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Санкт-Петербург. Часть 118. 1868. «Виды С.-Петербурга». Часть 1

09:56. 27 декабря 2018 Просмотров - 233 Нет комментариев Опубликовал:


Адмиралтейская площадь от Петровской площади. 1868
1. Адмиралтейская площадь от Петровской площади

Адмиралтейская площадь от Петровской площади. 1868
1. Адмиралтейская площадь от Петровской площади

Академия Художеств. 1868
2. Академия Художеств

Аничков дворец с Фонтанки
3. Аничков дворец с Фонтанки

Арка Главного штаба
4. Арка Главного штаба

Богадельня цесаревича Николая Александровича. 1868
5. Богадельня цесаревича Николая Александровича

Большой театр. 1868
6. Большой театр.

Вид на Петропавловскую крепость с пл.Суворова
7. Вид на Петропавловскую крепость с пл.Суворова

Дворец Белосельских-Белозерских. 1868
8. Дворец Белосельских-Белозерских

Дворцовая площадь и Адександровская колонна. 1868.
9. Дворцовая площадь и Адександровская колонна

Дворцовая площадь и Адександровская колонна. 1868
10. Дворцовая площадь и Адександровская колонна

Дворцовая площадь.
11. Дворцовая площадь.

Дворцовая площадь
12. Дворцовая площадь

Здание Главного штаба
13. Здание Главного штаба

Зимний дворец и арка Главного штаба
14. Зимний дворец и арка Главного штаба

Зимний дворец с Невы. 1868
15. Зимний дворец с Невы

Зимний дворец. 1868.
16. Зимний дворец

Зимний дворец. 1868
17. Зимний дворец

Императорский воспитательный дом
18. Императорский воспитательный дом

Инженерный замок
19. Инженерный замок

Институт сестер милосердия на Васильевском острове. 1868
20. Институт сестер милосердия на Васильевском острове

Казанский собор. 1868
21. Казанский собор.

Казанский собор.
22. Казанский собор.

Казанский собор
23. Казанский собор

Кони Аничкова моста
24. Кони Аничкова моста

Кони Аничкова моста1
25. Кони Аничкова моста

Кони Аничкова моста2
26. Кони Аничкова моста

Кони Аничкова моста3
27. Кони Аничкова моста

Конногвардейский бульвар. 1868
28. Конногвардейский бульвар

Лютеранская кирха Св.Петра
29. Лютеранская кирха Св.Петра

Марсово поле
30. Марсово поле


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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