Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2018
- 16:09 Киев использовал военное положение для наращивания сил в Донбассе.
- 15:13 СРОЧНО: На Донбассе будет объявлено перемирие.
- 14:45 Проверка боевой готовности подразделений НМ ЛНР.
- 13:03 Срочное заявление Армии ЛНР: раскрыт план наступления ВСУ (КАРТА).
- 11:58 Срочное заявление Марочко! Раскрыт план украинского наступления.
- 10:27 Мира Донбассу – Поздравление военнослужащего НМ ЛНР с наступающим Новым годом.
- 05:30 Тело зверски убитого ополченца из РФ доставляют из Львова Добровольцы Донбасса (ФОТО).
- 05:00 ВАЖНО: Семьи ополченцев ДНР получат жильё (ДОКУМЕНТ).
- 02:00 Армия ДНР и штаб помощи привезли новогодние подарки юным музыкантам (ВИДЕО).
- Вчера 23:51 ВСУ заняли почти всю «серую зону» на Донбассе, — советник Порошенко (ВИДЕО).
Киев использовал военное положение для наращивания сил в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: На Донбассе будет объявлено перемирие
Несмотря на большие сложности и серьёзное противодействие украинской стороны, на Донбассе всё же будет объявлено «новогоднее» перемирие.
Договорённость на этот счёт была достигнута в ходе заседания (в режиме видеоконференции) рабочей группы по вопросам безопасности.
«Стороны договорились о предварительной дате введения перемирия с 01:01 29 декабря (мск)», — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.
Теперь эту компромиссную дату должна одобрить Контактная группа, после чего о перемирии будет объявлено официально.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Проверка боевой готовности подразделений НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Срочное заявление Армии ЛНР: раскрыт план наступления ВСУ (КАРТА)
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко раскрыл план наступления ВСУ, подробности которого стали известны оборонному ведомству Республики благодаря информации, полученной от надежного источника.
В распоряжение Народной милиции поступили рабочие карты командиров первого, второго и третьего механизированных батальонов 14-й ОМБр ВСУ, которая, в том числе с имевшей место утечкой, в срочном порядке выведена из зоны операции оккупационных сил.
В результате детального анализа нанесенной на них обстановки был выявлен замысел наступательных действий противника в районе Попасной.
В частности, задачей подразделений 14-й ОМБр является обход наших позиций на участке Попасная — Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная — Первомайск.
Примечательным является то, что при отработке рабочих карт нанесение обстановки офицерами ВСУ осуществлялось с использованием условных тактических знаков, применяемых странами блока НАТО.
Однако, уровень профессиональной подготовки инструкторов, обучающих украинских военных, вызывает сомнения. Вследствие низкой квалификации «заморских педагогов» командиры подразделений украинской армии при отработке боевых документов допускают ошибки, вызывающие по меньшей мере смех.
Так, командир 3 батальона подполковник Яцинюк нанес тактическую обстановку на свою рабочую карту так, что подчиненные ему подразделения должны действовать в противоположном направлении, то есть в направлении Киева.
Также на данных рабочих картах нанесены посты радиационно-химического наблюдения и подразделения РХБ защиты, количество которых превышает штатную численность, что в свою очередь косвенно подтверждает намерения украинской стороны применить химическое оружие.
Какие бы планы не рождались в воспаленных умах противника, внезапно напасть на Республику им не удастся. Наша разведка днём и ночью качественно выполняет свою работу, а личный состав подразделений Народной милиции готов отразить любую атаку противника.
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Срочное заявление Марочко! Раскрыт план украинского наступления
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Мира Донбассу – Поздравление военнослужащего НМ ЛНР с наступающим Новым годом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Тело зверски убитого ополченца из РФ доставляют из Львова Добровольцы Донбасса (ФОТО)
9 декабря 2018 года на Украине, в колонии Дрогобыча Львовской области, был убит доброволец Валерий Иванов, защищавший мирное население Донбасса и плененный украинскими карателями.
Охранники тюрьмы забили его до смерти.
В Союзе Добровольцев Донбасса рассказали «Русской Весне», что движение выполняет скорбную миссию по вывозу тела убитого в украинских застенках добровольца на Родину, в Архангельскую область, город Северодвинск, для захоронения.
Усилиями российских дипломатов впервые удалось вывезти с Украины тело погибшего в застенках добровольца. На границе его ждали представители Союза Добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико-социального отдела СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа.
Доброволец Валерий Иванов защищал мирное население Луганской Народной Республики. Затем попал в плен к украинским карателям. В плену вел себя достойно и героически. Принципиальная позиция Валерия, который твердо отстаивал правду о том, что он доброволец, нынешним украинским властям была невыгодна — она разрушала миф о присутствии в стране российских военных. Возможно, именно за принципиальность и идейность Иванова не обменяли год назад, хотя он был в автобусе, в котором пленных привезли к линии разграничения.
Валерий Иванов являлся участником боевых действий на Северном Кавказе, десантником и будет похоронен с воинскими почестями.
Вечная память добровольцу Валерию Иванову!
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ВАЖНО: Семьи ополченцев ДНР получат жильё (ДОКУМЕНТ)
Радостная для ополченцев и их родственников новость.
Денис Пушилин подписал распоряжение о реализации мер по восстановлению муниципального жилого фонда для последующего распределения его отдельным категориям лиц, пострадавших от военных действий.
Квартиры будут выделены:
1. Семьям погибших и умерших военнослужащих.
2. Семьям военнослужащих, не имеющих жилья на территории Донецкой Народной Республики.
3. Всем, чьи находящиеся на территории Республики дома и квартиры полностью или частично разрушены.
4. Перемещённым лицам, не имеющим жилья в ДНР.
Информированные, абсолютно надёжные источники мне сообщили: это не популистский шаг — поэтапный план реализации распоряжения главы государства уже разработан, и общественность получит полный отчёт о каждом этапе воплощения плана в жизнь.
Буду держать эту тему на контроле, и всякого наплевательски относящегося к нуждам ополченцев и их родственников нерадивого чиновника подвергать жесточайшей критике.
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Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»
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Армия ДНР и штаб помощи привезли новогодние подарки юным музыкантам (ВИДЕО)
Общественный штаб помощи прифронтовым районам совместно с Народной милицией ДНР привезли подарки в музыкальную школу № 5, расположенную в районе шахты им. Абакумова.
Дети, проживающие в прифронтовом районе Донецка, получили сладкие подарки, а также фрукты.
Для самого же учреждения был передан груз канцелярии и наборов для творчества. Дети были рады получить такие подарки в канун Нового года и отблагодарили собравшихся небольшим концертом.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
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ВСУ заняли почти всю «серую зону» на Донбассе, — советник Порошенко (ВИДЕО)
ВСУ взяли под контроль почти всю «серую зону» на Донбассе.
Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.
«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
«Практически вся так называемая „серая зона“ уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», — подчеркнул Бирюков.
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