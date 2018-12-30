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“Акт №7″

00:08. 30 декабря 2018 Просмотров - 103 2 коммент. Опубликовал:


Несмотря на новогодние праздники, во Франции задорно прошел "Акт №7" "протестов "желтых жилетов". По всей Франции в протестах приняло участие от 25 до 35 тыс. человек.
В ходе столкновений с полицией несколько десятков человек было задержано и несколько десятков пострадали. Троих привлекли за публичное обезглавливание чучела Макрона.
Основные требования все те же – отмена решений правительства в сфере экономики, отставка Макрона, реформа трудового законодательства.
Макрон продолжает настаивать, что больше уже обещанных подачек протестующим, они от него ничего не дождутся, что обуславливает продолжение протестов.






























































Дело Павленского живет. Протестующие подожгли вход в банк в Руане.
















Найди русский след.





















































"Акт №8" состоится уже 2019-м году, в следующую субботу. Протестующие настаивают, что злочинный режим Макрона так легко не отделается и парижские титутшки не смогут заглушить голос свободы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, макрон, нант, Париж, протесты, фотографии, Франция
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2 коммент.»

  • 2182 534
    Слава 30 декабря 2018 в 9:52 Ссылка Пометить
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    Всех арестовать и отправить в лагеря собирать виноград.

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  • 6935 3853
    serjoza 30 декабря 2018 в 10:44 Ссылка Пометить
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    кровь льётся рекой в демократической франции.Это вам не Украина и Не Москва.Тут режимы работают жестоко,не смотрят-они же дети.

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