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Зарабатывать меньше, жить счастливей: зачем горожане массово едут в село (ВИДЕО)

04:00. 27 декабря 2018 Просмотров - 357 Нет комментариев Опубликовал:
Зарабатывать меньше, жить счастливей: зачем горожане массово едут в село (ВИДЕО) | Русская весна

Почему люди покидают крупные города.

С какими проблемами сталкиваются жители мегаполисов, переезжающие в сельскую местность.

Практические советы, как можно выстроить экономически эффективную жизнь в селе, каким образом нужно взаимодействовать с местными властями и где найти единомышленников.

Об этом беседуют публицист Дмитрий Перетолчин и эксперт Государственной думы по развитию и инновации в регионах, основатель института общественных и гуманитарных инициатив Глеб Тюрин.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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