“Моряки превратились в сестер милосердия… “

Источник: rg.ru

Подвиг российских гардемаринов на руинах Мессины запечатлели фотографии, публикующиеся впервые.



“Мессину потрясли подземные удары. И мужество «светловолосых славян» — под таким заголовком в июньском номере за 2015 год «Родина» рассказала о русских моряках, которые первыми пришли на помощь жителям разрушенного итальянского города. Накануне 110-й годовщины этого события редакция возвращается к теме, публикуя фотографии с места катастрофы.

Приказ «С якорей сниматься!»

На рассвете 28 декабря 1908 года подземный толчок мощностью 10 баллов по международной шкале и последующее цунами лишили жизни свыше 160 тысяч человек. Это было не самое страшное землетрясение в истории человечества, но в новейшей истории оно запомнилось прежде всего беспрецедентной международной спасательной операцией. На помощь жителям Сицилии пришли команды кораблей итальянского, британского, французского, германского военно-морских флотов.

Но первыми на месте трагедии оказались русские моряки1.

За два месяца до этого, 17 октября 1908 года, Балтийский гардемаринский отряд под командованием контр-адмирала Владимир Ивановича Литвинова (линкоры «Цесаревич», «Слава», крейсеры «Богатырь», «Адмирал Макаров» и 135 корабельных гардемарин Морского корпуса на борту) направился в учебное плавание в Средиземное море. 28 декабря отряд встал на якорь на рейде Аугусты (порт на восточном побережье Сицилии, в 70 милях к югу от Мессины). Около 5.30 утра вахтенные услышали мощный гул и ощутили неожиданное волнение. На кораблях объявили боевую тревогу, но, впрочем, быстро дали отбой.

А вечером к командиру отряда, державшему флаг на «Цесаревиче», прибыли капитан порта и российский вице-консул А. Макеев, которые сообщили о землетрясении и передали просьбу местных властей о помощи. Литвинов телеграфировал о случившемся в Петербург и, не дожидаясь ответа, ночью 29 декабря приказал сняться с якорей и следовать в Мессину.

Отдать последнюю рубашку

В 7 часов утра на рейде Мессины взорам моряков открылась страшная картина. Практически весь город был разрушен. Собор XIII века, который пережил землетрясение 1783 года, рухнул. Во многих местах полыхали пожары. На берегу лежали выброшенные волной суда, набережная и порт были в руинах.

В Петербург ушла телеграмма:

“…Размеры бедствия громадны. Город сильно поврежден. Отправил докторов и команду для оказания помощи“2.

Вторая телеграмма гласила: “…Засыпанных и раненых насчитывают тысячи. Команды русских судов заняты откапыванием людей. Оказываем помощь пострадавшим. Сегодня послал крейсер «Адмирал Макаров» для отвоза в Неаполь 400 раненых“3.

Работы развернулись по всему городу и велись без отдыха и без смен. Ночью руины освещались мощными прожекторами военных судов. Низкое качество городской застройки — дешевый раствор, отсутствие металлического крепления балок — стало причиной огромных жертв и сильно осложнило работу моряков. Остовы стен могли рухнуть в любую минуту. Извлеченные из-под обломков мессинцы потом вспоминали, что “…матросы… бросались в самые опасные места и откапывали людей“4.

Писатель и журналист М.К. Первухин5, с 1907 года обосновавшийся в Италии, ежедневно направлял репортажи в редакции российских газет6. На Родине увидели трагедию глазами итальянцев:

“…Русские не только помогали, они отдавали беглецам всё, до собственной запасной рубашки включительно. …Женщины и дети из погибших городов и сейчас щеголяют в матросских фуфайках, в матросских куртках, в офицерских тужурках. Немецких или английских вещей на беглецах нет. Русские есть… <…> Я никогда не забуду, что меня спасли только русские“7.

Гардемарины и мародеры

Нашим морякам пришлось столкнуться и с мародерством:

“Уверенные в своей силе, бандиты не боялись каких-то неизвестных людей и на их глазах громили и поджигали. Без соответствующих приказаний, матросы стали хватать громил и очищать от них улицы… матросы стали расстреливать их на месте“8.

“Во время раскопок находили много ценных вещей. Никто (из русских спасателей. — Авт.) ничего не взял и не присвоил себе даже безделушки, в то время как все вокруг грабили, и приходилось доставать револьвер, чтобы заставить мародеров бросить награбленное. <…> Гардемарины тоже одну ночь ходили ловить мародеров“9.

За шесть дней было “…отрыто и перевязано около 1800 засыпанных раненых и около 1800 было перевезено всеми судами в Неаполь, Сиракузы и Таранто…“10. Участники экспедиции писали домой: “…Все ухаживали за больными: офицеры, матросы и гардемарины; одни подавали воду, другие поправляли матрацы. <…> Мы перевязывали раненых, мыли их, поили и кормили. <…> Из землекопов наши моряки превратились в сестер милосердия“11.

3 января 1909 года корабли отряда покинули рейд Мессины.

Сквер Российских моряков

17 февраля 1909 года городской совет Мессины принял решение увековечить память российских моряков, переименовав одну из площадей города и установив там памятник. А 9 апреля 1909 года, в Великую субботу12, Николай II со словами: “Вы, адмирал, со своими моряками, в несколько дней сделали больше, чем мои дипломаты за все мое царствование“13 принял за завтраком в Царском Селе адмирала В.И. Литвинова. Позднее император наградил орденами ряд офицеров и врачей Гардемаринского отряда, а в мае 1911 года решением итальянского короля были вручены ордена офицерам и 3170 серебряных медалей всем участникам похода.

Среди бумаг императора отложился и конверт с фотографиями, снятыми одним из офицеров отряда, а также иностранными участниками спасательной экспедиции. Подписи к каждому из снимков на обороте, сделанные одним почерком, позволяют предположить: пакет был вручен императору контр-адмиралом или кем-то из дипломатов.

А что же памятник? Весной 1911 года его уменьшенную копию итальянцы преподнесли в дар цесаревичу Алексею Николаевичу. Но в грянувшую эпоху мировых войн и революций стало не до монументов. И только 9 июня 2012 года — после торжественного совместного богослужения в кафедральном соборе Мессины с участием делегации Русской православной церкви во главе с епископом Корсунским Нестором и военно-морского парада — состоялось открытие монумента на площади, получившей имя «Сквер Российских моряков» (Largo dei Marinai Russi)14.

1. Сирый С.П. Трагедия итальянского города Мессины и роль флота в оказании помощи пострадавшим. История и современность,http://www.pobedaspb.ru/tragediy-italqynskogo-go.html; Marinai russi a Messina [1908. Русские моряки в Мессине]. Messina: Provincia Regionale di Messina, 2006.

2. Современное слово, N 398, 20 декабря 1908 (2 января 1909).

3 Петербургский листок, N 349, 19 декабря 1908 (1 января 1909).

4. Остахова Т.А. «Землетрясение 1908 г. и помощь российских моряков» // Талалай М.Г. Русская Сицилия. Палермо-Москва. 2013. С.115.

5. См.: Гардзонио С. Русские писатели в Италии. Михаил Первухин — летописец русской революции и итальянского фашизма //Статьи по русской поэзии ХХ века. М., 2006. С.270-296

6. Первухин М.К. Симпатии к русским в Италии // Петербургский листок, N 1, 1 (14) янв. 1909.

7. Первухин М.К. Русские и итальянцы // Русское слово, N 301, 30 дек. 1908 (12 янв. 1909).

8. Речь, N 321, 30 декабря 1908 (12 января 1909).

9. Цит. по: Остахова T.A. Указ. соч. С.115.

10. Сирый С.П. Указ. соч. // http://www.pobedaspb.ru/tragediy-italqynskogo-go.html

11. Остахова T.A. Указ. соч. С.115-116.

12. Дневники императора Николая II. 1894—1918. Том 2. 1905—1918. Часть 1. 1905—1913. М.: РОССПЭН, 2013.С. 375

13. Сирый С.П. Указ. соч. // http://www.pobedaspb.ru/tragediy-italqynskogo-go.html

14. Талалай М.Г. Указ. соч. С.119-120

Источник: nstarikov.ru