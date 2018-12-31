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Белые пятна теории электричества

09:20. 31 декабря 2018 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал:

Ну вот мы и докатились до второй серии про электричество. В первой части была цитата, которая у многих вызывала сомнения. Специально для скептиков приводим прямую речь. Шутить по поводу умственных способностей ученого такого масштаба точно не стоит. А вот выразить уважение к тому, что он осмелился открыто высказаться, однозначно нужно. Ведь от динозавров науки, которые пишут для нас учебники, такое не каждый день услышишь.

Кстати, об учебниках. В первой части было несколько опытов по электростатике, но мало кто обратил внимание на фундаментальное противоречие. В любом учебнике по физике можно найти пример того, как статическое электричество возникает, если потереть шерстяную тряпочку об эбонит. Написано буквально следующее: с этой шерстяной тряпочки на эбонит перетекают электроны. Избыток этих электронов заряжает эбонит отрицательно. Вроде все понятно и очевидно. Но как быть с тем, что эбонит – это диэлектрик? Буквально через несколько страниц в том же учебнике мы узнаём, что электроны в атомах диэлектриков прочно удерживаются на своих местах и не могут двигаться. Что же мы тогда наблюдаем, когда натираем эту несчастную трубку шерстяной тряпочкой? Это противоречие подтверждает и опыт по расположению заряда в конденсаторе, который мы показывали в прошлом видео (первая часть из этой серии чуть ниже).

Источник: www.kramola.info

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