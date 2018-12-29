Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2018

Объединенная православная церковь «идет ко всем с любовью», и никто не будет запрещать украинцам посещать храмы УПЦ и молиться за Россию.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время общения с верующими в Свято-Успенском храме в селе Мирное Одесской области. Он подчеркнул, что подобные решения — личный выбор каждого.

«Никто не запрещает вам ходить в церковь и начинать службу божью с молитвы за Россию, если это ваш выбор», — отметил он.

«Мы стоим не просто на пороге рождественских праздников, а еще и рождения украинской автокефальной церкви», — подчеркнул президент.

По словам Порошеко, сотни поколений украинцев мечтали получить томос. Порошенко отметил, что «Украина ждала и молилась за это тысячу лет».

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