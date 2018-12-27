Санкт-Петербург. Часть 118. 1868. «Виды С.-Петербурга». Часть 1





1. Адмиралтейская площадь от Петровской площади





1. Адмиралтейская площадь от Петровской площади





2. Академия Художеств





3. Аничков дворец с Фонтанки





4. Арка Главного штаба





5. Богадельня цесаревича Николая Александровича





6. Большой театр.





7. Вид на Петропавловскую крепость с пл.Суворова





8. Дворец Белосельских-Белозерских





9. Дворцовая площадь и Адександровская колонна





10. Дворцовая площадь и Адександровская колонна





11. Дворцовая площадь.





12. Дворцовая площадь





13. Здание Главного штаба





14. Зимний дворец и арка Главного штаба





15. Зимний дворец с Невы





16. Зимний дворец





17. Зимний дворец





18. Императорский воспитательный дом





19. Инженерный замок





20. Институт сестер милосердия на Васильевском острове





21. Казанский собор.





22. Казанский собор.





23. Казанский собор





24. Кони Аничкова моста





25. Кони Аничкова моста





26. Кони Аничкова моста





27. Кони Аничкова моста





28. Конногвардейский бульвар





29. Лютеранская кирха Св.Петра





30. Марсово поле







Источник: humus.livejournal.com