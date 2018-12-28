В. Максименков. Рождество – Глубинная суть, интересные неизвестные факты

Источник: ss69100.livejournal.com
Oткуда взялась дата 25 декабря?
Точную дату рождения Иисуса Христа НИКТО НЕ ЗНАЕТ. Но зато удалось кое-что узнать о самой дате 25 декабря. В фильме «Дух времени» мы впервые услышали информацию, которая вызвала у нас не просто удивление, а безмерное удивление. Оказалось, что у Иисуса Христа было несколько «близнецов по судьбе», тоже родившихся именно 25 декабря. Но это ещё не всё! Оказалось, что некоторые из этих «близнецов» тоже были распяты, и тоже все, как один, воскресли! Некоторые — тоже через 3 дня! Например, вот такие экземпляры:1. Гор, Египет, 3000 лет до н.э. Родился 25 декабря от Изиды-девы. Когда он родился, загорелась звезда на востоке, при помощи которой 3 царя нашли место рождения Спасителя. В 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 лет принял дух посвящения от человека по имени Ану. У него было 12 учеников, с которыми он совершал чудеса – исцелял и ходил по воде. Его называли Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Агнец Господен и др. После предательства Тифоном, Гор был распят на кресте, похоронен, а через 3 дня воскрес.2. Аттис, Фригия, 1200 лет до н.э. Рождён девой Наной 25 декабря. Распят, воскрес через 3 дня.3. Митра, Персия, 1200 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. У него было 12 учеников. Творил чудеса. После смерти был захоронен и через 3 дня воскрес. Его называли Истиной, Светом… Днём поклонения Митре было воскресенье.4. Кришна, Индия, 900 лет до н.э. Рождён девой Деваки. Приход обозначила звезда на востоке. Творил чудеса со своими учениками. После смерти воскрес.5. Дионис, Греция, 500 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. Путешествовал и творил чудеса, такие как превращение воды в вино. Его называли Царём Царей, Альфа и Омега и др. эпитетами. После смерти воскрес.
Вот такие получаются божественные «пирожки»… Конечно, есть какая-то ничтожная вероятность того, что все эти ребята и вправду родились 25 декабря, все были богами, все были преданы своими друзьями, все были зверски казнены безжалостными врагами через распятие и воскресли после смерти. НО, вероятность шести таких совпадений (включая библейского Иисуса) настолько мала, что при серьёзном анализе рассчитывать на неё просто неразумно!
Здесь имели место совсем другие события. И для того, чтобы понять, что это были за события, и по каким причинам они произошли, необходимо найти дополнительную информацию, которая позволила бы обнаружить все части мозаики и правильно их сложить. К счастью, сегодня уже есть доступные источники информации, раскрывающие правду о прошлом нашей цивилизации. Эти источники и позволили нам узнать много такого, о чём мы раньше даже не подозревали.
И про Гора тоже написано в Библии? Конечно нет, но тогда ГДЕ???И кто из учёных даст и какую гарантию, что про Гора написали не после Библии? Боюсь что проверить такую информацию абсолютно нереально.Ну а фильмы нам не указ.
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Oткуда взялась дата 25 декабря?
Точную дату рождения Иисуса Христа НИКТО НЕ ЗНАЕТ. Но зато удалось кое-что узнать о самой дате 25 декабря. В фильме «Дух времени» мы впервые услышали информацию, которая вызвала у нас не просто удивление, а безмерное удивление. Оказалось, что у Иисуса Христа было несколько «близнецов по судьбе», тоже родившихся именно 25 декабря. Но это ещё не всё! Оказалось, что некоторые из этих «близнецов» тоже были распяты, и тоже все, как один, воскресли! Некоторые — тоже через 3 дня! Например, вот такие экземпляры:
1. Гор, Египет, 3000 лет до н.э. Родился 25 декабря от Изиды-девы. Когда он родился, загорелась звезда на востоке, при помощи которой 3 царя нашли место рождения Спасителя. В 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 лет принял дух посвящения от человека по имени Ану. У него было 12 учеников, с которыми он совершал чудеса – исцелял и ходил по воде. Его называли Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Агнец Господен и др. После предательства Тифоном, Гор был распят на кресте, похоронен, а через 3 дня воскрес.
2. Аттис, Фригия, 1200 лет до н.э. Рождён девой Наной 25 декабря. Распят, воскрес через 3 дня.
3. Митра, Персия, 1200 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. У него было 12 учеников. Творил чудеса. После смерти был захоронен и через 3 дня воскрес. Его называли Истиной, Светом… Днём поклонения Митре было воскресенье.
4. Кришна, Индия, 900 лет до н.э. Рождён девой Деваки. Приход обозначила звезда на востоке. Творил чудеса со своими учениками. После смерти воскрес.
5. Дионис, Греция, 500 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. Путешествовал и творил чудеса, такие как превращение воды в вино. Его называли Царём Царей, Альфа и Омега и др. эпитетами. После смерти воскрес.
Вот такие получаются божественные «пирожки»… Конечно, есть какая-то ничтожная вероятность того, что все эти ребята и вправду родились 25 декабря, все были богами, все были преданы своими друзьями, все были зверски казнены безжалостными врагами через распятие и воскресли после смерти. НО, вероятность шести таких совпадений (включая библейского Иисуса) настолько мала, что при серьёзном анализе рассчитывать на неё просто неразумно!
Здесь имели место совсем другие события. И для того, чтобы понять, что это были за события, и по каким причинам они произошли, необходимо найти дополнительную информацию, которая позволила бы обнаружить все части мозаики и правильно их сложить. К счастью, сегодня уже есть доступные источники информации, раскрывающие правду о прошлом нашей цивилизации. Эти источники и позволили нам узнать много такого, о чём мы раньше даже не подозревали.
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И про Гора тоже написано в Библии? Конечно нет, но тогда ГДЕ???
И кто из учёных даст и какую гарантию, что про Гора написали не после Библии? Боюсь что проверить такую информацию абсолютно нереально.
Ну а фильмы нам не указ.