2019 год военный бюджет США – $686,1 млрд.

Бюджетный запрос на оборонные потребности включает $617 млрд финансирования основных потребностей и операций Пентагона, дополнительные $69 млрд из фондов военного времени, а также $30 млрд на программы ядерного вооружения, включая расходы на программы министерства энергетики в этой сфере. В целом расходы на национальную оборону в США вырастут до 716 миллиардов долларов.

В это же время: Китай ($215 млрд), Россия ($69,25 млрд), Саудовская Аравия ($63,67 млрд), Индия ($55,92 млрд), Франция ($55,75 млрд), Великобритания ($48,25 млрд).

При этом жалкие 70 млрд российские чиновники успевают попилить не отходя от бюджета.

Но в тоже время:

Мультики закончились: комплексы «Авангард», «Кинжал» и «Посейдон» к бою готовы.

С-400, С-500, СУ-57, Армата и многое-многое другое, разработано, испытано, внедрено и запущено в серию.

https://comp-pro.ru/tehnologii/novejshee-oruzhie-rossii.html

https://www.youtube.com/watch?v=eKVsMmzd6is

Ни у кого из оппонентов такого вооружения нет и даже не предвидится в ближайшее время.

И тут становится понятным, что оставшихся 30 млрд Российского военного бюджета после распила нашими чинушами не хватает даже на содержание нашей армии, не говоря уже про модернизацию.

А для всего вышеуказанного необходим не один и даже не 10 трлн. долларов.

В этот момент должен появиться Ликвидатор и доложить нам, что у США сотни авианосных групп бороздят просторы мирового океана, а тысячи невиданных доселе F-22 и F-35 в любой момент прилетят и подарят всем новогодние подарки.

Но при ближайшем рассмотрении выяснится, что 10 из 12 авианосцев США стоят на приколе и требуют глубокой модернизации и капитального ремонта, F-22 одноразовые самолеты и на повторный вылет денег уже нет, F-35 вообще без проблем и одно раза вылететь не могут, а единственный пиндосовский ледокол почему-то стесняется приближаться к Северному Морскому Пути.

А вот и сам вопрос:

Кто, где и когда нашел, изыскал, украл столько ресурсов и вложил их в защиту наших драгоценных задниц, чтобы мы могли в спокойной обстановке, пусть и не всегда за богато накрытым столом встретить Новый год?!!!

Ответив на этот вопрос, вы сможете понять и ответить на другие насущные вопросы:

Почему доллар уже по 70, а евро по 80, почему не хватает денег на пенсии, почему нет денег на медицину, на образование , почему 20 лет все разведки мира не могут найти деньги Путина В.В., и на многие другие.

Для закрепления материала повторю отрывок из предыдущей своей публикации:

«Тезис о том, что к драке прибегают лишь неспособные вести диалог, в действительности не более чем профанация. История показывает, что на самом деле к диалогу приступают лишь тогда, когда не имеют возможности добиться своего силой. Отобрать у слабого гораздо проще, чем убедить его расстаться с нужной тебе вещью добровольно.

В итоге даже самые миролюбивые обязаны быть вооружены до зубов и очень опасны, иначе можно погибнуть прежде, чем дело дойдет до стола переговоров.»

p\s: Поздравляю сообщество Ящика Пандоры с Наступающим Новым 2019 годом!!!!!!!!

2018 год был сложным и довольно тяжелым, хотя и позитивных моментов было немало, таких как Крымский мост….

И хочется надеяться, что следующий год будет лучше.