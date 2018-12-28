Тайная доктрина: модель Мироздания Елены Блаватской

Мало, кто знает, что "Тайная доктрина" создавалась единым интуитивно- творческим порывом писательницы, подобным сну – озарению Д.И.Менделеева, в котором он увидел свою периодическую таблицу элементов. Только, в отличие от Менделеева, у Блаватской творческое озарение было растянуто на годы. Елену Петровну обвиняют в том, что она дурачила почтенную американскую публику конца 80 -х годов XIX века сеансами ясновидения и общения с духами умерших. Да, публику Блаватская дурачить умела. В чём сама честно и призналась в одном из своих писем. Но в этом же письме констатировала, что 1/4 демонстрируемых феноменов не подвластна её сознательному контролю и объяснению. А разве Иисус Христос не ходил по воде и не оживлял мёртвых, дабы сомневающиеся уверовали в Его Учение?

У Елены Петровны не было другого способа обратить внимание людей своего просвещённого времени на сокровенное эзотерическое учение, кроме как подыграть их массовому увлечению спиритизмом и ясновидением. Большая часть демонстрируемых ею феноменов была талантливой и хорошо отрежиссированной бутафорией, которой она пыталась привлечь умы и чувства современников к оригинальному учению о природе мира и человека. Блаватская назвала его "синтезом науки, религии и философии".Стержнем этого учения является доктрина космической эволюции, которую Елена Петровна изложила в первом томе "Тайной доктрины", названном ею "Космогенезис". В этой книге на основе анализа 7 станц (стихов) загадочной древней книги "Дзиан" писательница ознакомила нас со своими интуитивно- творческими прозрениями на строение и законы развития Космоса.

В модели Мироздания, обоснованной Блаватской, при вдумчивом её анализе нет ничего мистического и не поддающегося разумному пониманию. Вот, как выглядит эта модель.

1. В основе существования Мегавселенной лежит циклический закон – повторяющаяся последовательность этапов проявления духовных и материальных феноменов.

2. Пределом нашего разумного познания является "Непознаваемое, Единое ТО". "ТО" представляет собой пульсирующее многомерное пространство, которое родственно по своей природе духовному миру человека. Дух есть пространство.

3. В пассивном состоянии "ТО" едино, но с началом активного периода своего существования (новой Манвантары) "ОНО" распадается на множество самозамкнутых пустых пространств будущих вселенных (нуклеи) и пространства (нуклеолы), в структурах которых "записана" программа эволюции этих вселенных.("Нуклей", "нуклеола" производны от лат."nucleus"- ядро).

4. Нуклеолы концентрируются в единый пространственный вихрь, который устремляет их к нуклеям.

5. Отдельные нуклей и нуклеола соединяются при взаимодействии в единую пространственно – временную пару ("Божественный Андрогин"), которая представляет собой зародыш (вакуум) будущей Вселенной и внедрённую в него программу последующей эволюции.

6. При соединении с нуклеем цельное пространство нуклеолы распадается на монады – духовные пространственные конструкции, в которых содержится информация о всех законах, пропорциях, алгоритмах, программах и структурах будущего физического мира.

7. Монады представляют собой духовные сущности разумных обитателей физических вселенных предыдущего цикла проявления "ТОГО", которые сделали целью своей жизни получение главной эволюционной информации о Мироздании. Например, монада "Ньютон" несёт в структурах своего единичного духовного пространства закон всемирного тяготения, а монада "Павлов" – принципы организации физиологических процессов человека.

8. Распавшаяся на отдельные монады нуклеола вихрем выбрасывает их пространство Вселенной (нуклея) одновременно с началом её расширения.

9. Пронизывающие пространство нашей Вселенной потоки монад есть "Фохат" (энергоинформационное поле) или пространственные матрицы, по образцам которых строятся объекты, системы и последовательности процессов физического мира от атома и до Метагалактики, от вируса и до многоклеточного организма.

10. Творческая мыслительная работа человека возмущает вокруг себя пространство и извлекает из него в своё духовное сознание (которое тоже есть пространство) отдельную монаду. Духовное сознание личности и монада становятся единым целым, и эту цельность составляет космическая эволюционная информация.

11. После смерти физического тела духовной личности её монада попадает в "Планетарную Дживу" (ноосферу) – вновь формирующееся пространство нуклеолы, распавшееся перед началом эволюции Вселенной. Отдельные, освободившиеся от своих физических оболочек монады постепенно складывают цельное пространство нуклеолы.

12.Эволюция физической Вселенной завершается распадом всех её материальных объектов до самозамкнутого единого пространства (нуклея).

13. Образовавшиеся (восстановившиеся) таким образом нуклеи и нуклеолы сливаются в "Единое ТО". Погружением в НЕГО продуктов космической эволюции завершается очередной цикл космического проявления.

14. Нуклеи и нуклеолы из виртуального бытия переходят в реальное. В пространственной утробе "ТОГО" зреет новый распад. Приближается заря новой Манвантары. Всё повторяется.

Такова красивая и впечатляющая картина космической эволюции, изложенная Еленой Петровной Блаватской в "Тайной доктрине" – детище её могучего творческого разума и незаурядной интуиции. Степень нашего познания окружающего мира пока не позволяет определить "Космогенезис" ни как теорию, ни как гипотезу. Эту задачу предстоит решать нашим потомкам. Но уже сейчас можно сказать, что творение Блаватской, несмотря на высокомерное отношение к нему интеллектуальной элиты, предвосхитило самые передовые научные достижения XX века, а именно: учение о ноосфере В.И.Вернадского и Тейяра де Шардена, теорию вращающихся пространственных конструкций (торсионных полей) академиков Г.И.Шипова и А.Е.Акимова, концепцию хронотопа (тождественности духовного мира и пространства-времени) К.А.Кедрова. Мы уже не говорим о том, в разных местах "Тайной доктрины" просматриваются фундаментальные положения современной научной дисциплины – эниологии (теории энергоинформационного обмена). Не случайно, что 1991 год был объявлен ЮНЕСКО годом Блаватской. Но и клеветников у Елены Петровны остаётся немало. Церковь предала её учение анафеме. Наши современники договорились до того, что назвали "Тайную доктрину идеологическим обоснованием…фашизма.

…Подчиняясь законам эволюции, вокруг и внутри человека разворачивается очередная космическая Манвантара. В её безжалостном пространственно- временном огне сгорают звёзды и планеты, живые и социальные организмы, а также боги и люди с их мелочностью, короткой памятью, никчемными привязанностями и пустыми делишками. Лишь один Дух Человеческий собирается по крупицам и направляется в Единое Вечное Пространство. Оно смотрит на нас печальным и слегка укоризненным взглядом Елены Блаватской. И читается в этом взгляде: "Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят".

Владимир Стрелецкий