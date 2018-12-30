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Российский историк начала XIX века о картах Тартарии

17:39. 30 декабря 2018 Просмотров - 278 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации:

"В комментариях к моим роликам мне часто пишут, что все карты Тартарии – это вброс ЦРУ и Госдепа США. Также говорят, что этот вброс был сделан с целью разделения России. К сожалению, последнюю версию подбрасывают сами историки.

Основанием для подобных версий является факт того, что якобы все карты Тартарии либо были привезены из-за границы, либо находятся не в России. И несмотря на то, что я в своих роликах уже упоминал о том, что про Тартарию писали не только иностранные историки, – эти версии до сих пор в ходу.

Оказывается, про эти карты упоминал российский историк Зябловский в своей книге 1810 года."



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: игнатенко, история, Россия, Тартария
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