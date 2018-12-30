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Чего добилась Россия в 2018 году. Итоги

19:14. 30 декабря 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

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Уходящий 2018 год запомнился большим количеством позитивных событий. Но перед тем как поговорить об общих итогах, давайте кратко вспомним самые важные и значимые из них.

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

Время-вперёд! №324 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/fJU7rlaSmBs

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmn…

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Источник: www.youtube.com

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