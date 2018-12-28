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Сталинская модель экономики

16:53. 28 декабря 2018 Просмотров - 219 3 коммент. Опубликовал:

Плановое хозяйство, индустриализация, деньги и прибыль в СССР

Можно достаточно смело утверждать, что «сталинская» (не потому, что он её придумал – это сделали другие люди, – а потому, что она была реализована именно в период правления Сталина в СССР) экономика является первой в мире экономикой, организованной по научному принципу.

В основу советской модели экономики был положен доклад комиссии Вернадского. Уже осенью 1917 года было открыто пять, а в течение зимы 1918 года – 17 научно-исследовательских институтов, которые на основе этого доклада начали работать над одним из самых масштабных проектов мировой истории.

В основу построения новой экономической модели было заложено несколько задач и принципов: плановая экономика, индустриализация, деньги и прибыль…

Разобраться в фактах и мифах о Сталине, узнать секрет мощного экономического рывка и составить подлинную картину советской истории помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

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Суть Вещей

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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3 коммент.»

  • 1006 11
    Андрей 7 28 декабря 2018 в 17:29 Ссылка Пометить
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    Да чтож такое, опять типо брахман это фуфло втюхивает. Это образец? Опять всем нищими стать? А кучка паразитов лучшим по своему усмотрению будет повышенную пайку выдавать? Последним русским управлением было казачество, наиболее справедливое управление и экономикой и войной и миром. Это казачество в 1919-1920г. расказачили, минус 2500000 чел. Правительство Турции ноту протеста советской россиянии предъявило о том, что они загрязнили Черное море трупами. Ну это же в открытом доступе. И тогда же ваш джугашвили (нарком национальностей) разделил росиянию на республики. Тогда первый раз на Кавказе отдали землю Терских казаков благродным овцеебам, изгоняемых с их земель семей казаков (мужчин не было-все с войны не вернулись) практически благородные горцы поубивали, как русских в 1993-1994-м. в Чечне. Вообще, кто сейчас заикается о джугашвили, тот нерусь, что понятно, или сумасшедший, если у него родители русские. Так в будущей Руси к этим персонажам и будем относиться

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  • 2181 1729
    Juryi 28 декабря 2018 в 17:35 Ссылка Пометить
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    Можно много говорить о структурах и деталях.

    Но начинать надо с главного : главный критерий
    экономики – план от мозгов как оболочка,
    себестоимость снижаемая, безналичка и один налог
    с конечного продукта. Здесь надо мудрить, под главным
    !
    И все будет тип – топ. Коммунизм неизбежен.

    J UDOV

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