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Теперь и Голикова высказалась…

21:22. 29 декабря 2018 Просмотров - 227 4 коммент. Опубликовал:

Вице-премьер Голикова заявила на днях, что бросивший курить россиянин за год сэкономил 1 млн руб. благодаря отказу от покупки сигарет. 

“На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело”

Неплохо, правда?

Но есть одна маленькая проблема…

При официальной средней зарплате в 35 843 рублей, россияне за год зарабатывают около 430 тысяч рублей…

Теперь второе.

1 миллион – это 2739 рублей в день.

И что же это такое курил тот “молодой человек”?

Кстати, доход председателя Татьяны Голиковой в 2016 году составил 14 592 124 руб. в год, что эквивалентно зарплате в 1,216 млн рублей в месяц.

По-моему, наша элита уже совсем не представляет на сколько и как живёт население страны…

Никитинский

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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4 коммент.»

  • 2182 534
    Слава 30 декабря 2018 в 9:47 Ссылка Пометить
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    Зачем же цифры? Надо было в процентах сказать, что сэкономил 30% заработной платы.

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  • 6793 4789
    Sergeev 30 декабря 2018 в 9:50 Ссылка Пометить
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    Да с математикой у Голиковой не очень.

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    • 1514 1155
      елена Sergeev 30 декабря 2018 в 10:38 Ссылка Пометить
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      У нее вообще со всем не очень! Такое ощущение, что их всех набрали по объявлению из вспомогательных школ для слабоумных.

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  • 6935 3853
    serjoza 30 декабря 2018 в 10:52 Ссылка Пометить
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    если вам говорят в процентах-это первое указания на начало манипуляции.убеждения чего -либо.в большенстве -это обыкновенное жульничество и очковтирательство.В данном моменте,Голикова,это жена Христенко.в их семье не будет кризисов.Все нормально.вообще.я теперь понимаю большевиков,когда они говорили о уравнении физического и управленческого труда.Думаете.на управление не будет желающих?да.как бы ни так,просто туда не будут лесть всякие негодяи и проходимцы(пример,Голикова)Везде.где платят хорошо,лезут негодяи.Это было ,есть и будет.

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