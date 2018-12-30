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Новый год, он не ждёт! Елена Сидорович и Татьяна Беленко

19:17. 30 декабря 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 98. Новый год, он не ждёт!

Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Ах, какой Ты молодец,
Праздник всех славян – Щедрец!!!
Пусть же счастье в каждый дом
К Нам заходит с Щедрецом!!!

Есть установка весело встретить Новый год!

Продолжаем разговор о Щедром вечере и особых днях января. Открываем тайну Снегурочки. Как будем праздновать, что и как загадывать…
Зачем нам ёлочка и откуда она пришла.
Как правильно использовать Новогодние энергии, и что добавит силы волшебству зимних праздников.

Зимний вечер, щедрый вечер,
Снежно-звёздный хоровод.
Счастья будущего встречу
Обещает Новый год!

Справим ладно, справим гоже -
Будет пир в закате дня!
Силы Духа дай, Свароже,
И небесного огня!

Быть Добру!
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Источник: www.youtube.com

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