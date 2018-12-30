Давайте поговорим… Выпуск 98. Новый год, он не ждёт!



Елена Сидорович и Татьяна Беленко



Ах, какой Ты молодец,

Праздник всех славян – Щедрец!!!

Пусть же счастье в каждый дом

К Нам заходит с Щедрецом!!!



Есть установка весело встретить Новый год!



Продолжаем разговор о Щедром вечере и особых днях января. Открываем тайну Снегурочки. Как будем праздновать, что и как загадывать…

Зачем нам ёлочка и откуда она пришла.

Как правильно использовать Новогодние энергии, и что добавит силы волшебству зимних праздников.



Зимний вечер, щедрый вечер,

Снежно-звёздный хоровод.

Счастья будущего встречу

Обещает Новый год!



Справим ладно, справим гоже -

Будет пир в закате дня!

Силы Духа дай, Свароже,

И небесного огня!



Быть Добру!

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Источник: www.youtube.com