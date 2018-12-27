Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2018

Несмотря на большие сложности и серьёзное противодействие украинской стороны, на Донбассе всё же будет объявлено «новогоднее» перемирие.

Договорённость на этот счёт была достигнута в ходе заседания (в режиме видеоконференции) рабочей группы по вопросам безопасности.

«Стороны договорились о предварительной дате введения перемирия с 01:01 29 декабря (мск)», — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.

Теперь эту компромиссную дату должна одобрить Контактная группа, после чего о перемирии будет объявлено официально.

Читайте также: Срочное заявление Армии ЛНР: раскрыт план наступления ВСУ (КАРТА)