Сводки от ополчения Новороссии 28 декабря 2018

В преддверии новогодних праздников гуманитарная группа «Ангел» и Народная милиция ДНР доставляют подарки детям прифронтовых населённых пунктов.

Как рассказали «Русской Весне» в оборонном ведомстве Республики, 26 декабря двести новогодних подарков получили учащиеся Старомихайловской средней школы, расположенной всего в двух километрах от линии фронта.

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