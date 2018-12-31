ФКП. Голоса Мира
Мультфильм.
“Тайна Келлс” (2009)
Книга.
“Трилогия желания” – Теодор Драйзер
Песня.
“Голоса Мира” – Lumen (2016)
Адрес: Москва, 123154, Семину Константину Викторовичу (до востребования)
Рустем Булатов в “По-живому”:
https://www.youtube.com/watch?v=h4vbb…
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#фкп
Источник: www.youtube.com