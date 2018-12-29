Теперь и Голикова высказалась…

Вице-премьер Голикова заявила на днях, что бросивший курить россиянин за год сэкономил 1 млн руб. благодаря отказу от покупки сигарет.

“На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело”

Неплохо, правда?

Но есть одна маленькая проблема…

При официальной средней зарплате в 35 843 рублей, россияне за год зарабатывают около 430 тысяч рублей…

Теперь второе.

1 миллион – это 2739 рублей в день.

И что же это такое курил тот “молодой человек”?

Кстати, доход председателя Татьяны Голиковой в 2016 году составил 14 592 124 руб. в год, что эквивалентно зарплате в 1,216 млн рублей в месяц.

По-моему, наша элита уже совсем не представляет на сколько и как живёт население страны…

Никитинский

Источник: voicesevas.ru