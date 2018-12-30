Year of tha Boomerang. Константин Семин. Агитпроп 30.12.2018
В одной из своих статей Жан Поль Сартр использовал термин “момент бумеранга”, имея в виду неизбежность расплаты за любые совершенные в прошлом действия. Год бумеранга — так, вероятно, можно было бы сказать о каждом прожитом годе, но о 2018-м — в особенности.
Ссылка на отчет:
https://wid.world/
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#агитпроп
Источник: www.youtube.com