Злоупотребление наукой: способ манипуляции общественным сознанием

А вы слышали о шокирующем исследовании, опубликованном в журнале, издаваемом Общественной Научной Библиотекой, в котором говорится, что до 72% ученых признают, что их коллеги были так или иначе вовлечены в «сомнительные исследования», и что 14% из них участвовали в откровенной «фальсификации»?

The Public Library of Science Journal – некоммерческая организация, основанная в рамках научно-издательского проекта по созданию библиотеки журналов и другой научной литературы под свободной лицензией и в свободном доступе (примечание переводчика)

Если это вас не напугало, то вот другой факт: в период с 1977 по 1990 Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в ходе аудиторских проверок были обнаружены ошибки и недочеты в 10-20% всех научных исследований.[2]

Дальше – хуже: учёные из биотехнологической фирмы Амджен (Amgen), штаб-квартира которой находится в городе Таузенд-Оукс, Калифорния, начали повторную проверку результатов 53 серьезных рецензированных и вышедших в печать публикаций в сфере исследования рака и биологии крови. Обнаружены шокирующие данные: только 6 исследований из 53 можно считать правомерными и надёжными. Это означает, что около 90% исследований содержат недостоверные сведения и ошибочные выводы, а при этом они были обнародованы как научно-доказанные факты! [3]

Иными словами, друзья мои, и в научном мире под видом научных исследований можно встретить много бестолковой чепухи, которую можно смело отправлять в мусор.

Тревожит одно: ведь «наука» практически заменила людям религию в качестве нового авторитета, которому следует слепо поклоняться всеми возможными способами. Люди говорят о науке так, будто она непогрешима, а любого, кто усомнится в первосвященниках от науки, обычно подвергают гонениям, унижают и отвергают как новоявленного еретика.

Но наука, как и любая религия, не является богом, который изрекает единственно верную Истину. Наука далека от непогрешимости, её нужно постоянно обновлять, улучшать, ставить перед ней трудные задачи, пересматривать её и изменять по той простой причине, что наука ограничена рамками тесного и искривлённого человеческого восприятия, которым грешит всё человечество, и которое только растет и расширяется с годами, к тому же легко сдаётся под натиском предрассудков, тщеславия и коррупции.

По сути, наука, конечно же, особа неодушевленная и не может быть ни хорошей, ни плохой, потому что не обладает собственным сознанием. Наука не личность, поэтому нам следует прекратить говорить о ней так, будто она – наш супер-герой. Наука – это просто средство передвижения, которому нужен водитель, и очевидно, что направление движения будет отличаться в зависимости от того, кто сядет за руль.

В то время как одни от всей души преследуют благородную цель найти объективную Истину, большинство можно подкупить, сыграв на жажде наживы (как, например, профессора Университета штата Айова, Дуна Пяо Ханя (Dong-Pyou Han), который сейчас отбывает тюремный срок за фальсификацию вакцины против ВИЧ), сыграв на жажде славы, обычных людских предрассудках или эгоистичной тяге к тщеславию. Ведущий анестезиолог Скотт Ройбен (Scott Reuben), который помогал внедрять революционные изменения в ортопедической хирургии, сфабриковал данные в более чем 20 исследованиях, а немецкий физик Ян Хендрик Шён (Jan Hendrik Schön), получивший многочисленные награды за свои работы, оказывается, тоже фальсифицировал свое исследование.

Эти люди в ходе коллегиального рецензирования смогли успешно пройти проверку надежности, которую часто обычные люди называют «проверкой на дурака», и это произошло потому, что на самом деле, там тоже дураков хватает. Вот, к примеру, один блоггер подал шуточную работу о «мидихлорианах» (вымышленная разумная микроскопическая форма жизни, находящаяся внутри всех живых существ, согласно вселенной «Звёздных войн»), а 4 научных журнала опубликовали её!

В стремлении напомнить людям, почему не следует слепо доверять «науке» – или любому другому источнику, претендующему на раздачу знаний, – я и решил написать эту короткую статью о том, как научные бредни используются в течение долгих лет нашей истории для манипулирования нашим восприятием и убеждениями.

Крупные игроки табачной и сахарной промышленности

Более полувека назад крупные табачные компании использовали науку в качестве средства убеждения для наивных и легковерных относительно безопасности производимых ими сигарет.

Надпись на картинке:

Поверьте, ребята, вы сами захотите прочитать это новое важное исследование о последствиях курения. И тогда вы тоже скажете, как говорю я: «Предпочитаю мягкие сигареты Chesterfield!»

Артур Годфри (Arthur Godfrey)

А сейчас….научные исследования последствий курения!

2 раза в месяц медицинский специалист проводил регулярный осмотр группы людей из разных слоев населения. 45% участников этой группы курят сигареты марки Chesterfield в среднем 10 лет. Спустя 10 месяцев, медицинский специалист отметил, что после курения сигарет Chesterfield не выявлено никаких побочных эффектов на нос, глотку и воздухоносные пазухи участников контрольной группы.

Мягкий сорт Chesterfield подходит всем

Апрель 1953 года

Обратите внимание на ключевую фразу: «Научные исследования»

Ряд разнообразных медицинских организаций и журналов, включая the New England Journal of Medicine и Журнал Американской Медицинской Ассоциации/ the Journal of the American Medical Association (JAMA), на самом деле находились на финансировании крупных табачных фирм и помогали продвигать эту продукцию с помощью продажной, с позволения сказать, «науки».

Надпись на картинке:

Отчет об изысканиях группы врачей

Мужчинам и женщинам, жаловавшимся на раздражение слизистой носа и горла в связи с курением, посоветовали сменить табак на сигареты марки Philip Morris. Затем день за днём врачи вели наблюдения каждого случая. Итоговые результаты, опубликованные в авторитетных медицинских журналах, повсеместно подтверждают, что после перехода на сигареты марки Philip Morris, раздражение слизистой полностью прекратилось, либо были замечены значительные улучшения».

Источник: Tobacco Exhibits

Обратите внимание на ключевую убеждающую фразу над рекламой: «итоговые результаты, опубликованные в авторитетных медицинских журналах, повсеместно подтверждают, что после перехода на сигареты марки Philip Morris, раздражение слизистой полностью прекратилось, либо были замечены значительные улучшения».

Подобным же образом в 1960-х сахарная промышленность привлекла группу Гарвардских учёных, чтобы скрыть взаимосвязь между употреблением сахара и пороком сердца, а Международный Исследовательский Фонд Сахара (The International Sugar Research Foundation (ISRF) замалчивал результаты исследования, которые показали, что сахар может потенциально увеличивать риск развития рака мочевого пузыря.

Кое-что нам стоит уяснить для себя, друзья мои: наше общество повсеместно управляется так, будто это коммерческая фирма, а не благотворительная организация, которая прежде всего призвана ценить человеческую жизнь. А это означает, что любого профессионала, какую профессию ни возьми, можно легко подкупить с помощью денег. К сожалению, наши проблемы носят системный характер, и корни их лежат в этой глубоко поврежденной парадигме.

Манипуляции наукой продолжаются и по сей день

А вот и случай из новейшей истории: Администрация президента Буша была замечена в манипулировании наукой для приспособления её к собственной государственной политике. Аналогично этому крупные нефтяные компании подкупали учёных, чтобы те, как попугаи, повторяли их утверждения. Точно так же биотехнологический гигант Монсанто (Monsanto) и Агентство по охране окружающей среды США (EPA) были уличены в том, что сотрудничали друг с другом в подобном неэтичном ключе. И это для Монсанто не в первый раз – и раньше подобным не брезговали. В Канаде, группа учёных подтвердила, что этот гигантский производитель ГМО предлагал им взятку в размере 1-2 миллионов долларов, а в Индонезии компания была оштрафована за попытку подкупа представителя государственной власти. Другой биотехнологический гигант Сингента (Syngenta), привлекала учёных для дискредитации профессора Тирона Хейеса (Tyrone Hayes), ведущего исследования, в ходе которых было обнаружено, что производимый Сингентой гербицид Атразин (Atrazine) может оказывать вредное воздействие на здоровье людей. Двое учёных начали судебный процесс против компании Мерк (Merck), утверждая, что данная крупная фармацевтическая фирма подтасовывали результаты тестов, относительно эффективности их вакцины против свинки.

Копания Кока-Кола (Coca Cola) также была поймана на подкупе учёных (немаленькой суммой в 132,8 миллиона долларов) с целью сгладить серьёзность последствий от употребления сладких газированных напитков и других неполезных для здоровья продуктов. На самом деле, корпорации постоянно так делают. Отличный пример: исследование, проведенное Университетом Колорадо, которое утверждает, что диетический газированный напиток больше способствует снижению веса, чем обычная вода. Неудивительно, что это исследование было финансировано производителями газировки.

Надпись на картинке:

Учёные утверждают, что диетические газированные напитки больше способствуют потере весе, чем вода

В ходе другого исследования утверждается, что дети, которые едят конфеты, весят меньше чем дети, которые не едят сладкого, а значит, сладкоежки меньше склонны к ожирению. И снова, к величайшему удивлению, обнаруживаем, что исследование было финансировано торговой ассоциацией, представляющей таких гигантов по производству сладкого, как: Butterfingers, Hershey и Skittles.

Надпись на картинке:

Новые исследования подтверждают, что дети и подростки, которые едят конфеты, имеют меньший вес и менее склонны к ожирению.

28 июня 2011. Источник: Национальная Ассоциация Кондитеров / National Confectioners Association

Вывод

По сей день продолжается спорная деятельность под прикрытием науки. Ричард Хортин (Richard Hortin), главный редактор медицинского журнала «Ланцет»/ The Lancet, официально заявил, что «большая часть научной литературы, возможно даже половина, может быть попросту ложной».

Не говоря уже о том, что концепция науки не служит важной цели. Хотя на самом деле она-таки служит. Лично я использую научные методы и принципы каждый день своей жизни, и даже опирался на научные исследования, чтобы в данном блоге осветить коррупцию научного сообщества. Но эта статья была написана специально, чтобы напомнить нам что «наука» может быть использована с целью ввести нас в заблуждение – и уже давно используется для обмана – и поэтому научные выводы всегда стоит подвергать сомнению и перепроверке. Безусловно, учёным нужны деньги для проведения исследований, а у корпораций, которые ставят материальную выгоду выше человеческой жизни, денег пруд пруди. Но рука дающего, как правило, контролирует руку берущего.

До тех пор, пока мы не изобретем систему, которая поощряет неподкупное образование больше, чем пропаганду и невежество, а честное вознаграждение – больше, чем желание сделать за деньги всё, что угодно, этот тип жалкого и вызывающего презрение человеческого поведения будет, по понятным причинам, продолжать своё существование.