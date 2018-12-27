Военные преступления Финляндии на территории СССР в 1943-1944 годах
10:38. 27 декабря 2018 Просмотров - 262 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прислали интересное из северных краев.
Сканы газеты "Североморский летчик"; за 1943-1944 года посвященные зверствам финнов на оккупированных территориях СССР.
Выпуск от 18 декабря 1943 года.
Выпуск от 16 февраля 1944 года.
Выпуск от 12 июля 1944 года.
Заглавная картинка – выпуск от 12 июля 1944 года.
Документы и материалы на тему военных преступлений финнов - https://colonelcassad.livejournal.com/3043205.html
Историк Баир Иринчеев – Про финские концлагеря для военнопленных - https://youtu.be/EdsiQNyP_a8
PS. Насчет снимка, который похож на рисунок.
Как указывает nitfit в комментариях, это обычная практика тех лет.
Вот например фотография финского лейтенанта с черепом красноармейца.
А вот она же в виде рисунка.
Источник: colonelcassad.livejournal.com