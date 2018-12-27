Зарабатывать меньше, жить счастливей: зачем горожане массово едут в село (ВИДЕО)
Почему люди покидают крупные города.
С какими проблемами сталкиваются жители мегаполисов, переезжающие в сельскую местность.
Практические советы, как можно выстроить экономически эффективную жизнь в селе, каким образом нужно взаимодействовать с местными властями и где найти единомышленников.
Об этом беседуют публицист Дмитрий Перетолчин и эксперт Государственной думы по развитию и инновации в регионах, основатель института общественных и гуманитарных инициатив Глеб Тюрин.
Читайте также: Израильский военный инструктор назвал ВСУ дебилами, идиотами и недоумками
Источник: rusvesna.su