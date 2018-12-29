Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2018
- 09:10 Диверсионный учебник.
- 05:23 Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко.
- 03:30 Порошенко разрешил молиться за Россию.
- Вчера 23:08 Армен Гаспарян: истинное лицо западной демократии.
- Вчера 22:54 Воскобойников. Страшилки СБУ.
- Вчера 22:19 Армен Гаспарян: украинство и украинизация.
Диверсионный учебник
Новые веяния в исторической науке на Украине.
На фото гауптман немецкой армии Роман Шухевич борется с нацизмом в самом его логове – в Германии. Министерство образования и науки Украины обязало издательство «Генеза» и авторов учебника истории для 10 класса срочно убрать упоминание о коллаборационизме гауптмана 201-го батальона шуцманшафт Романа Шухевича.
Ранее, группа активистов обратилась к депутатам партии «Свобода» с тем, что в учебнике, подразделения немецкой армии «Нахтигаль», «Роланд» и дивизия СС «Галиция» представлены как проявления коллаборации, а сам учебник является идеологической диверсией.
По мнению авторов письма, выводы международных и правительственных комиссий, а также ведущих исследователей темы аргументированно опровергают коллаборационизм Шухевича и его коллег. Утверждается, что такой учебник является поддержкой российской пропаганды. Депутаты "Свободы" в свою очередь обратились в СБУ и Минобр с требованием отозвать тираж учебника.
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк
Очевидно, что факт службы Шухевича нацистам является российской диверсией, а выводы "международных комиссий" решительно опровергают фотографии Шухевича на службе нацистов.
Все по прибалтийским лекалам.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Порошенко разрешил молиться за Россию
Объединенная православная церковь «идет ко всем с любовью», и никто не будет запрещать украинцам посещать храмы УПЦ и молиться за Россию.
Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время общения с верующими в Свято-Успенском храме в селе Мирное Одесской области. Он подчеркнул, что подобные решения — личный выбор каждого.
«Никто не запрещает вам ходить в церковь и начинать службу божью с молитвы за Россию, если это ваш выбор», — отметил он.
«Мы стоим не просто на пороге рождественских праздников, а еще и рождения украинской автокефальной церкви», — подчеркнул президент.
По словам Порошеко, сотни поколений украинцев мечтали получить томос. Порошенко отметил, что «Украина ждала и молилась за это тысячу лет».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армен Гаспарян: истинное лицо западной демократии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Воскобойников. Страшилки СБУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Армен Гаспарян: украинство и украинизация
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
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Скоро церкви ( как институт) станут фамильными.