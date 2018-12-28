Отчет для императора

Оценочный отчет об атаке на Перл-Харбор представленный императору Японии Хирохито 26 декабря 1941 года.Красными крестиками обозначены попадания авиабомб.Длинные стрелки указывают на торпедные попадания.Перечеркнутые крестом корабли – уничтожены.Перечеркнутые линией корабли – повреждены.Отчет подготовлен капитаном Мицуо Футидой, который участвовал в планировании нападения на Перл-Харбор и лично принимал участие в атаке.Данные собирались путем анализа фотографий сделанных во время атаки и опроса пилотов авианосной группы наносившей удар.

Источник: colonelcassad.livejournal.com