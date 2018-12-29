Руслан Бах. Разрушая нас жёстко и не заметно

Мы живём в очень странное время и с удивлением

отмечаем, что прогресс идёт в ногу с варварством.

Зигмунд Фрейд.

Любой, даже начинающий предприниматель, сразу осознаёт, что собственные сотрудники могут обокрасть, обмануть, переманить клиента, сдать секреты конкурентам, проверяющим органам, устроить корпоративный сговор и другими способами навредить бизнесу.

Лет 10–12 назад сисадмин корейской Киа за 400 тыс. долларов слил Китайцам секретов на 26 млрд долларов. После этого китайский автопром резко скакнул в качестве продукции.

Упование на здравый смысл, честность, порядочность, материальную мотивацию улетучивается вместе с наивностью и розовыми очками по мере исчезновения денег, клиентов или бизнеса – такие вызовы находятся в другом измерении. Кроме инструкций, обучения, оплаты труда и контроля нужно выстраивать серьезную систему сдержек и противовесов.

Из-за неумения это делать, реальная производительность большинства компаний составляет от 20 до 60% максимум. Основная загвоздка в том, что для построения системы сдержек и противовесов, с одной стороны, нужно добавить жёсткости, а с другой стороны её сгладить. Классических кнута и пряника в виде «морковки спереди и морковки сзади» недостаточно.

В бизнесе, где нет встроенных конфликтов быстро появляется киндерсюрпризы в форме корпоративного сговора. И наоборот там, где встроены конфликты – есть прозрачность, легко подаётся масштабированию, управлению, контролю, развитию.

Это всего лишь бизнес – удержать в своих руках власть на порядок сложнее, там и ставки выше.

Аристотель 2300 лет назад предложил – встраивание конфликтов.

Решение сработало прекрасно за что имя Аристотеля до сих пор холят и лелеют, изображая в исключительно положительных тонах. А ведь сколько людей погибло благодаря его гениальности и доброте душевной.

Принцип «конфликта» соответствует природе – каждый представитель животного мира с кем-то «в конфликте», кто-то кого-то постоянно норовит схарчевать и тем самым в чём-то сдерживая, а в чём-то подстёгивает к эволюции – «на то и щука в пруду, чтобы карась не дремал».

По мнению советского ученого антрополога, автора толстой книги (извините, не помню его фамилию похожую на армянскую) – природа разочаровалась в равновесии, которое длилось 200 млн лет. И изменила жизненные условия на неравновесные, которые длятся последние 3 млн лет.

Другими словами, сама природа стала внедрять конфликты среди всего живого. За это время флора и фауна развились в тысячи раз больше, чем за 200 млн лет периода равновесия. Разумный НЕБОЛЬШОЙ конфликт приводит к прогрессу и развитию. Например, соревнования мотивируют к сверхрезультатам.

Так можно победить бо́льшую часть коррупции. Например, аудиторы для малого и среднего бизнеса. Перебор с конфликтами создаёт склоки, интриги, подставы и приводит к развалу компании, бизнеса или даже страны, как СССР или сейчас США.

Изначально метод встраивания конфликтов – предназначался для удержания вассалов в подчинении. И оказался настолько эффективным, что его применение существенно расширили во внешней и внутренней политике к народу.

Англосаксы очень любят встраивать конфликты везде в своей внешней политике

В отношениях России и Японии, маленькая загвоздка в виде незаключенного мирного договора существенно сдерживает сотрудничество стран.

Весь Ближний Восток разрывается от встроенных конфликтов, что позволяет контролировать цены на их нефть, продавать им оружие. При этом они убивают друг друга, из-за чего остаются десятки лет слабыми, а значит удобно Англосаксам шарить у них по карманам. Индию разорвали на 3 конфликтующие между собой страны.

Постсоветская Украина – есть постоянное вбивание клина против России и русских везде, где только можно. Разгребаться это потом будет десятки, если не сотни лет. Восточная Европа тоже полна конфликтов на 2 фронта – их ковали не за что-то хорошее в будущем, а против чего-то в прошлом.

Хорошо встроенный конфликт рано или поздно обязательно выстрелит.

Как могло произойти, что народ СССР сдался с песней своему заклятому 400-летнему врагу? Или вопрос, часто задаваемый Михаилом Делягиным – почему русские сами каются, как только от них это требуют?

Куда делось генетическое чувство самосохранения у народа за каких-то 40 лет?

В конце 80х ужасы 2МВ еще хорошо были в памяти, были живы многие ветераны. Часть руководства СССР начиная с 1953 года незаметно встраивало серьезные конфликты в народ.

Я, конечно, могу ошибаться – вы меня поправьте, но анализируя сейчас некоторые незаметные решения, у меня возникает только одна мысль: «Конечная цель была полное уничтожение страны». И я не верю, что это была просто глупость – поправьте, если считаете, что ошибаюсь.

Искусственно нагнетая абсурд (привет Кафке), людей постепенно довели до состояния невыносимости своей страны, вопреки социальным достижениям внутри и оголтелому капитализму за её пределами.

Использовались, проверенные временем методы разрушения Российской империи. Вот только не говорите, что случайно наступили на одни и те же грабли 2 раза. Если не Горбачёв – был бы кто-то другой. На грязную работёнку всегда найдутся желающие.

Еще декабристы хотели разделить страну на 15 частей. Бывшие республики и их территории финансировались лучше, чем территории России как в СССР так и в Царской России.

И жили они качественно лучше, чем регионы РСФСР, но за их счёт. Это было умышленное подавление, снижающее самооценку людей – если сам себя не уважаешь, то никто уважать не будет. Естественно, что на окраинах это вызывало высокомерие, неуважение, стало катализатором русофобии.

За счёт недофинансирования после войны Российских территорий – формировали мнение, что русские – бестолковые, лентяи, алкоголики и тунеядцы — не могут себя обеспечить, навести порядок. Прибалты, узбеки и таджики – вот настоящие хозяйственники, работают как пчёлки, а русские бухают. Только не говорите, что это не просчитывалось на годы вперёд.

Естественно, республики должны были в какой-то момент захотеть рвануть подальше от России, что и привело к развалу СССР. Это просчитывалось еще с середины 50-х. Точнее, люди, что выстраивали такие неравноправные отношения с 14-ю республиками – хорошо понимали, что они делают и чем это закончится.

Кто-то, работал на развал страны четыре десятка лет. Горбачёву, всего лишь, дали сорвать «лавры» разрушителя. А потом отпустили на его ментальный уровень рекламировать пиццу.

Конфликты можно встраивать почти незаметно для народа

Что не отменяет, что они обязательно в будущем «выстрелят» с серьезными последствиями. Депутинизация в чем-то повторяет Десталинизацию и выстрелит очередным переделом как власти, так и собственности. Ну а люди уже погибают.

Ноам Хомский: Знал ли Аристотель, что встроенные конфликты плодят неравенство и страдания среди людей? Да, знал, конечно.

Ученные психологи еще 100 лет назад выяснили, что неважно, с какими внутренними проблемами сталкивается человек – если у него внутри в голове есть гармония с собой, собранность – то внешние вызовы нипочем, каким бы они ни были – всё будет преодолено.

Другими словами – информационная война и разрушительная экономическая политика в виде зарплат 5–15 тыс. рублей – были преодолимы, если бы у людей не было внутренних конфликтов, разрывающих их на части.

Психологию и логику в школе, когда Хрущёв отменил, в 1955 году, если не ошибаюсь? После тяжёлого тридцатилетия войн, у большинства населения большая психическая травма. В таких случаях надо было как раз наоборот – обеспечить психологическую помощь населению.

А он отменил психологию в школе. Это глупое решение или целенаправленное вредительство? Он что не понимал, чем это выстрелит в будущем?

Основной конфликт встраивается в отношения между мужчинами и женщинами

В 2017 году 58% пар распались – рост по 1% в год на протяжении нескольких лет. По статистике всего 2% счастливых браков. Всего 2% — жесть! Но после 15–20 лет совместной жизни – всего 1 счастливая пара из 11 тысяч. Это случайность?

Нет. Получаются, что людей воспитывают таким образом, чтобы совместная жизнь стала невыносимой и приводила к разводам. Из-за неумения выстраивать отношения — люди рано или поздно друг друга достанут и разбегутся.

Образование даёт профессию и знания, т. е. готовит людей работать, но принципиально не готовит к взрослой жизни. Ну а свято место пусто не бывает – отсутствие опыта заполняется набором граблей широкого спектра действия.

Люди элементарно не знают, как себя вести, что хотеть, как жить, к чему стремиться, как выбрать себе пару – что обязательно приводит к потерям друзей, работы, разводам и разочарованиям. При этом население воспитывают очень болезненно переживать это всё и тем самым подрывать себе здоровье, особенно психическое.

Повторюсь, такие грабли – не случайность: условия для ошибок – усиливают, а знания для предотвращения ошибок – уменьшают. Как вы думаете, к чему это обязательно приводит?

Знаменитые учёные психологи и психиатры: Фрейд, Райх, Карен Хорни, Юнг и другие начала 20-го века, накатали целые тома и теории – психических расстройств. И все эти расстройства – есть результат внедрения конфликтов среди людей за 2 тысячи лет.

Власть и не думает скорректировать образовательную программу, чтобы выросло поколение психически здоровых людей.

Именно поэтому народ жил 35–40 лет, а элита жила по 80–85 лет уже несколько тысяч лет. Конфликты для этого и внедряли – чтобы довести до отчаяния, от которого они выгорят, сопьются, умрут в безысходности. А вы думали «пенсионную реформу» в России придумали?

Рубеж в 40 лет выбран неслучайно – к этому возрасту люди начинают умнеть и понимать, что происходит, а тело уже не очень может воевать и выполнять тяжёлую работу.

Что будет через 5–10 лет с 22 млн Россиян, официально живущих сейчас за чертой бедности? Будем честны – до половины из них умрут так или иначе.

Нас опять активно загоняют в Средние века, чтобы мы умирали в 35–40 лет

Есть у меня знакомая, ей за 40 – родилась и живёт в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Второй ребенок в семье – жили бедно, тяжело, часто ссорились из-за всего.

У обоих родителей непростой характер, потому что они из сложных семей. У неё мама блокадница. У него несколько поколений разведённых. Естественно, родители рассорились и развелись.

Да, она взрослая, выглядит внешне нормально. Но по сути, что она, что её сестра не могут жить: нет ни семьи, ни профессии, ни работы, ни перспектив. Их самооценка ниже плинтуса. Только как-то чудом квартиры приобрели во время нефтяного бума, не оказавшись обманутыми.

Всю свою зрелую жизнь – т. е. последние 20 лет она безуспешно посещала десятки дорогих тренингов, семинаров, практик, чтобы хоть как-то отпустить тараканозавры, которые были вложены – в «счастливом» детстве неопытными родителями.

Я ей подсказал несколько практик пару лет назад, которые она периодически выполняла и это ей здорово помогло. Появилось собственное достоинство, самоуважение, стала налаживаться жизнь.

И вот год назад она заявила: слушай, а ты знаешь, что я поняла недавно? Большинство тараканов, которые у меня есть – не из моего детства или семьи. Они приобретённы в 90-х!

Ооо, она еще и не то осознает, если продолжит делать упражнения. Да, в 90-х наше общество подверглось усиленному зомбированию – были внедрены ломающие мозг людей – конфликты. Много людей не справилось психологически и погибло.

Если о противоречиях в обществе еще говорится. То о конфликтах, которые незаметно внедряются в обществе практически ничего не говорится и не обсуждается – просто руки не доходят.

Конфликты — это рельсы, на которые сажают в детстве и жизнь пойдёт по накатанной в предсказуемом разрушительном направлении. Официальная наука за 100 лет толком не нашла способа, как вытащить людей с таких рельсов.

Выстроив грамотное психологическое воспитание детей – количество ошибок и неудач в их жизни можно существенно снизить, но власть таких граждан не любит и не хочет. Но устранять уже встроенные у взрослых конфликты – очень сложно, ну а 95-99% невозможно.

Исследуя внедряемые в обществе конфликты, можно вычислить кому это выгодно и какое будущее уготовано как стране, так и людям. Да и прошлые события, как видите, обретают совсем другой ракурс. Но об этом в следующий раз.

Руслан Бах