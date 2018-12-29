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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 декабря 2018

09:24. 29 декабря 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Сирийский флаг поднят в курдском городе

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Новая Сирия: главная ударная сила Коалиции США молит Асада о спасении

Новая Сирия: главная ударная сила Коалиции США молит Асада о спасении | Русская весна

Как днём в пятницу сообщала «Русская Весна», вчера ещё главная ударная наземная сила Коалиции США в САР  проамериканские Сирийские демократические силы попросили защиты у Асада и достигли соглашения с Дамаском: Сирийские войска при помощи России обеспечат безопасность региона Манбидж в провинции Алеппо от захвата войсками Эрдогана и протурецкими боевиками.

Напомним, что перед этим в находящийся в американской зоне оккупации Манбидж прибыла делегация представителей САА и российской группировки войск в САР, которым курды передали им одно из административных зданий, над которым был поднят государственный флаг Сирии.

Курдские информационные агентства распространили обращение Главного командования курдских Отрядов народной самообороны (YPG), в котором они прямо обращаются за защитой к Вооружённым силам САР, требуя от них спасения от турецкого наступления:

«Главное командование отрядов народной самообороны (ГК ОНС) издало письменное заявление, в котором указывается, что в то время как они борются с терроризмом, им угрожает вторжение со стороны турецкого государства. В своем заявлении ГК ОНС обратилось к вооруженным силам сирийского государства за защитой района Мембидж от угроз турецких агрессоров».

В тексте заявления также сказано:

«В связи с непрекращающимися угрозами, исходящими от турецкого государства, направленными на вторжение в северные территории Сирии, уничтожение и их разрушение, а также выдворение мирных местных жителей из своих домов по образу и подобию, как произошло уже в городах Джарабулюс, Азаз, Африн, Аль-Баб (все в провинции Алеппо, — прим. РВ).

Мы, отряды народной самообороны, заявляем, что после того как выйдем из района Мембидж, мы направимся на восток от реки Евфрат и другие районы.

Мы призываем сирийское государство защитить земли, население, границы и послать свои вооруженные силы для обеспечения безопасности этих пунктов и защиты района Мембидж от турецкой угрозы».

Напомним, что днём в пятницу было опубликовано заявление командования Вооружённых сил САР:

«Главное командование армии и вооружённых сил: на основании обязанности армии и вооруженных сил нести полную ответственность перед Родиной за обеспечение государственного суверенитета по всей территории Сирийской Арабской Республики и в ответ на обращение жителей региона Мембидж Главное командование армии и вооруженных сил объявляет о вводе частей Сирийской Арабской Армии в Мембидж и поднятии там государственного флага Республики.

Главное командование армии и вооруженных сил подтверждает необходимость единения всех сил подлинных сынов Родины ради обеспечения ее единства и суверенитета, восстановления ее целостности и очищения от терроризма, от всех агрессоров и оккупантов. Сирийские вооруженные силы гарантируют полную безопасность всем соотечественникам-сирийцам и прочим лицам, находящимся в указанном районе».

Напомним, что часть американских и французских специальных сил всё ещё находятся в Манбидже (Мембидже), но в ближайшее время должны быть выведены оттуда.

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Будни Йеменской войны



После некоторого перерыва, хуситы возобновили выпуск зажигательных роликов с сожженной техникой интервентов.
На видео ниже показано уничтожение различной техники.


Захват опорника.


Работа с ПТУРами.


Уничтожение БТРа.


Засада в горах,


Сбитый китайский БПЛА (фото уже выкладывал)

Все это служит напоминанием. что несмотря на перемирие под Ходейдой, как таковая война в Йемене не прекратилась.

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Метки: главное, компиляция
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