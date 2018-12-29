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Открытым текстом 28.12.2018

18:46. 29 декабря 2018 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

Петя хотел переворот. У Пети переворота не вышло. В среду Порошенко развёл руками и торжественно отменил военное положение.

А чего вводил? Кричал о многих десятках тысяч воинов “агрессора”, скопившихся у украинских границ? И где они? Отошли? Нет же. Не было у юго-западной границы Российской Федерации тысяч наших танков, а те, что в других местах, никто никуда переставлять не стал.

Тогда что же произошло? Открытым текстом объясню: Петин манёвр по отмене выборов через кровавую провокацию разгадали и предали огласке. Вот что сказал один из укроверховносоветчиков Виталий Николаевич Куприй. Переведу с местного диалекта на обычный русский:

“У меня сейчас была встреча с руководством Минобороны и Генштаба. Порошенко когтями вцепился в своё кресло и однозначно не хочет проводить честные выборы, будет их срывать. Теперь у него такой план — на фронте будет развёрнут такой блицкриг, операция с военным наступлением, которая называется “Город Донецк”.

Открытым текстом сообщаю: Порошенко не продлил военное положение не по своей воле. Он просто не смог заблокировать каникулы Верховного совета Украины, хотя по закону мог. Не зря же Соединённые Государства Америки в 2014 году предписали засунуть в президентское кресло именно алкоголика с диабетом: ни черта он не умеет, кроме казнокрадства. Да кровопролития.

Донецкая народная республика открытым текстом официально сообщила: у линии фронта укровояки в костюмах химической защиты разгрузили целый эшелон бочек, в каких обычно перевозят ядовитые вещества.

Не вышло у Порошенко продлить военное положение мирным путём — будет убивать. Деваться ему некуда. Он давно уже не политик и даже не очень коммерсант, а мировое посмешище. И роль эта Пете очень не нравится.

Привыкайте, Пётр Алексеевич. И займите за вашим недавним дружком, а потом свирепым врагом Мишико очередь на американский паспорт. Там из таких клоунов очередь…

И в их парламентах на праздники пьют. Судя по всему, много, а в отличие от наших, видимо, без закуски и бани. Выходит сплошная интоксикация. Не просто вредная, а опасная. Потому что от алкогольного отравления бывают видения.

Вот, например. Недавно в конгрессе заговорили, что в Азовское море надо направить флот Соединённых Государств Америки.

Четыре десятка сенаторов призвали президента возглавить — цитата — “многонациональную операцию в Чёрном море”. Она, по их мнению, должна показать Российской Федерации, что Украину поддерживают другие страны, а заодно обеспечить свободу судоходства в Чёрном море и безопасный проход через Керченский пролив.

Открытым текстом напоминаю: такого в трезвом виде не скажешь. Ведь всем вменяемым известно: черноморское судоходство регулирует договор, подписанный во французском городе Монтрё ещё в 1936 году, а порядок прохода через Керчь-Еникальский канал с самого момента его постройки в 1877 году определяет диспетчер Керченского порта. Кто следует правилам — ходит свободно. Нарушителей останавливают. Сопротивляющихся уничтожают.

Парламентарии СГА могут добиться, чтобы их корабли уничтожили вместе с их страной. Как там у классика — “в ядерный пепел”. Но ведь если не закусывать, то сразу не отпустит.

Сенаторы требуют от президента всевозможной — финансовой и политической — поддержки украинским военным. Цитата: “Украина — это линия фронта борьбы Владимира Путина со свободным миром, а проявленная слабость только провоцирует дальнейшую российскую агрессию”. Кроме того, сенаторы просят европейские власти НЕ позволять российским судам заходить в порты Европы для дозаправки.

Открытым текстом сообщаю: по международному праву блокада, в том числе чисто экономическая — акт открытой агрессии. И опять же “ядерный пепел” вспоминается.

Так что оставшаяся часть сенатской сотни резолюцию отвергла. Благоразумно. А вот спиртное распивать в конгрессе надо бы запретить. Ведь того и гляди примут ТАКОЕ! А Трампу расхлёбывать…

Источник – http://ren.tv/

Метки: открытым текстом
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