Несмотря на новогодние праздники, во Франции задорно прошел "Акт №7" "протестов "желтых жилетов". По всей Франции в протестах приняло участие от 25 до 35 тыс. человек.В ходе столкновений с полицией несколько десятков человек было задержано и несколько десятков пострадали. Троих привлекли за публичное обезглавливание чучела Макрона.Основные требования все те же – отмена решений правительства в сфере экономики, отставка Макрона, реформа трудового законодательства.Макрон продолжает настаивать, что больше уже обещанных подачек протестующим, они от него ничего не дождутся, что обуславливает продолжение протестов.Дело Павленского живет. Протестующие подожгли вход в банк в Руане.Найди русский след."Акт №8" состоится уже 2019-м году, в следующую субботу. Протестующие настаивают, что злочинный режим Макрона так легко не отделается и парижские титутшки не смогут заглушить голос свободы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com