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Первый канал мобилизует в поддержку Путина колдунов и магов.

12:33. 29 декабря 2018 Просмотров - 122 2 коммент. Опубликовал:

Уже совершенно клинические формы приняло восхваление Путина на задолжавшем свыше 1 миллиарда рублей убыточном Первом канале. На этот раз в бой пустили активистку "Единой России" и члена Общественной палате актрису Елену Проклову. Бабуля давно не снимается и в последние десятилетия известна в основном скандалами с бывшими мужьями, но нести пургу во славу любимого вождя всегда готова. Вот и теперь она пересказала (11.00 - 16.32 ) зрителям слова, якобы сказанные в 1995 году болгарской "пророчицей" и прохиндейкой Вангой. О том, что Россия расцветёт под мудрым руководством князя Владимира. И случится это уже в 2019 году. Привезённый из Болгарии прохвост из окружения Ванги дополнил, что бабка также разоблачила Порошенко, Кличко, Тимошенко и Яценюка. Сразу вспоминается, что в последние годы СССР то же телевидение раскручивало жуликов Чумака и Кашпировского, а перед концом Российской Империи был очень популярен Распутин.

Источник: www.apn-spb.ru

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2 коммент.»

  • 764 638
    Werwolf 29 декабря 2018 в 12:57 Ссылка Пометить
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    “…а перед концом Российской Империи был очень популярен Распутин.”
    Ух ты, оказывается телевидение еще при царе работало и пиарило!!! :)))) А вообще – кто телевидению платит, тот его и…. гм,танцует!

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  • 997 863
    Александр Гремлин 29 декабря 2018 в 13:03 Ссылка Пометить
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    А так много людей смотрят этот 1 вый канал ? ))) Уважающий себя человек вообще к Зомбоящеку подходит только один раз в году , на Новый Год ! И то по традиции , что бы посмотреть на протокольные рожи из прошлого века )) )

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