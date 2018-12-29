Россия искореняет либерализм

Никаких замечаний к экономической политике правительства от либералов мы не видим, никакой критики, кроме отсутствия дальнейшей приватизации интересующих Запад корпораций, не встречаем.Надо понимать, что и искусственное сдерживание экономического роста мерами ЦБ, и монополизм сырьевых гигантов, и рост цен с НДС, губящих, кстати, бизнес, в верности которому клянутся либералы – всё это не является предметом либерального беспокойства.Но либералов просто корёжит от роста военного могущества России и связанными с этим возможностями успеха в мировой конкуренции за контроль над стратегически важными для Запада регионами.Так, либералы показывают, что они действительно радеют за успехи бизнеса, только бизнеса не российского, а англо-американского.Чего не скажешь о Министерстве обороны России.Вот что пишут либералы:"История с календарем Минобороны на 2019 год демонстрирует растущее расхождение установок военного ведомства и запросов массового сознания". То есть армия и народ – не едины, а враждебны, вот что вбивается в головы читателей."Наши военные, проявляющие после 2014 года редкостное бахвальство на фоне роста уважения и даже поклонения со стороны большей части соотечественников, поместили на своем официальном сайте календарь, призванный воспеть славу российскому оружию и российским воинам с использованием элементов чёрного юмора.Так, январская картинка с межконтинентальным ракетным комплексом «Тополь» сопровождается надписью «Доставка грузов в любую точку мира», фото крышки шахты МБР – надписью «Суровая российская электровафельница», картинка с симпатичной девушкой-снайпером – надписью «От некоторых женщин сносит голову».Наконец, декабрьская страница с фотографией артобстрела представлена как «новогодние игрушки, свечи и хлопушки».Смысл задумки ясен: не только показать, что мы никого и ничего не боимся, но и расчеловечить потенциального противника. А сограждан убедить в том, что война – дело не страшное и даже веселое".Этот стон у них песней зовётся, а автор – некий Александр Ивахник. Он не может прийти в себя от грубости и чёрствости Минобороны, которое смеет так жестоко обращаться с добрыми и гуманными солдатами НАТО, которых вообще нет, а те, что есть, те исключительно добряки и миролюбцы до сведения челюстей.Армейский юмор – дело очень плохое. "Как можно-с!" – кричат либералы. "Как можно гордиться военной мощью! Это бахвальство! Российское оружие можно только оплакивать!"Либералы обвиняют российскую армию в… расчеловечивании потенциального противника! То есть они нас должны расчеловечивать, а мы их исключительно очеловечивать! "Как можно-с стрелять в этих милых и прекрасных парней и мужчин! Как можно-с видеть в них врага! Они ведь несут нам свет цивилизации!"Как-то Достоевский устами своего героя Смердякова выразил вечное кредо российского либерала: "В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы дpyгие порядки-с. Русский народ надо пороть-с".Ничего не меняется в ненависти к России со стороны внутренних эмигрантов либеральной секты имени Смердякова. Но они не только ужасаются – они работают. Они уверяют нас, что мы не хотим оставаться неприсоединёнными "к умной нации". Мы хотим с этой нацией слиться. Либералы уверяют, что никто уже не хочет суверенитета и жертв, связанных с борьбой за него. Все хотят сдаться, и как можно поскорее."Однако руководство Минобороны, упивающееся ростом своего статуса, влияния и ресурсов, упустило из виду, что умонастроения россиян в последнее время существенно изменились" – уверяет нас оракул либералов некто Ивахник."Уже нет прежнего патриотического восторга и воинственного дурмана. Опрос Левада-центра в конце ноября выявил значительное увеличение доли людей, обеспокоенных внешнеполитической изоляцией России, почти 80% считают, что нужно налаживать отношения с США и Европой".Тут Ивахник всерьёз нас убеждает, что народ в России массово созрел для разврата предательства и мазохизма измены. Как сказал герой фильма "Калина красная": "Народ к разврату готов!" В подтверждение своего тезиса Ивахник тут ссылается на принятый среди них, либералов, авторитет:"Опубликованные на днях результаты осеннего исследования известных экспертов Михаила Дмитриева и Сергея Белановского свидетельствуют, что в обществе усиливается запрос на миролюбивую внешнюю политику.В разных социальных и возрастных группах резко выросло количество людей, считающих, что внешняя политика России становится слишком дорогой и лучше бы эти ресурсы направить внутрь страны.Так что если несколько лет назад футболки с принтами «Тополь санкций не боится» или «Не смешите мои Искандеры» воспринимались большинством как остроумные и забавные, то сейчас подобное креативное творчество в недрах Минобороны для многих становится неуместным и пугающим.Не говоря уже о том, как это будет подаваться в СМИ потенциальных противников".То есть наивный Ивахник просто в ужасе – "Как можно-с пугать СМИ потенциальных противников! Ведь они испугаются! Это бесчеловечно, бесчеловечно и жестоко по отношению к людям!" Людьми либералы считают, конечно, не нас.Наши испуги им до лампочки. Они пекутся исключительно о душевном благополучии англо-саксонского читателя. И, конечно, главным авторитетом у них является Левада-центр, грантоеды в статусе иностранных агентов, чьей задачей является выработка вспомогательных материалов для проповеди англосаксонской пропаганды российскими либерал-демократами.На такие работы наши либералы подрядились и опираются на такие "исследования" в своём нелёгком труде.Гуманизм – вот религия мировых либералов. Гуманизм как порождение масонской борьбы с традиционным государством и его христианской религией, возник у энциклопедистов эпохи Возрождения (возрождалось язычество, потому так и названа эпоха).Так вот, одним из тезисов этой борьбы с Библией был тезис наличия людей до появления Адама. Каким образом? Выдавалась версия существования двух патриархов до Адама – Еноха и Левиафана, а так же первый жены Адама Лилит. У Адама был некий наставник по имени Сомбоксер.Но европейцы не сами придумали версию коррекции древней Библии. Они опирались на перевод из Иехуды Бен Самуэля и его книги "Liber Corsi". Он писал о трёх преадамитах Ямбускаре, Загрите и Роане. Ямбускар – это и есть Сомбоксер.Именно на этом настаивал Джордано Бруно, там любимый воинствующими атеистами марксизма, и именно за это он попал под суд инквизиции, а не за астрономические концепции, как потом рассказывали материалистические историки. Одним словом, за всеми древними источниками либерального катехизиса стоят оккультные магические практики и сатанистские секты, маскирующиеся под философские кружки.Загадка преадамитов решалась гуманистами достаточно просто: итальянской гуманист Ванино Ванини был убеждённым сторонником множества людей, живших до Адама. Англо-саксонские и особенно американские либерал-демократы вывели из теории Ванини свою теорию, по которой все люди произошли от Адама, а негры и индейцы – от обезьяны.Американские либералы оправдывали рабство африканцев и геноцид индейцев тем, что они, якобы, не люди. Они всерьёз в это верили!Расизм англо-саксов раннего времени стал основанием более позднего расизма гитлеровского нацизма. Все эти версии расизма растут из европейского гуманизма – продукта расчеловечивания человека – любого, кроме белого англо-сакса протестантского вероисповедания. Но и из всех версий протестантизма требовалось принадлежать к самой бесчеловечной его версии – кальвинизму.Кальвинизм оправдывал богатство как богоизбранность – то, что капитализм взял на вооружение как нужную теорию. Вот из какого корня вырос англо-саксонский расизм. Согласно этому расизму российские либерал-демократы считают самым страшным грехом человечества пугать настоящих людей возмездием недочеловеков за попытку погеноцидить на их территории проживания.Призывать местное население к ненависти к своему Отечеству – это работа, связанная с риском ответного насилия. Могут баки набить. Но либералы – это группа, получающая эротическое наслаждение от мучений.Они ищут повода получить по физиономии и почти открыто требуют этого. После чего спешат пожаловаться как можно громче – а на самом деле похвастаться своим, чтобы те завидовали. Не случайно именно там ошиваются все сексопатологические группы, от садо-мазохистов и фетишистов до гомосексуалистов и лесбиянок. Подобное притягивается подобным.Сексопатология – это фетиш либералов, а их лозунг: "Педерасты и лесбиянки всех стран, соединяйтесь!". Весь мир, вся политика, вся конкурентная борьба воспринимается больным мозгом либералов через призму извращённых сексуальных перверсий.Искать тут особую политическую философию напрасно – её нет и быть не может. Тут нужен не философ, а психоаналитик, знающий метод Фрейда. Либерализм – это тёмные инстинкты подсознательного, выпущенные наружу под видом респектабельной гражданской философии.На самом деле это просто секта извращенцев, сумевших дорваться до финансовой власти. А российские либералы – это нижний слой обслуги англо-саксонского либерального проекта на других территориях, подлежащих утилизации. Этим и объясняется трудность либеральной судьбы на просторах России. Либерализм – инородное тело, пытающееся вжиться в чуждую ему российскую среду для её полного искоренения.Но пока Россия искореняет либерализм, от чего либералы получают очень сложные ощущения, от ужаса до экстаза. Если говорить языком Фрейда, то российский либерализм – это неудавшаяся сублимация. И вся история либерализма в России служит тому подтверждением.