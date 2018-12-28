Америка решает. Как Вудро Вильсон строил «новый мировой порядок»

Источник: www.aif.ru

28 декабря 1856 года родился Вудро Вильсон, 28-й президент США.



Задолго до отца и сына Бушей, Билла Клинтона и Барака Обамы, 28-й президент Соединенных Штатов Америки взялся урегулировать мировой военный конфликт и установить новые гармоничные отношения между народами. Его усилия закончились Нобелевской премией мира и инсультом.

Оратор со слабым здоровьем

Томас Вудро Вильсон родился 28 декабря 1856 года в Стаунтоне, штат Виргиния, в семье пресвитерианского пастора Джозефа Раглеса Вильсона.

С детства будущий политик отличался слабым здоровьем, поэтому начальное образование он получил на дому. В 1873 году он поступил в колледж Дэвидсона в Северной Каролине, затем в Принстонский университет в 1879 году. Ораторский талант, доставшийся ему от отца и деда, Вудро стал проявлять в студенческие годы, когда увлекся политической историей и философией.

Начав карьеру юриста, молодой человек довольно быстро в ней разочаровался, и решил попробовать свои силы на академической ниве с уклоном в политику.

Получив в университете Джонса Хопкинса докторскую степень, Вильсон уехал преподавать историю в женский колледж Брин-Мор, затем перебрался в университет Уэслиан (Коннектикут), но и там не задержался. В 1890 году университет в Принстоне пригласил Вильсона на юридическую кафедру.

После ряда небольших сочинений в 1899 году им был издан большой политический труд «The State» — сравнительный анализ правительственной власти.

Вудро Вильсон около 1880 года. Фото: Commons.wikimedia.org

Компромиссный президент

В 1902 году Вильсон занимает пост ректора Принстонского университета, пытаясь в этой должности осуществить ряд образовательных реформ. Противостояние между ректором и профессурой затянулось на восемь лет и закончилось поражением Вильсона, который ушел в отставку. Затяжной и шумный конфликт, однако, пошел на пользу Вильсону-политику, поскольку о нем заговорили как о возможном кандидате на президентское кресло от Демократической партии.

Промежуточной ступенью на пути к президентскому креслу для Вильсона стал пост губернатора Нью-Джерси, который он получил по итогам выборов 1910 года. Активная позиция и ряд социальных законов, инициированных губернатором (в частности, страхование рабочих от несчастных случаев), сделали Вильсона известным политиком федерального масштаба.

На президентских выборах 1912 года Вильсон стал кандидатом от Демократической партии как устраивающая всех компромиссная фигура. Помогло Вильсону и то, что традиционный республиканский электорат был расколот надвое борьбой между Уильямом Тафтом и экс-главой США Теодором Рузвельтом, который после отставки порвал отношения с Тафтом и Республиканской партией и создал Прогрессивную партию.

В итоге Вильсон в полной мере воспользовался этой ситуацией, одержав победу, набрав 41,8 % голосов, и 435 из 531 голоса выборщиков.

«Если мир хочет мира, он должен следовать моральным предписаниям Америки»

Главным испытанием для США во внешней политике в годы правления президента Вильсона стала Первая Мировая война.

Вильсон, выступавший за расширение влияния США на мировую политику, изначально исходил из необходимости избегания вовлечения страны в вооруженные конфликты в Европе. Он придерживался рамок так называемой «дипломатии доллара» и был убежден, что «если мир действительно хочет мира, он должен следовать моральным предписаниям Америки».

В период с 1914 по 1917 годы Вильсон был горячим сторонником нейтралитета США в Первой Мировой войне, полагая, что особое положение Америки дает ей право предлагать свое посредничество.

Однако попытки Вильсона предложить конфликтующим сторонам посреднические услуги не нашли у них понимания.

В то же время уже в 1915 году Вильсон не исключал возможности участия США в войне, после того, как в рамках развязанной Германией «неограниченной подводной войны» был уничтожен пассажирский пароход «Лузитания», в результате чего погибли около 1000 человек, включая 124 американцев.

Требования США о прекращении неограниченной подводной войны, выдвинутые Вильсоном, были выполнены германской стороной, что несколько отсрочило американское военное вмешательство.

Лозунгом президентской кампании Вудро Вильсона в 1916 году была фраза «Он уберег нас от войны». Вильсон выступал с достаточно миролюбивой программой, однако оказывал давление на Германию с целью прекратить неограниченную подводную войну. Его оппонент, республиканец Чарльз Эванс Хьюз, выступал за более активную подготовку США к войне. В итоге Вильсону удалось переизбраться с минимальным перевесом. При голосовании выборщиков за Вильсона было подано 277 голосов, за Хьюза 254.

Президент Вильсон ставит перед Конгрессом вопрос об объявлении войны Германии. Заседание 3 февраля 1917 года. Фото: Commons.wikimedia.org

«Четырнадцать пунктов»

Возобновление Германией в начале 1917 года неограниченной подводной войны стало причиной для вступления США в войну.

Концепция Вильсона заключалось в том, что США должны были действовать самостоятельно как «ассоциированная» (а не союзная) страна. Именно с этим связана директива командующему американской армией в Европе Джоне Першингу, предписывавшая его войскам действовать совместно с союзниками, но сохраняя обособленное положение.

Согласно Вильсону, США вступали в Первую Мировую войну для того, «чтобы закончить все войны». По мнению политика, Соединенные Штаты могли помочь Европе заложить основы дальнейшего мирного сосуществования.

В своей речи перед Конгрессом 8 января 1918 года Вудро Вильсон сформулировал свои тезисы о целях войны, получившие известность как «Четырнадцать пунктов»:

I. Исключение секретных соглашений, открытость международной дипломатии.

II. Свобода мореплавания за пределами территориальных вод

III. Свобода торговли, устранение экономических барьеров

IV. Разоружение, уменьшение вооружения стран до минимального уровня, необходимого для обеспечения национальной безопасности.

V. Свободное и беспристрастное рассмотрение всех колониальных вопросов с учетом как колониальных притязаний владельцев колоний, так и интересов населения колоний.

VI. Освобождение российских территорий, решение её вопросов исходя из её независимости и свободы выбора формы правления.

VII. Освобождение территории Бельгии, признание её суверенитета.

VIII. Освобождение французских территорий, восстановление справедливости в отношении Эльзас-Лотарингии, оккупированной в 1871 году.

IX. Установление границ Италии по национальному признаку.

X. Свободное развитие народов Австро-Венгрии.

XI. Освобождение территорий Румынии, Сербии и Черногории, предоставление Сербии надёжного выхода к Адриатическому морю, гарантии независимости балканских государств.

XII. Независимость турецких частей Оттоманской империи (современная Турция) одновременно с суверенитетом и автономным развитием народов, находящихся под властью Турции, открытость Дарданелл для свободного прохода судов.

XIII. Создание независимого польского государства, объединяющего все польские территории и с выходом к морю.

XIV. Создание всеобщего международного объединения наций в целях гарантии целостности и независимости как больших, так и малых государств.

Если отойти от вопросов урегулирования непосредственно вооруженного конфликта в Европе, то Вильсон главной своей задачей видел создание Всемирной ассоциации государств, в которой ведущую роль играли бы Соединенные Штаты.

Подписавшиеся стороны Версальского мира. Ж. Клемансо, В. Вильсон, Д. Ллойд Джордж. Париж, 1919 год. Фото: Commons.wikimedia.org

«Сгоревший» на работе

Поскольку США внесли важнейший финансовый и военный вклад в победу блока Антанты в Первой Мировой войне, европейские державы не могли просто так отмахнуться от идей Вильсона, хотя многие их не разделяли.

Вудро Вильсон, шесть месяцев работавший в Париже во время мирной конференции 1919 года, стал первым действующим американским президентом, посетившим Европу. Он постоянно работал над продвижением своих планов, и добился включения положения о Лиге Наций в Версальское соглашение.

Подписанный 28 июня 1919 года Версальский договор, по мнению Вильсона, соответствовал духу «Четырнадцати пунктов», хотя его утверждение в подобном виде натыкалось на отчаянное сопротивление европейцев. Переговорный процесс поставил Вильсона на грань нервного истощения. Тем не менее, он сумел при минимальных издержках вывести США как крупнейшую экономическую державу на первые роли в мировой политике.

В 1919 году Вудро Вильсон стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в Версальский мирный договор. И в том же году он потерпел свое самое сокрушительное поражение — сумев добиться создания Лиги Наций на международной арене, Вильсон не смог добиться ратификации Сенатом соглашения о Лиге Наций, и США не присоединились к этой международной организации. Программа «Четырнадцати пунктов» Вильсона оказалась выполнена в Европе лишь частично.

Для Вильсона тяжелейшие нагрузки во время переговоров и провал ратификации соглашения о Лиги Наций, обернулись инсультом в октябре 1919 года, после чего он фактически утратил дееспособность, хотя и оставался на своем посту до окончания полномочий.

В 1921 году больной Вильсон вместе с супругой поселился в Посольском квартале в Вашингтоне, где и провел последние годы жизни. Вудро Вильсон умер 3 февраля 1924 года и был похоронен в Вашингтонском кафедральном соборе.

Банкнота номиналом 100 тысяч долларов с портретом Вильсона. Фото: Commons.wikimedia.org

Источник: nstarikov.ru