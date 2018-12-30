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Россию можно только попросить

09:16. 30 декабря 2018 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Уважающая себя страна не позволяет разговаривать с собой языком ультиматумов, тем более она им не подчиняется. Когда кто-то пытается так говорить с Россией, это значит, что он не хочет получить то, что ТРЕБУЕТ от Москвы.

Источник: politexpert.net

Россию можно только попросить: Стариков о требованиях Макрона и Меркель открыть Керченский пролив для Украины

Если кто-то хочет чего-то добиться от России, то он должен не требовать, а просить.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию обеспечить беспрепятственность судоходства в Керченском проливе, а также освободить украинских моряков. Напомним, они находятся сейчас в России под следствием за нарушение государственной границы РФ.

После заявления европейских лидеров председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал их не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, а также напомнил о резолюции Межпарламентского союза и о необходимости соблюдения этого принципа. Володин считает, что Макрон и Меркель прекрасно осознают, что вмешиваться в процесс правосудия абсолютно неправомерно.

Заявления, подобные тем, что сделали Макрон и Меркель, всегда привлекают внимание мирового сообщества, а потому нужно тщательно думать, прежде чем говорить подобные вещи, сказал Володин.

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Как показывает жизненный опыт человечества, требовать можно что угодно и от кого угодно. Однако добиться выполнения требований удается далеко не всегда. В данном случае Россия ни в коем случае не должна поддаваться нажиму и не обязана выполнять требования, которые нарушают её суверенитет. Мы – великая страна, сверхдержава и отдельная уникальная цивилизация. Если кто-то хочет от нас чего-то добиться, он может нас об этом только попросить. Мы люди добрые, отзывчивые, очень часто оказываем какую-либо помощь, откликаясь на такие просьбы», — указал на особенности менталитета эксперт.

Заявления Макрона и Меркель прозвучали в ситуации, когда оба политика находятся в очень шатком положении, отметил собеседник «ПолитЭксперта». Меркель, например, это уходящий из политики человек, по крайней мере, из ее официальной части. Ее позиция сегодня – это позиция пенсионера, констатировал Стариков.

Что касается Макрона, то он только что едва удержался  власти. Его американские партнеры устроили ему наглядную демонстрацию того, как быстро и легко можно в самой демократической стране устроить погромы, безобразия. Они, считает политолог, будут разрастаться и увеличиваться из-за реального недовольства французов своей жизнью. Поэтому Макрон и выступает в духе той политики, которую диктуют ему старшие атлантические братья, указал на внешнее влияние в Европе.

Напомним, эти заявления – продолжение инцидента, произошедшего 25 ноября, когда три корабля Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря России.

Автор: Мария Красикова

Источник: nstarikov.ru

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