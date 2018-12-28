Крым – бастион Руси. Игорь Полуйчик. Часть 1
Крым – бастион Руси. Как понять, что такое тризна.
Автор-сказитель – Игорь Полуйчик
Часть 2 – https://youtu.be/hJVmC4oYzdw
По заданию свыше группа энтузиастов с 21-го по 24-е ноября провела несколько обрядов Тризны по русским воинам сначала в Севастополе, а потом в Керчи. Наша тризна была посвящена всем не упокоенным душам воинов за последнюю тысячу лет, ибо Крым всегда был бастионом Руси и пал лишь в 1855 году, когда его захватили у Русского Царства действовавшие в сговоре Российская, Французская и Английская империи.
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Источник: www.youtube.com