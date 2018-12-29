Первый канал мобилизует в поддержку Путина колдунов и магов.

Уже совершенно клинические формы приняло восхваление Путина на задолжавшем свыше 1 миллиарда рублей убыточном Первом канале. На этот раз в бой пустили активистку "Единой России" и члена Общественной палате актрису Елену Проклову. Бабуля давно не снимается и в последние десятилетия известна в основном скандалами с бывшими мужьями, но нести пургу во славу любимого вождя всегда готова. Вот и теперь она пересказала (11.00 - 16.32 ) зрителям слова, якобы сказанные в 1995 году болгарской "пророчицей" и прохиндейкой Вангой. О том, что Россия расцветёт под мудрым руководством князя Владимира. И случится это уже в 2019 году. Привезённый из Болгарии прохвост из окружения Ванги дополнил, что бабка также разоблачила Порошенко, Кличко, Тимошенко и Яценюка. Сразу вспоминается, что в последние годы СССР то же телевидение раскручивало жуликов Чумака и Кашпировского, а перед концом Российской Империи был очень популярен Распутин.

Источник: www.apn-spb.ru