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Крым – бастион Руси. Игорь Полуйчик. Часть 1

09:22. 28 декабря 2018 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Крым – бастион Руси. Как понять, что такое тризна.

Автор-сказитель – Игорь Полуйчик
Часть 2 – https://youtu.be/hJVmC4oYzdw

По заданию свыше группа энтузиастов с 21-го по 24-е ноября провела несколько обрядов Тризны по русским воинам сначала в Севастополе, а потом в Керчи. Наша тризна была посвящена всем не упокоенным душам воинов за последнюю тысячу лет, ибо Крым всегда был бастионом Руси и пал лишь в 1855 году, когда его захватили у Русского Царства действовавшие в сговоре Российская, Французская и Английская империи.

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Источник: www.youtube.com

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