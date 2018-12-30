Сводки от ополчения Новороссии 30 декабря 2018
- 08:00 Что британский спецназ делает на Донбассе.
- 03:00 «Вы ещё не взяли Донецк?» Куда на самом деле наступает украинская армия (ФОТО).
- Вчера 22:31 Итоги военного положения на Украине глазами жителей Донбасса.
- Вчера 20:47 Дети поселков Веселая Гора и Приветное получили Новогодние подарки от волонтера.
Что британский спецназ делает на Донбассе
На днях разведка ДНР передала командованию данные о прибытии в Донбасс в зону «ООС» («операции объединённых сил») группы британских спецназовцев. Подчеркнём, что речь не идёт о военных советниках или инструкторах НАТО, которые и так давным-давно наводнили Украину, в том числе не только полигоны, но и штабы подразделений ВСУ, непосредственно воюющих на передовой. Британские спецназовцы из элитной службы SAS, в отличие от других западных кураторов, приехали на фронт не советы раздавать, а с конкретным заданием. То есть (ещё раз расставим акценты) иностранные спецы в Донбассе, пожалуй, впервые работают не как учителя, а как исполнители.
Так в чём же заключается такое сложное задание, ради которого Западу пришлось задействовать одно из лучших своих подразделений специального назначения? Ответ шокирует своей оригинальностью. По данным донбасской разведки, бойцы SAS прибыли в Донбасс в поисках агентов ГРУ. Да, ни много ни мало.
История Петрова и Боширова, похоже, из локальной комедийной драмы про шпиль и Солсбери перерастает в настоящую эпопею, сериал про ГРУ (причём хоть и чисто британского производства, но зато мирового размаха).
Итак, как это должно выглядеть технически. У спецназовцев из SAS за плечами огромный иракский опыт, где они специализировались в том числе и на вызволении заложников из плена. То есть по факту их забрасывали в тыл к террористам ИГИЛ*, где они отыскивали нужный зиндан и, предварительно обезвредив охрану, выкрадывали особо важных пленных.
Аналогичный опыт им предлагают применить и в Донбассе — отправиться в тыл позиций ДНР и ЛНР, только вместо собственных пленных бойцы SAS должны выкрасть российских офицеров ГРУ. Точнее, тех, кого можно за них выдать.
В эту категорию, в наибольшей степени удовлетворяющую «требования» Запада, в первую очередь попадают российские добровольцы, многие из которых и до донбасской войны имели определённый боевой опыт (как легендарный комбат «Спарты» Арсен Моторола Павлов, например) или по крайней мере служили в российской армии.
Даже те из них, что уходили на родине в запас сержантами, за четыре года активных боевых действий в ДНР и ЛНР (не забываем про успешные войсковые операции в иловайском, дебальцевском котлах, а также про штурм донецкого аэропорта) теперь носят погоны майоров, подполковников и полковников, что с точки зрения аппетитов Запада делает их приоритетными целями. Именно этих офицеров британской пропаганде будет проще всего выдать за очередных Петрова и Боширова, чтобы таким образом информационно обосновать готовящееся вторжение в Донбасс и убедить немецкое и французское руководство (Макрон и Меркель больше всех сопротивляются эскалации в регионе) в том, что, вопреки минскому процессу, Россия всё-таки является стороной конфликта.
Пока что в Европе в это верят слабо, тем более представители ОБСЕ — миссии европейских наблюдателей — неоднократно заявляли, что российских войск и подразделений регулярной армии МО РФ в зоне конфликта ими не обнаружено, что, конечно же, спутывает все карты уже американским (и британцы в этом смысле действуют с ними заодно) кураторам, чья задача как раз и заключается в максимальном обострении ситуации на подступах к России.
СБУ даже уже успели сделать информационный вброс — дескать, готовится большая пресс-конференция, на которой мировой общественности представят задержанных российских диверсантов.
Впрочем, по моим данным (я сейчас как раз в Донбассе), спецназовцам из SAS так и не удалось похитить ни одного офицера с российским гражданством.
Информацию пробивал по нескольким каналам и по всем управлениям народной милиции Луганска и Донецка. Нигде офицеров не пропадало, а если бы это случилось, по внутренним сводкам военных прошло бы обязательно.
Итак, кого именно СБУ собирается представить в роли сотрудников ГРУ, пока что остаётся загадкой. Но совершенно очевидно, что Киев готовит какой-то невероятный фейк, потому что привязаться по-серьёзному к этой теме не получилось даже при содействии элитной SAS.
И напоследок ещё один нюанс. Меня часто спрашивают, почему разведданные донбасских силовиков так легко попадают в СМИ. Диванные «гэрэушники» тут начинают расписывать в комментариях желчный скепсис по поводу достоверности подобной информации — мол, настоящие разведданные на то и разведданные, чтобы храниться под грифом «секретно».
Хотелось бы ответить диванным коллегам по этому поводу следующее. Разведданные разведданным рознь, но в любом случае главная задача, ради которой они, собственно, добываются — предотвращение угроз, распланированных противником.
В современном мире, где война по большей части идёт в информационном, то есть в публичном, пространстве, подобная утечка является исключительно предупредительной, а главное — действенной мерой. Именно таким способом — преданием огласке разведданных — удалось избежать, например, провокации с химическим оружием на мариупольском направлении. Информация о том, что пару недель назад туда завезли бочки с химикатами, действительно подтверждалась целой цепью источников и агентурой на украинской стороне.
Однако благодаря своевременному заявлению донецких военных сам смысл провокации потерял актуальность. Подобным способом боролись против провокаций «Белых касок» в Сирии — и, надо сказать, достаточно эффективно.
Теперь западные кураторы ВСУ действительно испытывают определённый дефицит в креативе, ведь на их информационные вбросы, наконец-то, нашлись адекватные контрмеры. И теперь чисто британский пунктик на «происках ГРУ» у нормальных, здоровых людей ничего, кроме улыбки, не вызывает.
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Семён Пегов
* запрещенная в РФ террористическая организация
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«Вы ещё не взяли Донецк?» Куда на самом деле наступает украинская армия (ФОТО)
Вооруженные силы Украины захватывают так называемую серую зону в Донбассе. Украинские подразделения занимают брошенные жителями поселки, которые простреливаются с обеих сторон и не имеют тактической ценности.
Сами военные испытывают раздражение от того, что их заставляют принимать участие в этой операции.
РИА Новости разбиралось, в чем ее смысл.
Нарушение Минских соглашений
Двадцать шестого декабря советник президента Украины Юрий Бирюков объявил, что украинская армия взяла под контроль почти всю «серую зону».
В Луганской Народной Республике назвали эти утверждения очередной ложью ради «предвыборного пиара Порошенко, стремительно теряющего поддержку электората».
«Его рейтинги с каждым днем падают, и ему необходимы очередные победы», — объяснил представитель ополчения Андрей Марочко.
По его словам, маневры украинских подразделений — лишь «перегруппировка сил на подконтрольной ВСУ территории».
Правда, 28 декабря ополченцы в Луганске продемонстрировали карты, раздобытые у командиров батальонов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Из документов следовало, что украинская армия планировала наступление.
«В частности, задачей подразделений 14-й отдельной механизированной бригады является обход наших позиций на участке Попасная — Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная — Первомайск», — отметил Марочко.
Серая зона — используемый военными жаргонизм. Это территория на линии разграничения, не занятая ни украинскими военными, ни ополченцами. Еще в 2016-м заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркивал, что в Минских соглашениях «нет никакой серой зоны».
А следовательно, продвижение ВСУ — нарушение обязательств, принятых на себя сторонами конфликта в феврале 2015-го в Минске.
Офицер армии Донецкой Народной Республики Леонид объяснил РИА Новости, почему любые передвижения в «серой зоне» имеют только пропагандистский и психологический эффект. «В случае большого наступления любой стороны невозможно скрытно вывести на позиции сколь-либо серьезные силы.
И, как правило, участки в серой зоне одинаково хорошо простреливаются с обеих сторон», — сказал он.
Поэтому никакого тактического смысла в захвате уже оставленных сел на нейтральной полосе нет, добавляет Леонид.
«Как возникает серая зона? Там нет такого — вот приехала комиссия ОБСЕ, развела стороны: вы стоите тут, а вы — там, — объясняет директор Центра евразийской интеграции, экс-спикер МИД ДНР политолог Константин Долгов. — Нейтралка — это сложившееся в бою расстояние между позициями, земля, которую сложно занять, она простреливается.
Чтобы преодолеть серую зону, при наступлении нужны значительные усилия.
Украинские военные, которых командование посылает ее занимать, понимают, что их посылают рисковать жизнью ради условного полупроцента рейтинга Порошенко».
© AP Photo / Alexander Shulman
Солдаты украинской армии на востоке Украины. 26 ноября 2018 года
Военнослужащий ВСУ сообщил РИА Новости, что у военных предвыборная активность на нейтральной полосе вызывает раздражение. «Серую зону мы начали «отжимать» еще в прошлом году. Я сам свидетель — был по ротации на Светлодарской дуге. Мы вплотную подошли к позициям сепаров (жаргонное название ополченцев. — Прим. ред.). Какой в этом смысл? Возвращаем данную нам судьбой землю! Еще одно село освобождено из лап агрессора! Уря-уря! Перемога!» — передразнивает военный пропагандистов из Киева.
Служащий в инженерных подразделениях украинской армии Богдан также подтвердил, что бойцы и командиры на передовой рассматривают «освобождение» серой зоны как ненужное упражнение.
«Это же такое жабье наступление — мелкими прыжками. Для сапера — сплошная головная боль. Надо тянуть коммуникации, оборудовать опорные пункты, так как позиции на нейтралке — самоубийственные. Из-за нескольких десятков метров — много риска и тяжелой работы», — описывает он будни «наступающей» армии.
Позиции не сдвигаются
Несмотря на это, ранее Киев неоднократно рапортовал о победах в серой зоне. В ноябре украинские военные «взяли» населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге. К операции готовились около месяца.
В октябре подразделения ВСУ вошли в село в Волновахском районе. «После того как населенный пункт опустел, боевики (так Киев называет ополченцев. — Прим. ред.) скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии», — объясняли эти действия в пресс-службе штаба Операции объединенных сил (так Киев называет боевые действия в Донбассе).
Якобы украинским военным удалось продвинуться почти на километр, разминировать подходы со своей стороны.
В сентябре группа разведчиков вошла на хутор Вильный Луганской области. Для этого бойцы ВСУ три дня собирали информацию о наличии ополченцев в населенном пункте.
По словам Долгова, за ширмой «психологических» операций ВСУ остается неприглядная сторона наступления в серой зоне.
«С одной стороны, Киев выдает активность в этом районе за наступление, но по факту позиции народной милиции ДНР и ЛНР никак не меняются и не сдвигаются.
С другой, — попытки занять серые зоны приводят к гибели личного состава ВСУ, что оказывает на украинскую армию деморализующее действие.
Единственный плюс для украинского руководства в попытках атаковать серые зоны — это создание пропагандистской картинки на украинском ТВ, но рано или поздно зрители зададут себе вопрос: если Украина все время наступает, то почему она не освобождает Донецк, Луганск, Горловку?
То есть даже с точки зрения пропаганды рано или поздно тема с серыми зонами перестанет давать Киеву политические очки», — считает политолог.
© AFP 2018 / Genya Savilov
Солдаты украинской армии принимают участие в военных учениях близ села Десна Черниговской области
«Впрочем, чтобы не участвовать в подобных «победоносных» операциях, у украинских военных есть отличный выход: вспомнить, что те, кто развязал эту гражданскую войну, сидят в Киеве», — излагает свою точку зрения Долгов.
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Антон Лисицин
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Итоги военного положения на Украине глазами жителей Донбасса
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Дети поселков Веселая Гора и Приветное получили Новогодние подарки от волонтера
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