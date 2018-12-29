Теперь и Голикова высказалась…
Вице-премьер Голикова заявила на днях, что бросивший курить россиянин за год сэкономил 1 млн руб. благодаря отказу от покупки сигарет.
“На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело”
Неплохо, правда?
Но есть одна маленькая проблема…
При официальной средней зарплате в 35 843 рублей, россияне за год зарабатывают около 430 тысяч рублей…
Теперь второе.
1 миллион – это 2739 рублей в день.
И что же это такое курил тот “молодой человек”?
Кстати, доход председателя Татьяны Голиковой в 2016 году составил 14 592 124 руб. в год, что эквивалентно зарплате в 1,216 млн рублей в месяц.
По-моему, наша элита уже совсем не представляет на сколько и как живёт население страны…
Источник: voicesevas.ru
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Зачем же цифры? Надо было в процентах сказать, что сэкономил 30% заработной платы.
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Да с математикой у Голиковой не очень.
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У нее вообще со всем не очень! Такое ощущение, что их всех набрали по объявлению из вспомогательных школ для слабоумных.
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если вам говорят в процентах-это первое указания на начало манипуляции.убеждения чего -либо.в большенстве -это обыкновенное жульничество и очковтирательство.В данном моменте,Голикова,это жена Христенко.в их семье не будет кризисов.Все нормально.вообще.я теперь понимаю большевиков,когда они говорили о уравнении физического и управленческого труда.Думаете.на управление не будет желающих?да.как бы ни так,просто туда не будут лесть всякие негодяи и проходимцы(пример,Голикова)Везде.где платят хорошо,лезут негодяи.Это было ,есть и будет.