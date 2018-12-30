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Year of tha Boomerang. Константин Семин. Агитпроп 30.12.2018

12:35. 30 декабря 2018 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал:

В одной из своих статей Жан Поль Сартр использовал термин “момент бумеранга”, имея в виду неизбежность расплаты за любые совершенные в прошлом действия. Год бумеранга — так, вероятно, можно было бы сказать о каждом прожитом годе, но о 2018-м — в особенности.

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#агитпроп

Источник: www.youtube.com

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