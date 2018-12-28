Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 декабря 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов прилететь в Россию для того, чтобы обсудить с Владимиром Путиным меняющийся на глазах расклад сил в Сирии.

Речь идёт о входе частей Армии Сирии в прежде подконтрольный войскам США Манбидж. Это делается для того, чтобы после ухода американцев этот регион провинции Алеппо не ушёл под контроль войск Эрдогана и протурецких боевиков.

«После визита (турецкой) делегации в Россию я могу провести с (Владимиром) Путиным встречу по Сирии в Москве или Сочи. Наша делегация также обсудит в Москве ситуацию в Манбидже», — заявил Эрдоган в ходе выступления, которое транслировало центральное турецкое телевидение.

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Уже известно, что в состав турецкой делегации, которая отправится в Москву утром в субботу, войдут министры иностранных дел, национальной обороны, глава турецкой разведки, спецпредставитель президента страны и посол Турции в Москве.

В своей речи Эрдоган назвал последние события в Манбидже «попыткой повлиять на ситуацию в регионе».

При этом он оговорился, что Турция «выступает против раскола Сирии».

«Мы нацелены на выдворение террористов из Сирии. Если террористы покинут Сирию, то отпадет необходимость в действиях Турции», — говорит Эрдоган.

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