Российский историк начала XIX века о картах Тартарии
17:39. 30 декабря 2018 Просмотров - 278 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из аннотации:
"В комментариях к моим роликам мне часто пишут, что все карты Тартарии – это вброс ЦРУ и Госдепа США. Также говорят, что этот вброс был сделан с целью разделения России. К сожалению, последнюю версию подбрасывают сами историки.
Основанием для подобных версий является факт того, что якобы все карты Тартарии либо были привезены из-за границы, либо находятся не в России. И несмотря на то, что я в своих роликах уже упоминал о том, что про Тартарию писали не только иностранные историки, – эти версии до сих пор в ходу.
Оказывается, про эти карты упоминал российский историк Зябловский в своей книге 1810 года."
"В комментариях к моим роликам мне часто пишут, что все карты Тартарии – это вброс ЦРУ и Госдепа США. Также говорят, что этот вброс был сделан с целью разделения России. К сожалению, последнюю версию подбрасывают сами историки.
Основанием для подобных версий является факт того, что якобы все карты Тартарии либо были привезены из-за границы, либо находятся не в России. И несмотря на то, что я в своих роликах уже упоминал о том, что про Тартарию писали не только иностранные историки, – эти версии до сих пор в ходу.
Оказывается, про эти карты упоминал российский историк Зябловский в своей книге 1810 года."
Источник: ss69100.livejournal.com