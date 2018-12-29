«Отбирали всё, что им требовалось»: как британцы совершали военные преступления в Малайзии

Источник: russian.rt.com

12 декабря 1948 года британские военные совершили массовое убийство в малайзийском селении близ города Батанг Кали. Под предлогом борьбы с «коммунистическими диверсантами» отряд гвардейцев ликвидировал 24 мирных жителя и поджёг деревню. Как отмечают эксперты, подобный произвол со стороны Британии считался «нормальной практикой», поскольку англичане не желали просто так отпускать колонии, приносившие им доход. Родственники погибших несколько десятилетий пытались добиться от Лондона справедливого расследования массового убийства, но безрезультатно. Иск малайзийцев отказался рассматривать и Европейский суд по правам человека, сославшись на давность инцидента.



Европейские колонизаторы — португальцы, а затем и голландцы — начали проникать на территорию современной Малайзии ещё в XVI веке. С 1768 года экспансию в Малайю развернула Британская Ост-Индская компания. За оказание военной помощи султану Кедаха Лондон получил остров Пинанг, а следом арендовал полосу земли на побережье полуострова Малакка. В 1819 году английский экспедиционный отряд высадился в Сингапуре.

В 1824-м Нидерланды отказались от прав на Малакку в пользу Великобритании. Два года спустя все британские колонии в регионе были объединены в одну — Стрейтс-Сетлментс. Постепенно под контроль Лондона перешла вся современная Малайзия, территория которой была чрезвычайно богата природными ресурсами. В СМИ и публицистике совокупность английских колоний и протекторатов в регионе получила общее название Британская Малайя.

Малайзия во Второй мировой войне

С началом Второй мировой войны британские владения в Юго-Восточной Азии привлекли внимание Японии. Эта азиатская держава не обладала масштабными природными ресурсами, а летом 1941 года ещё и перестала получать энергоносители из Соединённых Штатов. В то же время Британская Малайя располагала крупными месторождениями нефти.

Вслед за нападением на Пёрл-Харбор 8 декабря 1941 года японцы вторглись на Малакку, высадив десант и атаковав британские аэродромы с воздуха. Всего за несколько дней японские войска уничтожили треть английской авиации в регионе и потопили линкор «Принц Уэльский» вместе с линейным крейсером «Рипалс».

Бои периода Второй мировой войны на территории Малайзии © Wikimedia

Силы 25-й японской армии наступали одновременно вдоль западного и восточного побережья Малакки. В начале января они прорвались в район Куала-Лумпура. До конца месяца английские и австралийские войска покинули практически всю территорию Британской Малайи, оставив за собой только Сингапур. Но в феврале 1942-го сдался и он. В разгроме 88-тысячной группировки союзников японцы задействовали 60 тыс. военнослужащих сухопутных войск, из которых потеряли 1,8 тыс. убитыми. Урон со стороны британцев и австралийцев оценивается в 40 тыс. пленных и 5,5 тыс. убитых.

Официальный Лондон, десятилетиями вывозивший ресурсы из Малайзии, оказался не в состоянии её защитить. Япония установила жестокий оккупационный режим. Из 4,4 млн местных жителей по вине оккупантов погибли 695 тыс. — более 15% населения.

Не получив действенной помощи от британских властей, жители Малайзии взялись за оружие. Под руководством малайской Коммунистической партии они образовали Антияпонскую армию народов Малайи. Возглавил партизанские войска коммунист Чин Пен. Британцы оказывали местным борцам с оккупантами помощь, но она не была масштабной. С конца 1944 года по август 1945-го партизанам передали 3,5 тыс. единиц огнестрельного оружия с боеприпасами. Кроме того, Лондон направил в Малайю 500 диверсантов и военных советников.

В 1945 году основной состав Антияпонской армии народов Малайи насчитывал более 10 тыс. человек. Её бойцы уничтожили свыше 10 тыс. японских военнослужащих и порядка 2,5 тыс. коллаборационистов. Командование партизан принимало капитуляцию японских войск.

Британские войска высадились в Малайе только в сентябре 1945 года. После того как местное население разгромило оккупантов, основной целью британцев было разоружение победителей и создание в регионе новой военной администрации.

Бомбардировщик Lincoln Королевских ВВС Австралии выполняет боевой полёт над Малайей © Wikimedia

Сначала у воодушевлённых победой жителей Малайи отношения с англичанами складывались достаточно ровно. Чин Пен даже принял участие в параде Победы в Лондоне и был награждён орденом Британской империи. Местные активисты обратились к Лондону с просьбой о создании Малайской демократической республики, однако она была проигнорирована. В декабре 1945 года британские власти официально запретили антияпонскую армию и созданные ею народные комитеты.

Война в Малайе

Великобритания не стала оказывать серьёзную поддержку обескровленной Малайе, которая в процентном отношении понесла значительно большие человеческие потери, чем сама метрополия. Вместо этого Лондон установил режим жесточайшей эксплуатации колонии, пытаясь за её счёт поднять собственную экономику.

Чин Пен © Wikimedia

Увидев, что понимания со стороны Великобритании ожидать бесполезно, население Малайзии под руководством Компартии и Чин Пена подняло антиколониальное восстание. Сначала действия протестующих носили мирный характер. В январе 1946 года они организовали в колонии первую всеобщую стачку. В общей сложности в 1946—1947 годах в Малайзии состоялось около 300 забастовок, но британцы идти навстречу не собирались.

16 июня 1948 года китайские рабочие (китайцы составляли примерно четверть населения Малайзии) застрелили в районе города Сунгай Сипут трёх управляющих плантацией, жестоко обращавшихся с наёмными работниками. Британские власти в ответ ввели в колонии чрезвычайное положение и запретили деятельность левых организаций. Начались массовые аресты коммунистов.

Бывшие военнослужащие Антияпонской армии под руководством Компартии образовали Малайскую народно-освободительную армию (МНОА). Она заняла ряд районов колонии и партизанскими акциями попыталась заблокировать вывоз из Малайзии природных ресурсов. Активнее всего повстанцев поддерживали китайцы, не имевшие собственной земли и являвшиеся самой обездоленной частью населения. В рядах МНОА сражалось также значительное число малайцев и индусов. Лагеря повстанцев находились глубоко в джунглях, однако мирное население оказывало им посильную помощь, передавая провиант и предоставляя кров.

Чтобы подорвать снабжение и кадровое пополнение МНОА, британская администрация решила организовать массовое переселение местных жителей (преимущественно живших на окраине джунглей) в так называемые новые деревни. Фактически это были концлагеря — участки земли, застроенные бараками и огороженные по периметру забором с колючей проволокой. Кроме того, эти «посёлки» регулярно патрулировали английские солдаты. Данная программа была рассчитана примерно на 500 тыс. мирных жителей.

К тому же британские военнослужащие практиковали пытки мирных граждан, а тела убитых повстанцев и сочувствующих им лиц расчленяли с целью устрашения населения.

Резня под Батанг Кали

11 декабря 1948 года отряд шотландских гвардейцев вооружённых сил Великобритании окружил плантацию каучука в Сунгай Римо, неподалёку от города Батанг Кали. Они задержали около 50 жителей селения и заперли их в двух хижинах — мужчин отдельно от женщин и детей.

Одного из местных жителей солдаты убили сразу. Остальных подвергли допросам, но не узнали от них ничего ценного: ведь это были обычные крестьяне.

На следующий день, 12 декабря, британские военные посадили женщин и детей в грузовики, а по мужчинам открыли огонь из автоматов. За несколько минут были убиты 23 человека. Выжил только один юноша, потерявший сознание, благодаря чему его приняли за мёртвого. Всех раненых уничтожили. Солдаты сделали фотоснимки с обезображенными телами убитых, подожгли селение, а женщин и детей вывезли в «новые деревни».

Жертвы резни под Батанг Кали © www.worldofbuzz.com

По возвращении на базу командование предупредило военнослужащих, что они не должны никому рассказывать, как на самом деле развивались события. Ликвидацию мирного населения объявили «крупным успехом в борьбе с коммунистами». Согласно официальным документам, задержанные мужчины пытались совершить побег. Единственными свидетелями инцидента были односельчане убитых, но их мнение никого не интересовало.

«Нормальная практика»

К войне в Малайзии официальный Лондон, помимо британских военных, подключил вооружённые отряды из Австралии, Новой Зеландии и африканских колоний. Однако это не принесло значимого результата — боевые действия продолжались. В 1951 году повстанцы убили британского верховного комиссара сэра Генри Гёрни.

В 1955 году британцы предприняли несколько попыток подорвать политическое единство местного населения. Тем, кто решит сдаться, предложили амнистию и некоторое расширение личных прав. Чин Пен согласился на переговоры. Но британские спецслужбы объявили, что в случае возвращения Компартии в легальное поле её влияние в стране резко возрастёт, и переговорный процесс был сорван.

Вместо этого Лондон сделал ставку на диалог с политическими силами, в которые входили представители старой малайзийской аристократии. Совместно с ними был разработан план по предоставлению Малайзии независимости на комфортных для Великобритании условиях. Узнав о том, что независимость всё-таки ожидается, значительная часть повстанцев сложила оружие. Остальные после поражений 1958 года отступили на границу с Таиландом. В 1960 году чрезвычайное положение было отменено. С 1957 по 1963 годы Малайзия поэтапно становилась независимым государством.

На фоне обретения Малайзией независимости о событиях под Батанг Кали старались не вспоминать. Формальное расследование, проведённое в 1948 году, «подтвердило» правоту британских военнослужащих. И более 20 лет родных и близких погибших никто не хотел слушать.

Только в 1970 году в связи с обсуждением американских военных преступлений во Вьетнаме в британскую прессу просочилась информация о массовом убийстве 1948 года. Найденные журналистами гвардейцы признали, что командование сознательно отправило их в Сунгай Римо убивать — ни попыток бегства, ни сопротивления со стороны жителей селения не было.

Под давлением общества Скотленд-Ярд был вынужден начать новое расследование. Однако оно снова было формальным. Как позже выяснят журналисты, не была проведена даже эксгумация тел убитых, а Министерство иностранных дел убеждало полицию, что свидетельства очевидцев трагедии из числа местных жителей нельзя воспринимать всерьёз, так как они могут находиться под влиянием левых идей, а также быть заинтересованными в материальной компенсации. В итоге новое расследование также ничем не закончилось.

Свидетели резни под Батанг Кали globallookpress.com © Tolga Akmen/LNP / ZUMAPRESS.com

В 1993 году выяснить реальные обстоятельства событий 1948-го попыталась полиция Малайзии, но эту инициативу заблокировали британские власти. Родственники жертв убийства намеревались обжаловать действия властей Великобритании в судах королевства, но и эти попытки оказались безрезультатными.

После неудачи в Великобритании родные и близкие убитых подали иск в Европейский суд по правам человека. Они мотивировали свои действия тем, что погибшие, как и убийцы, фактически являлись британскими подданными. Но в октябре 2018-го западные СМИ сообщили, что иск не принят, так как инцидент произошёл слишком давно. Довод, что истцы обжалуют сегодняшние действия британской Фемиды, суд проигнорировал.

«То, что происходило в Малайзии после завершения Второй мировой войны, для британской короны являлось нормальной практикой. Англичане отбирали всё, что было им нужно, и, если требовалось, делали это с кровью.

Отпускать колонии, приносившие им реальный доход, британцы не желали. Они смотрели на происходящее достаточно прагматично. Если видели, что могут задержаться или добиться каких-то преференций, — воевали, а если чувствовали, что шансов нет, как это произошло в Индии, уходили достаточно спокойно», — рассказал в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам директора международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерия Коровина, британцы «покидали колонии исключительно на своих условиях».

«Если местные жители соглашались подписать выгодные для Великобритании документы, Лондон мог уйти спокойно. Если нет — британцы убивали их до тех пор, пока не получали желаемое», — подчеркнул эксперт.

По его словам, британцы «не считали жителей колоний и стран Третьего мира за людей». Для западных интервентов они были лишь «частью местной природы».

«Выбирая между личной выгодой и жизнями туземцев, колонизаторы всегда выбирали выгоду», — подытожил Валерий Коровин.

Источник: nstarikov.ru