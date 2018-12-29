Учёные рассказали, как месяц без алкоголя меняет жизнь

Группа специалистов из Университета Сассекса в Великобритании подвела итоги исследования, стартовавшего около года назад.

Специалисты предложили более чем 800 добровольцам на протяжении всего января 2018 года полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. Акция, одновременно задуманная как научное исследование, получила название «Сухой январь».

По словам учёных, до участия в исследовании участники в среднем выпивали 4,3 раза в неделю, а после — 3,3 раза, а среднее количество выпитого за один день сократилось с 8,6 условной «порции» до 7,1. Также участники исследования до отказа от алкоголя ощущали себя пьяными 3,4 раза в месяц, а после — 2,1 раза.

Специалисты также отметили, что меньше и реже стали пить даже те участники исследования, которые не смогли продержаться без алкоголя весь январь. По мнению учёных, это доказывает, что даже попытка принять участие в акции такого рода позволяет человеку изменить свои привычки.

Подавляющее большинство участников — 93 процента — отметили, что участие в акции подарило им ощущение достигнутой цели. 88 процентов, отказавшись от алкоголя, сэкономили значимую сумму денег, а 82 процента в целом пересмотрели своё отношение к спиртным напиткам.

80 процентов участников рассказали, что после акции стали лучше «контролировать», когда и сколько они пьют, а 76 процентов лучше поняли, что и почему привлекает их в алкоголе. 71 процент осознал, что чувство опьянения для них, как оказалось, не является обязательным условием для получения удовольствия от праздника.

Многим акция помогла и в ещё более «объективных» отношениях: 70 процентов участников за январь 2018 года в целом улучшили своё здоровье, 71 процент заметили, что стали лучше спать, 67 процентов почувствовали себя энергичнее, 58 процентов избавились от части лишнего веса, у 57 процентов улучшилась концентрация, а 54 процента заметили, что у них улучшилось состояние кожи.

По мнению учёных, полученные результаты позволяют предположить, что отказ от алкоголя на месяц действительно позволяет изменить жизнь в лучшую сторону.

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