Year of tha Boomerang. Константин Семин. Агитпроп 30.12.2018

В одной из своих статей Жан Поль Сартр использовал термин “момент бумеранга”, имея в виду неизбежность расплаты за любые совершенные в прошлом действия. Год бумеранга — так, вероятно, можно было бы сказать о каждом прожитом годе, но о 2018-м — в особенности.



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Источник: www.youtube.com