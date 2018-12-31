Главная » Мировоззрение, Политика

Не новогодний вопрос сообществу Ящика Пандоры.

08:28. 31 декабря 2018 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал:

2

Попалась на глаза небольшая заметка:

15 ноября Ernst & Young и другие частные фирмы, нанятые для проверки Пентагона, объявили, что не могут завершить работу.

Фирмы пришли к выводу, что финансовые отчеты Министерства обороны полны столь большого количества недостатков, нарушений и ошибок в бухгалтерском учете, что надежный аудит просто невозможен.

Бюджет Пентагона очень часто не использовал все выделенные ему средства, а переводил в неизвестные фонды. Аудиторы не могут отследить все эти операции.

В период с 1998 по 2015 год не задокументированы, не объяснены и не могут быть отслежены операции с оборотом 21 триллион долларов США. В том числе 16000 записей на 6,5 триллионов долларов вообще удалены. Никто не может точно знать, сколько из 21 триллиона долларов было или не было потрачено законно - они уходили по всевозможным лабиринтам.

Аудиторы подчеркнули, что скользкая бухгалтерия и полученные мошеннические финансовые отчеты не являются результатом ленивых бухгалтеров Пентагона. "Вы не можете смотреть на это как на аберрацию (прим. - ошибки, нарушения, погрешности)”, - сказал он. "Это обычное дело. Цель-парализовать Конгресс (прим. - в его попытках проконтролировать бюджет ведомства).

Что интересно, 10 сентября 2001 Рамсфелд анонсировал пресс-конференцию в Пентагоне, чтобы сделать сенсационное заявление. Говоря об огромном военном бюджете, курировать который он обязан, Рамсфельд сказал: "по некоторым оценкам, мы не можем отслеживать 2,3 триллиона долларов в транзакциях." Однако наступило 11 сентября...

1

На 2019 год военный бюджет США – $686,1 млрд.

Бюджетный запрос на оборонные потребности включает $617 млрд финансирования основных потребностей и операций Пентагона, дополнительные $69 млрд из фондов военного времени, а также $30 млрд на программы ядерного вооружения, включая расходы на программы министерства энергетики в этой сфере. В целом расходы на национальную оборону в США вырастут до 716 миллиардов долларов.

В это же время: Китай ($215 млрд), Россия ($69,25 млрд), Саудовская Аравия ($63,67 млрд), Индия ($55,92 млрд), Франция ($55,75 млрд), Великобритания ($48,25 млрд).

При этом жалкие 70 млрд российские чиновники успевают попилить не отходя от бюджета.

Но в тоже время:

Мультики закончились: комплексы «Авангард», «Кинжал» и «Посейдон» к бою готовы.

С-400, С-500, СУ-57, Армата и многое-многое другое, разработано, испытано, внедрено и запущено в серию.

https://comp-pro.ru/tehnologii/novejshee-oruzhie-rossii.html

https://www.youtube.com/watch?v=eKVsMmzd6is

Ни у кого из оппонентов такого вооружения нет и даже не предвидится в ближайшее время.

И тут становится понятным, что оставшихся 30 млрд  Российского военного бюджета после распила нашими чинушами не хватает даже на содержание нашей армии, не говоря уже про модернизацию.

А для всего вышеуказанного необходим не один и даже не 10 трлн. долларов.

В этот момент должен  появиться Ликвидатор и доложить нам, что у США сотни авианосных групп бороздят просторы мирового океана, а тысячи невиданных доселе F-22 и F-35 в любой момент прилетят и подарят всем новогодние подарки.

Но при ближайшем рассмотрении выяснится, что 10 из 12 авианосцев США стоят на приколе и требуют глубокой модернизации и капитального ремонта, F-22 одноразовые самолеты и  на повторный вылет денег уже нет, F-35 вообще без проблем и одно раза вылететь не могут, а единственный пиндосовский ледокол почему-то стесняется приближаться к Северному Морскому Пути.

А вот и сам вопрос:

Кто, где и когда нашел, изыскал, украл столько ресурсов и вложил их в защиту наших драгоценных задниц, чтобы мы могли в спокойной обстановке, пусть и не всегда за богато накрытым столом встретить Новый год?!!!

Ответив на этот вопрос, вы сможете понять и ответить на другие насущные вопросы:

 Почему доллар уже по 70, а евро по 80, почему не хватает денег на пенсии, почему нет денег на медицину, на образование , почему 20 лет все разведки мира не могут найти деньги Путина В.В., и на многие другие.

Для закрепления материала повторю отрывок из предыдущей своей публикации:

«Тезис о том, что к драке прибегают лишь неспособные вести диалог, в действительности не более чем профанация. История показывает, что на самом деле к диалогу приступают лишь тогда, когда не имеют возможности добиться своего силой. Отобрать у слабого гораздо проще, чем убедить его расстаться с нужной тебе вещью добровольно.

В итоге даже самые миролюбивые обязаны быть вооружены до зубов и очень опасны, иначе можно погибнуть прежде, чем дело дойдет до стола переговоров.»

 

p\s: Поздравляю сообщество Ящика Пандоры с Наступающим Новым 2019 годом!!!!!!!!

2018 год был сложным и довольно тяжелым, хотя и  позитивных моментов было немало, таких как Крымский мост….

И хочется надеяться, что следующий год будет лучше.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЧЁРНЫЙ ЯЩИК РУССКОГО МИРА (Нация: Замысел Создателя и умысел Сатаны)
... говорит по означенному вопросу нынешний Верховный главнокомандующий.... реакцию народа на новогоднее развлекалово «россиян»....тема, которая открывает ящик Пандоры? Любую информацию... этого многонационального цивилизационного сообщества – Справедливость. Это...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
...народных республик международным сообществом с одной стороны...лекарства, учебники, а также новогодние подарки. К оглавлению | ... предпочитая заниматься «хозяйственными вопросами». При «старом режиме»...из взломанного почтового ящика Наливайченко, где содержалась...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... 30 минут последнего новогоднего дня. Вся зафиксированная... весьма вероятным, что сообщество шимпанзе, первоначально обученных ...левой рукой, просунутой в ящик, он нацарапал слово «...Шекспир. Король Ричард III Вопрос вопросов для человечества, проблема, ...
Бэкграунд, выпуск-241 за 21 января 2012
... Извлек из дальнего ящика стола старый-добрый транзисторный... вхождению в мировое сообщество на правах дешевой бензоколонки...дело только последствиями банальной новогодней пьянки. О том... организаций, которые занимаются вопросом, связанным с внедрением ...
Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2015
...П. Дремовым в его «новогоднем» выступлении 29 декабря....году молодой лидер преступного сообщества неожиданно пропал — от...www.youtube.com Черный ящик для канала ICTV Неожиданность... Европарламента неоднократно поднимали вопрос о снятии экономических ограничений...
Новости Украины и Новороссии 27 июня 2016
... захлебнётся, а мировое сообщество расценит его как геноцид...секретарем координационного совета по вопросам развития казачества при кабинете...Борис не сделал ей новогодний подарок к Миллениуму. ...подгон босяцкий — по паре ящиков купленной на обочине ягоды. ...

Один комментарий»

  • 1417 1144
    Степан 31 декабря 2018 в 9:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Надо понять, что правящие кланы разных буржуйских стран – это единый буржуйский интернационал демонов. Это приверженцы единой идеологии. А разборки их между собой – это не борьба за свои страны и народы. Это борьба демонов между собой за власть, могущество и мощь своих финансово-экономических империй.
    У власти в России те, кто слил СССР, кто разрушал Россию при Борухе Ельцере.
    И если дело коснётся шкурных интересов, то они сольют Россию, как и СССР.
    И не поможет никакой “Авангард”
    Посмотрите, как запрессовали Дерипаску и отжали алюминиевую отрасль России
    Посмотрите – половина Газпрорма, Сбербанка принадлежит западным акционерам.
    СБ собирается выплатить полтриллиона рублей западным акционерами. И это будет использовано западом против России
    И так со всеми ключевыми предприятиями России – они в концессии запада. А народу “денег нет”
    Россия полуколония.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>