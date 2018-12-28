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Отчет для императора

10:30. 28 декабря 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:


Оценочный отчет об атаке на Перл-Харбор представленный императору Японии Хирохито 26 декабря 1941 года.

Красными крестиками обозначены попадания авиабомб.
Длинные стрелки указывают на торпедные попадания.
Перечеркнутые крестом корабли – уничтожены.
Перечеркнутые линией корабли – повреждены.

Отчет подготовлен капитаном Мицуо Футидой, который участвовал в планировании нападения на Перл-Харбор и лично принимал участие в атаке.
Данные собирались путем анализа фотографий сделанных во время атаки и опроса пилотов авианосной группы наносившей удар.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1941, война на тихом океане, вторая мировая война, история, карты, футида, хирохито, Япония, японская империя
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