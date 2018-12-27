Реальное состояние французской медицины

Источник: zen.yandex.ru

Состояние французское медицины не такое радужное как многим, может быть, кажется. Речь идёт именно про общедоступную, а не платную. В частных клиниках совсем другой уровень обслуживания, комфорта и оказания услуг, впрочем как и у нас. Когда мне потребовалось вылечить 2 зуба, и компания это оплачивала, то это обошлось в 195 € (снимок+укол+2 пломбы) в уютной частной клинике. Увы, так было не всегда.



При обращении в государственные медучреждения вас может ждать разочарование и к этому надо быть готовыми.

Ниже речь пойдёт о самом крупном госпитале Мареслея — Hopital de la Timone.

Это огромный комплекс, раскинувшийся на большой территории.

Центральный корпус

Взрослое стоматологическое отделение как раз в нём и находится, в правом крыле.

Пойдём внутрь.

центральный вход изнутри

Это не ремонт. Такое состояние потолка почти по всем коридорам.

На потолке такие разводы как будто сверху был потоп. Также обратите внимание, что свет горит не везде.

Тут даже сложно как-то комментировать.

Но противопожарный датчик ещё висит — безопасность прежде всего!

Прошу прощения за качество фото! — мало света.

И снова потолок плывёт, полутёмный коридор, местами пол требует обновления.

Наконец мы пришли к дверям стоматологического отделения.

Как обычно, свет не везде и потолок

Вы видите тут электронную очередь? Она есть на входе общем зале, но тут на месте подходят люди, которым очень срочно, а некоторых врачи без очереди пропускают.

После 3 часов ожидания попадаем в кабинет врача.

Не скажи мне, что это во Франции, подумал бы, что в какой-нибудь нашей районной поликлинике.

В качестве бонуса, тем кто до конца дошёл. Интересная фамилия врача))

Если серьёзно, то в данный госпиталь приходилось обращаться с интервалом в полгода и абсолютно ничего не менялось.

Второй раз спину прихватило серьёзно. Привезли по скорой. В палате мест не было и положили меня в коридор, вместе с бомжами и негро-арабами другими.

Про лечение надо отдельную большую статью писать.

Если по мелочи и есть деньги, то лучше в частной клинике. Однако в случае серьёзных обращений частники могут не взяться из-за сложностей или отсутствия необходимого обеспечения (операционные, анестезиологи, рентгенологи и т.д. ). Многие соотечественники ездили в Россию лечиться — это не шутка! Компетенция местных врачей (и платных, и бесплатных) оставляет желать лучшего.

Всем удачи и по меньше болеть где бы вы не находились!

Источник: nstarikov.ru