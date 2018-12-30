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Зачем ретушировали фронтовые фотографии

11:02. 30 декабря 2018 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:


Интересный комментарий к посту о финских зверствах на оккупированных территориях СССР https://colonelcassad.livejournal.com/4667508.html.
Так как в комментариях возникли вопросы на тему того, зачем ретушировали оригинальные фотографии разъясняет человек с опытом.

Расскажу как старый полиграфист. Правда не настолько старый, чтобы своими руками делал, но это оборудование видел и разговаривал с людьми, которые это делали.

Так вот, эта газета изготавливалась методом высокой печати. То есть буквы и рисунки, а так же фотографии в наборе должны были быть рельефными, то есть "высокими" – отсюда и название способа печати.
Текстовая часть могла набираться как из кассы, вручную, так и на линотипной машине (или по-русски на строкопечатной машине). Буквы и строки отливались из специального типографского свинцового сплава – гарта, туда же вставлялись клише рисунков и фотографий (но о них сильно позже). Потом набранный текст в раме покрывался специальным типографским картоном, предварительно увлажнённым. Таким образом на картоне получался оттиск страницы. Затем этот картон скручивался в полуцилиндр и на специальном аппарате условно говоря "заливался" другим гартом. Целью этого процесса было получение металлической матрицы (и вот эти матрицы газеты "Правда", например, и доставлялись в областные и республиканские центры СССР. Говорят, в 70-е годы в Среднюю Азию их доставляли на Т-144, может это и не так, не знаю).

Далее матрица вставлялась в ротационную машину, специальным валиком покрывалась краской и за один оборот делала оттиск на специальном резиновом валике. А уже с него делался оттиск на газетную бумагу. Почему так? Чтобы металл не порвал бумагу. Ну и в процессе печати перед бумагой должен находится зеркальный оттиск, а матрица была нормальной, не отзеркаленой. Так вот, это были танцы с бубном для текста. Для фото всё было ещё хуже.

Фотограф того времени мог фотографировать как на фотоплёнку, так и на фотопластину. В любом случае ему надо было в итоге сделать отпечаток в том размере, в котором фотография потом вставлялась в набор полосы. То есть с фотоплёнки – сразу в размер и это было очень просто. А вот с пластины надо было делать позитивный отпечаток и потом его переснимать на негатив на специальном полиграфическом фотоаппарате.

С этим негативом и работали ретушёры. Кисточкой, скальпелем и специальной тушью порой они заново отрисовывали снимок, если фотограф был рукожоп и уже оригинал снимка был нерезким. Или приходилось клише под фото делать с нестудийной фотографии, а не с негатива или со полиграфического фотоаппарата. Это была лютая задница в плане качества. Людям заново рисовали лица, глаза, рты, отрисовывали фигуры… Я видел результат – ужас!

А всё почему? Потому что в отличие от букв, которые отливались в форму и в общем-то на этом всё и заканчивалось, фотографии экспонировались на специальный фоточувствительный цинк, нанесённый на металлическую пластину. Потом эта пластина протравливалась специальными реактивами. Потери в качестве тут были лютыми и из-за качества цинка и из-за прочих потерь. Я видел клише, где точка на портрете 9-12 см (пиксель по нынешнему) была размером около миллиметра… Жуть.

Вот собственно из-за этого и работали ретушёры.
Ну а дальше клише вставлялось в свёрстанную полосу и начинались танцы с картоном и прочая-прочая-прочая.
Так что посчитайте, сколько переделов проходила фотография. Да нынешние потери от сжатия жпегов – детский лепет и феерическое качество.
Да, в то время уже могла быть оффсетная печать. Она давала лучшее качество фотографий, но всё-равно работа ретушёров были нужна. В том числе и из-за рукожопых фотокоров. Но и переделов там было немногим меньше.

via nordhuntertales

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: великая отечественная война, история, фотографии
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