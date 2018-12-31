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ФКП. Голоса Мира

20:20. 31 декабря 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Мультфильм.
“Тайна Келлс” (2009)

Книга.
“Трилогия желания” – Теодор Драйзер

Песня.
“Голоса Мира” – Lumen (2016)

Адрес: Москва, 123154, Семину Константину Викторовичу (до востребования)

Рустем Булатов в “По-живому”:
https://www.youtube.com/watch?v=h4vbb…

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#фкп

Источник: www.youtube.com

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