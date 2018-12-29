Древняя картина мира в обрядовых песнях Святок. Лада Корнеева. Часть 1

Зачем нужны колядки.



Автор-сказительница – Лада Корнеева

Часть 2 – https://youtu.be/A1dVVJdrdbk



Каждому знакомы колядки и щедровки. Но мало кто знает, что эти песни, кроме настойчивых просьб об угощении, сохранили для нас множество древних знаний и образов. В эту пору новорожденного Солнца, когда Ворота между мирами открыты, звучат древние песни-мифы о том, как зародился Мир, и как он устроен, закладываются программы благополучия рода и хозяйства.



Подробно рассказала об этом и подкрепила яркими песенными примерами наша гостья – ЛАДА КОРНЕЕВА, религиовед, этнограф, руководительница студии народного пения “Посолонь”.



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Источник: www.youtube.com