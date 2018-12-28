Сталинская модель экономики

Концептуал СМИ Плановое хозяйство, индустриализация, деньги и прибыль в СССР

Можно достаточно смело утверждать, что «сталинская» (не потому, что он её придумал – это сделали другие люди, – а потому, что она была реализована именно в период правления Сталина в СССР) экономика является первой в мире экономикой, организованной по научному принципу.



В основу советской модели экономики был положен доклад комиссии Вернадского. Уже осенью 1917 года было открыто пять, а в течение зимы 1918 года – 17 научно-исследовательских институтов, которые на основе этого доклада начали работать над одним из самых масштабных проектов мировой истории.



В основу построения новой экономической модели было заложено несколько задач и принципов: плановая экономика, индустриализация, деньги и прибыль…



Разобраться в фактах и мифах о Сталине, узнать секрет мощного экономического рывка и составить подлинную картину советской истории помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич



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