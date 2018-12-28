Сводки от ополчения Новороссии 28 декабря 2018
- 10:47 Поздравление военнослужащего с передовых позиций.
- 10:33 Новогодняя миссия Армии ДНР у линии фронта (ВИДЕО).
- 10:19 Новогодние подарки для школьников из Старомихайловки.
- 09:18 Рабочие карты 14-й омбр ВСУ.
- Вчера 21:41 Диалоги на передовой, о политике, Порошенко и войне.
Поздравление военнослужащего с передовых позиций
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Новогодняя миссия Армии ДНР у линии фронта (ВИДЕО)
В преддверии новогодних праздников гуманитарная группа «Ангел» и Народная милиция ДНР доставляют подарки детям прифронтовых населённых пунктов.
Как рассказали «Русской Весне» в оборонном ведомстве Республики, 26 декабря двести новогодних подарков получили учащиеся Старомихайловской средней школы, расположенной всего в двух километрах от линии фронта.
Читайте также: Срочное заявление Армии ЛНР: раскрыт план наступления ВСУ (+ВИДЕО, КАРТА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новогодние подарки для школьников из Старомихайловки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Рабочие карты 14-й омбр ВСУ
В ЛНР опубликовали рабочие карты батальонов 14-й омбр ВСУ действующей на фронте в районе Попасной.
Предполагалось, что 14-я омбр должна была осуществить обход позиций армии ЛНР прикрывающих Первомайск и занять участок трассы Попасная-Первомайск.
Чуть подробнее вот здесь http://lug-info.com/news/one/narodnaya-militsiya-lnr-poluchila-karty-vsu-s-planom-nastupleniya-na-respubliku-foto-41450
На конец декабря, по заявлением УНМ ЛНР, 14-я омбр ВСУ выведена с Донбасса.
Относительного очередного "перемирия" на Донбассе, на этот раз новогоднего с 29 декабря, то оно, как и все предыдущие соблюдаться конечно же не будет.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Диалоги на передовой, о политике, Порошенко и войне
К оглавлению | Источник: www.youtube.com