Новости Украины и Новороссии 30 декабря 2018

Почти у каждого человека есть новогодняя или декабрьская традиция. У Жени Лукашина из «Иронии судьбы…» была декабрьская роковая традиция ходить в баню. Те, кому за 30, смотрят на пьяного Женю по ТВ. У меня же сложилось немного иначе. Каждый год в конце декабря я пишу «Итоги года», где в цифрах пытаюсь определить ценовую разницу между ДНР и Украиной.

Это сравнение, как и предыдущие, будет проводиться максимально честно. В Донецке цены взяты из супермаркета «Вектор» (он же «Первый республиканский»), в Мариуполе — из «АТБ», на базе которого работает первый.

Продукты подбирались по качеству, размеру и территории производства. Если продукт из «АТБ», то он обязательно должен быть украинским, если из «Вектора», то на товаре обязательно должна стоять пометка «Сделано в ДНР».

Такие товары, как селёдка, мандарины и др., естественно, будут зарубежные. Также стоит знать, что статья писалась далеко не один день, поэтому цены могут немного отличаться. Пока писал, курица подешевела, но всё же цены я оставил исходные.

Новый год

Как и в прошлые годы, начну с новогоднего стола и перейду к серой «бытовухе». Для праздничного стола я не стал изобретать велосипед и просто подсчитал стоимость меню на 2 персоны, где будут фрукты, спиртное, «Оливье», «Селёдка под шубой» и картошка с запечённой курицей. В общем, классика жанра.

Картошка, 2 кг: 38 руб. — 18.78 грн., морковь: 21 руб. — 9.95 грн., свекла, 1 кг: 22 руб. — 11.39 грн., лук: 24 руб. — 16.95 грн., горошек ж/б, 200 г: 21 руб. — 13.90 грн., яйца, 1 сорт, 10 шт.: 69 руб. — 23.90 грн., майонез, 400 мл, 67%: 48 руб. — 21.20 грн., колбаса «Докторская», 0.5 кг. (±10 г): 92 руб. — 56.90 грн., селёдка, 0.25 кг (±10 г): 32 руб. — 25.40 грн., четверть куриная, 1 кг: 145 руб. — 52.70 грн., мандарины, 1 кг: 58 руб. — 33.93 грн., бананы, 1 кг.: 69 руб. — 24.28 грн., водка, 0.5 л: «Зубровка» — 139 руб. — «Хлебный дар» — 90.70 грн., шампанское, 0.7 л.: «Советское» — 189 руб. — «Артёмовское» — 89 грн.

В итоге продукты, купленные в «Векторе», стоят 876 руб. В «АТБ» — 489 грн., что по сегодняшнему курсу (2.5 руб. за 1 грн.) составит 1222 руб., т. е. 255 руб. в пользу ДНР.

Ёлка (1.5 м), как и в прошлом году, что у нас, что у них стоит одинаково. Но не совсем. 400 руб. в ДНР и 400 грн. в Мариуполе. Разница 600 руб. в пользу Донецка. Кстати, то же самое вышло с мужскими стрижками. 80 руб. в Донецке и 80 грн. в Мариуполе.

Прочие продукты первой необходимости (целлофанированные)

Рис: 38 руб. — 22.50 грн., гречка: 31 руб. — 13.50 грн., крупа кукурузная: 18 руб. — 10.60 грн., крупа пшеничная: 18 руб. — 12.70 грн., макароны: 36 руб. — 17.25 грн., сахар: 44 руб. — 13.40 грн., мука: 24 руб. — 14.90 грн., масло растительное, 0.9 л.: 62 руб. — 33.40 грн., масло сливочное, 73%, 200 г: 56 руб. — 41.70 грн., молоко 2.5% 0.9 л.: 36 руб. — 23.40 грн.

Итог: 363 руб. — 203 грн. (507 руб. в пересчёте). Разница 144 руб. в пользу ДНР.

Хлеб, 650 г: 19 руб. — 14.60 грн. Так как хлеб мы покупаем каждый день, то на месяц (30 дн.) нам потребуется потратить 570 руб. в Донецке и 438 грн. (1095 руб.) в Мариуполе. Разница 525 руб.

Сигареты

Курить или не курить, мыть руки перед едой или нет — дело каждого. Я же обратил внимание на жалобы курильщиков из ДНР и прикинул по пачке на день. Пачка «Хортицы» по 20 сигарет с фильтром приемлемого качества в Донецке стоит 30 руб., а в Мариуполе пачка «Прилуки» обойдётся в 27.50 грн. У нас тоже есть «Прилуки» по 24 руб., но, говорят, их курить нельзя, поэтому сравнивать не стоит.

В итоге курильщик из ДНР за месяц потратит 900 руб. кровных, в Мариуполе 825 грн., т. е. 2000 руб. Неплохая цена здоровья. Разница составила 1100 руб.

Проезд

В ДНР стоимость муниципального билета составляет не более 3 руб. и 10-11 руб. за проезд в маршрутном такси. За 20 рабочих дней проезд в оба конца обойдётся в 120 руб. на троллейбусе и 440 руб. на автобусе. Если кататься двумя маршрутами в оба конца ежедневно, то это уже 560 рублей в месяц. В Мариуполе стоимость проезда колеблется от 6 до 6.50 грн. в автобусе и 5 грн. в троллейбусе. За 20 дней можно потратить 460 грн. (1150 руб.) в два конца. Разница составила 590 руб. в пользу Донецка.

Бензин

На заправках ДНР стоимость топлива составила 45 руб. за 1л 92-го. В Мариуполе 92-й бензин стоит 29.5 грн. За канистру бензина у нас нужно заплатить 900 руб., в Мариуполе 590 грн. (1475 руб.). Разница 575 рублей.

Уголь

Так как Мариуполь всегда имел достаточное количество угля, то и население приспособилось к печному отоплению, поэтому обойти сей показатель нельзя.

В Донецке уголь можно купить по 2400 руб. за тонну. В Мариуполе по сравнению с прошлым годом уголь заметно подешевел, и его нынешняя цена составляет 4200 грн. (10500 руб.) за тонну, что на 2600 грн. меньше прошлого сезона. На отопительный сезон необходимо минимум 3 тонны, поэтому буду исходить из этой суммы. В Донецке за отопительный сезон мы потратим 7200 руб., в Мариуполе — 12600 грн. (31500 руб.). Разница составила 24300 руб.

Ранее столь высокую цену оправдывали транспортной блокадой, но сегодня же сам продавец уверяет, что уголь имеет украинское происхождение и добывается исключительно в пределах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине. Соответственно, уголь должен стоить гораздо дешевле. Но если чёрное топливо станет дешевле, то на центральном отоплении просто никого не останется, и платить теплосетям никто не станет. Думаю, это главная причина такой цены.

Если же распределить 3 тонны угля на год, то в Донецке 1 раз в месяц нужно откладывать 600 руб., а в Мариуполе 1050 грн.

Тарифы ЖКХ

Каждый год я уделяю этому показателю особое внимание, но все и без того наслышаны, поэтому вкратце. Имея квартиру площадью 45.5 м², ежемесячно за отопление я плачу около 1000 рублей, причем газ и горячая вода оплачиваются дополнительно. Аналогичная квартира площадью 44.5 м² в Мариуполе обходится около 3000 грн. В пересчёте на рубли выходит 7500 руб. в месяц. У нас за весь отопительный сезон на 1500 рублей меньше выходит.

Здоровье

Для того чтобы сравнить цены на медикаменты, я обратился в «Народную» социальную аптеку в Донецке и в мариупольскую «Здравицу».

«Нурофен» № 10: 84 руб. — 66.50 грн., «Парацетамол» № 10: 3 руб. — 6.90 грн., «Анальгин» № 10: 6 руб. — 4.75 грн., «Цитрамон» № 10: 4 руб. — 4.60 грн., «Но-шпа» № 24: 112 руб. — 61.10 грн., «Глицин» № 50: 30 руб. — 36.60 грн., «Цетрин» № 20: 79 руб. — 62.20 грн., «Доктор МОМ», пастилки № 4: 26 руб. — 8.60 грн., «Нафтизин», 0,1%, 10 мл: 6 руб. — 12.90 грн., «Норфлоксацин» № 10: 36 руб. — 29.10 грн., «Трихопол» № 20: 86 руб. — 104.60 грн., валерианы настойка, 25 мл: 8 руб. — 5.60 грн., перекись водорода: 10 руб. — 3.50 грн., йод: 12 руб. — 9.50 грн., «зелёнка»: 8 руб. — 4.50 грн., спирт этиловый: 32 руб. — 26.50 грн., бинт стерильный, 5×10: 11 руб. — 4.50 грн., вата, 25 г: 12 руб. — 3 грн.

В донецкой «Народной» аптеке получилось 565 руб., а в мариупольской «Здравице» 454.95 грн. (1137 руб.). Разница составила 572 руб. в пользу Донецка.

Зарплаты

Уж не знаю, кто сколько зарабатывает по Республике в целом, но вот кого я знаю лично, поделились своими табуляграммами за декабрь. Можете, как всегда, оспорить, но, хоть тресни, я не знаю пухнущих от голода.

Дежурная на ж/д переезде — 5700 руб., сторож — 4200 руб., мл. медик в детском доме — 5500 руб., медсестра (1.5 ставки) — 9400 руб., учитель истории со стажем 10 лет — 10000 руб.(да, я тоже не ожидал), сортировщица на складе «Сладкая жизнь» — 9500 руб., оператор котельной — 8700 руб., кассир-продавец в «Векторе» — 7000 руб., сварщики, резчики, слесари в теплосети и водоканале — около 8-10000 руб. (в зависимости от разряда), машинист тепловоза — 9500 руб., горновые на «ДМЗ» — 18000 руб., шахтёры: проходчик 12000-14000 руб., ремонтник 16000-18000 руб., забойщик — 23000 руб. Кому очень интересно, сколько (мне платит Путин за мою лизоблюдскую пропаганду) у меня лично — 8568 за декабрь (сварщик).

Дабы не вносить споры в массы (ибо знаю, что будет), зарплаты больше 10000 руб. я учитывать не стану. В среднем по Донецку и Макеевке зарплата вышла 7915 руб. Тех, кто переживает о работниках, получающих 3000–4000 руб., заверю, что таковые обычно получают пенсию, которая составляет минимум 3200 руб., и в итоге они имеют 6000-7000 руб.

Так как в Мариуполе стольких знакомых у меня не оказалось, а отходить от реальности в Сеть я не хотел, для чистоты эксперимента было решено пойти в центр занятости, где на стенде висели вакансии с зарплатами.

Продавец хот-догов — 4500 грн., уборщица на «Азовстали» — 5000 грн., заправщик — 5000 грн., маляр — 5100 грн., продавец игрушек в ТЦ — 5300 грн., охранник магазина «Сельпо» — 5300 грн., работник птицефермы — 6500 грн., оператор-кассир АЗС — 6500 грн., спасатель — 6500 грн., юрисконсульт — 6500 грн., матрос — 6500 грн., слесарь-сборщик 7000 грн., автослесарь — 8000 грн., машинисты экскаватора, крановщики — 7000 грн., оператор плазменной установки — 8000 грн., водитель-экспедитор — 10000 грн., сварщик-монтажник металлических конструкций — 12000 грн., портовый сварщик — 12000 грн.

В среднем получилась зарплата в размере 7039 грн. По принципу Донецка я не поступил и подсчитывал все зарплаты. Так что, у Мариуполя есть фора.

Общий итог

Стол: 876 руб. — 489 грн., ёлка: 400 руб. — 400 грн., стрижка: 80 руб. — 80 грн., продукты (п.н.): 363 руб. — 203 грн., хлеб: 570 руб. — 438 грн. сигареты: 900 руб. — 825 грн., проезд: 560 руб. — 460 грн., бензин: 900 руб. — 590 грн., уголь (разброс на год): 600 руб. — 1050 грн., ЖКХ: 1000 руб. — 3000 грн., аптечка: 565 руб. — 455 грн.

Подсчитываю весь список по результатам. На зарплату 7915 руб… Ладно, чтобы вы не ныли (мы же тут с голоду дохнем), опущу её до 7000 руб. А чтобы не ныли читатели из Украины, повышу им до 8000 грн. Надеюсь, так честно?

В общем, можно купить продуктов первой необходимости, ёлку (если нужна), хлеб на месяц, затарить с нуля аптечку, оплатить месяц проезда на работу и запасти канистру бензина, постричься, в конце концов, а если курите, то купить 3 блока этой отравы.

Потом подсчитать всё это и оплатить коммуналку. Если результат вас устроит, то можете отметить с супругом/ой праздник и отложить немного денег на уголь для детей. Всё это нам обойдётся в 6814 руб. в ДНР и 7990 грн. в Мариуполе.

И не забудьте, как я подсчитал зарплаты. Думаю, это оправдает возможную погрешность, ведь в Мариуполе я чужой, а в Донецке — как рыба в воде.

Эпилог

Я каждый год сравниваю цены, и всегда получается почти то же самое. Но потом всё равно люди кричат, что мы тут гибнем. Ни фига подобного! Вам просто хочется сделать из себя жертву, и не более. У нас ведь война, поэтому нужно хныкать.

Хотите, скулите дальше, а я всем смертям назло буду жить и радоваться жизни. Праздник как-никак. Война — она не столько у вас над головой, сколько в голове.

С Новым годом вас, нытики!

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Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»