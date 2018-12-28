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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 декабря 2018

13:48. 28 декабря 2018 Просмотров - 327 Нет комментариев Опубликовал:

МОЛНИЯ: Эрдоган прилетит к Путину обсуждать важные изменения в Сирии

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МОЛНИЯ: Эрдоган прилетит к Путину обсуждать важные изменения в Сирии | Русская весна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов прилететь в Россию для того, чтобы обсудить с Владимиром Путиным меняющийся на глазах расклад сил в Сирии.

Речь идёт о входе частей Армии Сирии в прежде подконтрольный войскам США Манбидж. Это делается для того, чтобы после ухода американцев этот регион провинции Алеппо не ушёл под контроль войск Эрдогана и протурецких боевиков.

«После визита (турецкой) делегации в Россию я могу провести с (Владимиром) Путиным встречу по Сирии в Москве или Сочи. Наша делегация также обсудит в Москве ситуацию в Манбидже», — заявил Эрдоган в ходе выступления, которое транслировало центральное турецкое телевидение.

ОБНОВЛЕНО

Уже известно, что в состав турецкой делегации, которая отправится в Москву утром в субботу, войдут министры иностранных дел, национальной обороны, глава турецкой разведки, спецпредставитель президента страны и посол Турции в Москве.

В своей речи Эрдоган назвал последние события в Манбидже «попыткой повлиять на ситуацию в регионе».

При этом он оговорился, что Турция «выступает против раскола Сирии».

«Мы нацелены на выдворение террористов из Сирии. Если террористы покинут Сирию, то отпадет необходимость в действиях Турции», — говорит Эрдоган.

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Первые минуты, как сирийские военные зашли в Манбидж

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Срочное заявление Армии Сирии: войска введены в «зону США» для ликвидации угрозы вторжения

Срочное заявление Армии Сирии: войска введены в «зону США» для ликвидации угрозы вторжения | Русская весна

Дамаск и вчера ещё проамериканские Сирийские демократические силы достигли соглашения: Сирийская армия при помощи России обеспечит безопасность региона Манбидж в провинции Алеппо от перехода под контроль войск Эрдогана и протурецких боевиков.

Сообщается, что перед этим в находящийся в американской зоне оккупации Манбидж прибыла делегация представителей САА и российской группировки войск в САР. По имеющимся данным, курды передали им одно из административных зданий, над которым был поднят сирийский государственный флаг.

Часть американских и французских специальных сил всё ещё также находятся в Манбидже (Мембидже), но скоро должны быть выведены оттуда.

Заявление командования Вооружённых сил САР:

Главное командование армии и вооружённых сил: на основании обязанности армии и вооруженных сил нести полную ответственность перед Родиной за обеспечение государственного суверенитета по всей территории Сирийской Арабской Республики и в ответ на обращение жителей региона Мембидж Главное командование армии и вооруженных сил объявляет о вводе частей Сирийской Арабской Армии в Мембидж и поднятии там государственного флага Республики.

Главное командование армии и вооруженных сил подтверждает необходимость единения всех сил подлинных сынов Родины ради обеспечения ее единства и суверенитета, восстановления ее целостности и очищения от терроризма, от всех агрессоров и оккупантов. Сирийские вооруженные силы гарантируют полную безопасность всем соотечественникам-сирийцам и прочим лицам, находящимся в указанном районе.

28 декабря 2018 г., Дамаск, Главное командование армии и вооруженных сил.

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Сирийский самолет в Тунисе впервые за последние 8 лет

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Сирийская армия входит в Манбидж



Сегодня утром начался ввод сирийских войск в Манбидж.
По заявлению Генштаба САА, была достигнута договоренность с YPG о размещении сирийской армии в Манбидже, после того, как курды призвали Асада взять Манбидж под свою защиту. Видимо разум все же возобладал, так как альтернатива с повторением афринских мучений была для YPG совсем уж безрадостной. Лучше уж нелюбимый Асад, чем "друг Реджеп". Ввиду чего YPG официально приглашает Асада в Манбидж https://kurdistan-au-feminin.fr/2018/12/28/syrie-les-forces-kurdes-appellent-le-regime-syrien-a-proteger-manbij-contre-linvasion-turque. Кроме того, YPG выводит свои силы из тех районов, которые передаются под контроль Дамаска, включая Манбидж. Также заявляется, что в Манбидже то ли уже поднят (над одним из административных зданий), то ли будет поднят сирийский флаг, но пока фото и видео нет.


Колонна сирийских войск в районе Манбиджа.


Примечательное фото. Российский военный с нашивкой SDF.

Кроме того, сирийские военные начинают развертывание к западу и северо-западу от Манбиджа (опираясь на поселок Арима, куда пару дней назад уже были переброшены значительные силы моторизованной пехоты и российской военной полиции), образуя буфер между городом и протурецкими боевиками к востоку от Аль-Баба. Сирийцев сопровождают силы российской военной полиции. Одновременно с этим продолжается патрулирование США к северо-западу и северу от Манбиджа. В ближайшие дни в Москве ждут турецкую делегацию, где обсудят расклады в северной Сирии после ухода американцев.


Американский патруль на улицах Манбиджа. Снято 2-3 дня назад.

PS. Сегодня в Дамаске возобновило работу посольство Бахрейна. Природу этих процессов уже описывал ранее – Сирия восстанавливает свои международные позиции в арабском мире и в ближайшее время мы увидим обильный поток дипломатических актов направленных на нормализацию отношений государств ЛАГ с Дамаском. В январе ожидается визит в Дамаск президента Мавритании. Ну и египтяне подъедут.

PS2. Сообщают, что в ближайшие 1-2 дня последует восстановление дипломатических отношений с Кувейтом. Асад прекрати, ты должен был уйти…

В общем, кампания 2018-го года завершается более чем успешно для Асада и российско-иранской коалиции и 2019-й год имеет все шансы стать последним годом сирийской войны.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Первый за 7 лет сирийский самолет в Тунисе



Празднование в аэропорту столицы Туниса.
Спустя 7 лет в Тунис прилетел сирийский гражданский самолет, что знаменует восстановление гражданского авиа-сообщения между двумя странами, которое было прервано "Арабской весной", кровавые и разрушительные последствия которой всем "поучаствовавшим" предстоит еще долго преодолевать.



В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4668174.html и к https://colonelcassad.livejournal.com/4668457.html
Налицо тенденция ускорения нормализации отношений Сирии с странами арабского мира.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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