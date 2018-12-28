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Сводки от ополчения Новороссии 28 декабря 2018

12:14. 28 декабря 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Поздравление военнослужащего с передовых позиций

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Новогодняя миссия Армии ДНР у линии фронта (ВИДЕО)

Новогодняя миссия Армии ДНР у линии фронта (ВИДЕО) | Русская весна

В преддверии новогодних праздников гуманитарная группа «Ангел» и Народная милиция ДНР доставляют подарки детям прифронтовых населённых пунктов. 

Как рассказали «Русской Весне» в оборонном ведомстве Республики, 26 декабря двести новогодних подарков получили учащиеся Старомихайловской средней школы, расположенной всего в двух километрах от линии фронта.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Новогодние подарки для школьников из Старомихайловки

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Рабочие карты 14-й омбр ВСУ



В ЛНР опубликовали рабочие карты батальонов 14-й омбр ВСУ действующей на фронте в районе Попасной.







Предполагалось, что 14-я омбр должна была осуществить обход позиций армии ЛНР прикрывающих Первомайск и занять участок трассы Попасная-Первомайск.
Чуть подробнее вот здесь http://lug-info.com/news/one/narodnaya-militsiya-lnr-poluchila-karty-vsu-s-planom-nastupleniya-na-respubliku-foto-41450
На конец декабря, по заявлением УНМ ЛНР, 14-я омбр ВСУ выведена с Донбасса.

Относительного очередного "перемирия" на Донбассе, на этот раз новогоднего с 29 декабря, то оно, как и все предыдущие соблюдаться конечно же не будет.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Диалоги на передовой, о политике, Порошенко и войне

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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