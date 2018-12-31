ФКП. Голоса Мира

Мультфильм.

“Тайна Келлс” (2009)



Книга.

“Трилогия желания” – Теодор Драйзер



Песня.

“Голоса Мира” – Lumen (2016)



Адрес: Москва, 123154, Семину Константину Викторовичу (до востребования)



Рустем Булатов в “По-живому”:

https://www.youtube.com/watch?v=h4vbb…



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

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#фкп

Источник: www.youtube.com