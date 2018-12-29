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Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2018

09:25. 29 декабря 2018 Просмотров - 416 Один комментарий Опубликовал:

Диверсионный учебник



Новые веяния в исторической науке на Украине.

На фото гауптман немецкой армии Роман Шухевич борется с нацизмом в самом его логове – в Германии. Министерство образования и науки Украины обязало издательство «Генеза» и авторов учебника истории для 10 класса срочно убрать упоминание о коллаборационизме гауптмана 201-го батальона шуцманшафт Романа Шухевича.
Ранее, группа активистов обратилась к депутатам партии «Свобода» с тем, что в учебнике, подразделения немецкой армии «Нахтигаль», «Роланд» и дивизия СС «Галиция» представлены как проявления коллаборации, а сам учебник является идеологической диверсией.
По мнению авторов письма, выводы международных и правительственных комиссий, а также ведущих исследователей темы аргументированно опровергают коллаборационизм Шухевича и его коллег. Утверждается, что такой учебник является поддержкой российской пропаганды. Депутаты "Свободы" в свою очередь обратились в СБУ и Минобр с требованием отозвать тираж учебника.

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

Очевидно, что факт службы Шухевича нацистам является российской диверсией, а выводы "международных комиссий" решительно опровергают фотографии Шухевича на службе нацистов.
Все по прибалтийским лекалам.

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Порошенко разрешил молиться за Россию

Порошенко разрешил молиться за Россию | Русская весна

Объединенная православная церковь «идет ко всем с любовью», и никто не будет запрещать украинцам посещать храмы УПЦ и молиться за Россию.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время общения с верующими в Свято-Успенском храме в селе Мирное Одесской области. Он подчеркнул, что подобные решения — личный выбор каждого.

«Никто не запрещает вам ходить в церковь и начинать службу божью с молитвы за Россию, если это ваш выбор», — отметил он.

«Мы стоим не просто на пороге рождественских праздников, а еще и рождения украинской автокефальной церкви», — подчеркнул президент.

По словам Порошеко, сотни поколений украинцев мечтали получить томос. Порошенко отметил, что «Украина ждала и молилась за это тысячу лет».

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