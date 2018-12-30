Конспирология – как способ понимания общества

Концептуал СМИ Как нами управляют?

В чем состоят главные принципы и закономерности процесса управления обществом, через какие основные каналы происходит подсознательное влияние на массы. Каковы главные механизмы и способы экономического достижения подконтрольности общества. Что необходимо знать и понимать, чтобы предложить миру русский проект глобализации. Обзор книг категории “Конспирология” интернет-магазина День.



Как управляют обществом и маскируют необходимые знания? Читайте в книгах:

Иерусалимский храм как финансовый центр, Катасонов Валентин Юрьевич

Голливуд: оружие массового поражения, Болдырев А. В., Магнитов С. Н.

Опрокинутый мир. Тайны прошлого – загадки грядущего. Что скрывают архивы Спецотдела НКВД, Аненербе и Верховного командования Вермахта, Ивашов Леонид Григорьевич



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