Двурушничество по-японски

Источник: regnum.ru

Направленный Абэ на Украину послом японский дипломат откровенничает.



Стремясь убедить президента РФ В. Путина и весь российский народ в сказочных перспективах для нашей страны в случае сдачи Японии южнокурильских островов, премьер-министр Японии С. Абэ не жалеет красок и деланных восторгов. Напомним его выступление на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре нынешнего года:

«В этом году 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме я привлёк внимание аудитории словами: «Давайте помечтаем». Я тогда призвал аудиторию с надеждой представить себе, что будет во всём нашем регионе, когда между Японией и Россией восстановится постоянная стабильность… Северный Ледовитый океан, Берингово море, северная часть Тихого океана, Японское море тогда смогут стать магистральной морской дорогой мира и процветания, а острова, которые некогда являлись причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского сотрудничества и откроют благоприятные возможности как логистический хаб, опорный пункт. Японское море тоже изменится, став логистическим хайвеем. А после этого, возможно, появится обширный, контролируемый свободными, честными правилами макрорегион в Китае, Республике Корее, Монголии — до стран Индо-Тихоокеанского региона. И этот регион будет исполнен мира, процветания и динамизма…»

И прочее, и прочее.

И это говорит глава государства, объявившего нашей стране и не собирающегося отменять незаконные экономические санкции, призванные ещё больше осложнить жизнь народа России, не допустить его развития. Глава государства, рассматривающего, как ближайший военный союзник США, Россию врагом, которому надо всемерно противостоять. Слыша подобные лицемерные речи, право, становится неловко за Абэ-сан, да и за всех японцев за откровенную неискренность и попытку лестью и посулами добиться искомой цели — отторгнуть от нашей страны законно принадлежащие ей дальневосточные земли.

О подлинном же отношении к нашей стране поведал на днях чрезвычайный и полномочный посол Японии на Украине Сигэки Суми, возглавивший дипломатическое представительство Страны восходящего солнца аккурат после «революции достоинства» в 2014 году. В интервью (Укрiнформ, Украина) он для начала сообщил, что, отвечая на «аннексию» Крыма Россией и конфликт на Донбассе, «Япония ввела санкции против РФ. Хочу подчеркнуть, что тогда в Азии только Япония действовала так решительно… И Токио также начал помощь Украине на общую сумму 1,86 миллиарда долларов США». На что пошли эти японские деньги, посол не уточняет, хотя вполне возможно, что и на ведение войны против народа Донбасса.

Настаивая, вопреки фактам и логике, на якобы «насильственном» присоединении Крыма к России, полномочный представитель Японии сообщает: «Во-первых, японская позиция заключается в том, что она не признает и не будет признавать и в дальнейшем «аннексии» Крыма, которую провозгласила Россия. Поэтому Япония будет продолжать антироссийские санкции до тех пор, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма Россией».

Сигэки Суми на Украине

Важное признание. Учитывая, что Крым «вернулся в родную гавань» навсегда, посол сообщает, что его правительство, то есть кабинет Абэ, отнюдь не собирается пересматривать решение о санкциях в отношении России. Как тут не вспомнить ироническое замечание президента РФ В. Путина о том, что Токио ввел санкции, видимо, для «укрепления доверия между Японией Россией».

Но тут же посол спохватывается, вспомнив, видимо, о заигрывании своего шефа с Москвой в надежде на получение Курил. Следует неуклюжее оправдание: «Различные действия России против Украины, вопрос Крыма и вопрос Донбасса должны быть отделены от переговоров о возвращении Северных территорий. Это позиция Японии. Дружеские отношения с Россией нужны именно для решения вопроса Северных территорий, потому что Япония прилагает усилия для этого с момента завершения Второй мировой войны…»

Спасибо, господин посол, за признание, что «дружба с Россией» нужна Токио именно для выторговывания Курильских островов. Надеюсь, в российских властных структурах обратят внимание на это многозначительное и весьма откровенное признание.

«Во-вторых, японская позиция относительно Донбасса заключается в том, что он оккупирован так называемыми вооруженными группами. Япония не признает этой длительной оккупации, соответственно, не признает так называемых «выборов», которые проходили там. Это позиция Японии, и мы это публично заявляем», — сообщает посол.

В ходе интервью выяснилось и то, что на российско-японских переговорах в верхах Токио, по сути, пытается шантажировать Москву, угрожая продолжать санкции: «Несмотря на дружеские отношения, если друг делает что-то плохое, то мы говорим, что это неправильно. А если он не отказывается от своих действий, то, разумеется, мы делаем что-то для того, чтобы он опомнился. Конечно, Япония вводит санкции против России не для санкций. Наоборот, если Россия вернет Крым Украине и выполнит Минские договоренности, чтобы решить вопрос в Донбассе, решит всё положительно, то санкции закончатся. Мы это четко объясняем России».

И ни слова об ответственности Киева и его западных покровителей, включая Японию, за развязывание братоубийственной войны на Украине.

Кое-кто в России подчеркивает, что объявленные Японией нашей стране санкции носят-де «символический характер» и не оказывают серьезного влияния на торгово-экономические отношения двух стран. Это справедливо лишь отчасти, если вспомнить, например, отказ японских компаний закупать из опасений недовольства США российский алюминий. Однако гораздо чувствительнее для Москвы политическая позиция «друга Синдзо», который во всём солидаризируется с решениями «большой семерки» по политике в отношении России. И в то же время рисует радужные перспективы будущего японо-российского процветания, суля всевозможные блага после сдачи Курил.

Мацуока в присутствии И.В. Сталина, В.М. Молотова и А.Я. Вышинского подписывает советско-японский пакт о нейтралитете. Москва, апрель 1941 года

Видя подобную, прямо скажем, двурушническую политику, вновь вспоминаешь «обмен любезностями» между Иосифом Сталиным и министром иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуокой в апреле 1941 года во время переговоров о заключении двустороннего пакта о ненападении.

Из стенограммы переговоров: «…Мацуока заявляет, что он имел инструкцию, в которой говорилось о продаже Северного Сахалина, но так как СССР не соглашается, то ничего не поделаешь.

Тов. Сталин подходит к карте и, указывая на Приморье и его выходы в океан, говорит: Япония держит в руках все выходы Советского Приморья в океан, — пролив Курильский у Южного мыса Камчатки, пролив Лаперуза к югу от Сахалина, пролив Цусимский у Кореи. Теперь Вы хотите взять Северный Сахалин и вовсе закупорить Советский Союз. Вы что, говорит тов. Сталин, улыбаясь, хотите нас задушить? Какая же это дружба?

Мацуока говорит, что это было бы нужно для создания нового порядка в Азии. Кроме того, говорит Мацуока, Япония не возражает против того, чтобы СССР вышел через Индию к теплому морю. В Индии, добавляет Мацуока, имеются индусы, которыми Япония может руководить, чтобы они не мешали этому. В заключение Мацуока говорит, указывая по карте на СССР, что ему непонятно, почему СССР, имеющий огромную территорию, не хочет уступить небольшую территорию в таком холодном месте.

Тов. Сталин спрашивает: а зачем вам нужны холодные районы Сахалина?

Мацуока отвечает, что это создаст спокойствие в этом районе, а кроме того, Япония согласна на выход СССР к теплому морю.

Тов. Сталин отвечает, что это дает спокойствие Японии, а СССР придется вести войну здесь (указывает на Индию). Это не годится.

Далее Мацуока, указывая на район южных морей и Индонезии, говорит, что если СССР что-либо нужно в этом районе, то Япония может доставить СССР каучук и другие продукты. Мацуока говорит, что Япония хочет помогать СССР, а не мешать.

Тов. Сталин отвечает, что взять Северный Сахалин — значит, мешать Советскому Союзу жить».

Перефразируя высказывание вождя, давно пора прямо сказать Абэ-сан: «Взять Курильские острова — значит, мешать России жить».

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru