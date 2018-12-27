Реальное состояние французской медицины
Источник: zen.yandex.ru
Состояние французское медицины не такое радужное как многим, может быть, кажется. Речь идёт именно про общедоступную, а не платную. В частных клиниках совсем другой уровень обслуживания, комфорта и оказания услуг, впрочем как и у нас. Когда мне потребовалось вылечить 2 зуба, и компания это оплачивала, то это обошлось в 195 € (снимок+укол+2 пломбы) в уютной частной клинике. Увы, так было не всегда.
При обращении в государственные медучреждения вас может ждать разочарование и к этому надо быть готовыми.
Ниже речь пойдёт о самом крупном госпитале Мареслея — Hopital de la Timone.
Это огромный комплекс, раскинувшийся на большой территории.
Центральный корпус
Взрослое стоматологическое отделение как раз в нём и находится, в правом крыле.
Пойдём внутрь.
центральный вход изнутри
Это не ремонт. Такое состояние потолка почти по всем коридорам.
На потолке такие разводы как будто сверху был потоп. Также обратите внимание, что свет горит не везде.
Тут даже сложно как-то комментировать.
Но противопожарный датчик ещё висит — безопасность прежде всего!
Прошу прощения за качество фото! — мало света.
И снова потолок плывёт, полутёмный коридор, местами пол требует обновления.
Наконец мы пришли к дверям стоматологического отделения.
Как обычно, свет не везде и потолок
Вы видите тут электронную очередь? Она есть на входе общем зале, но тут на месте подходят люди, которым очень срочно, а некоторых врачи без очереди пропускают.
После 3 часов ожидания попадаем в кабинет врача.
Не скажи мне, что это во Франции, подумал бы, что в какой-нибудь нашей районной поликлинике.
В качестве бонуса, тем кто до конца дошёл. Интересная фамилия врача))
Если серьёзно, то в данный госпиталь приходилось обращаться с интервалом в полгода и абсолютно ничего не менялось.
Второй раз спину прихватило серьёзно. Привезли по скорой. В палате мест не было и положили меня в коридор, вместе с бомжами и негро-арабами другими.
Про лечение надо отдельную большую статью писать.
Если по мелочи и есть деньги, то лучше в частной клинике. Однако в случае серьёзных обращений частники могут не взяться из-за сложностей или отсутствия необходимого обеспечения (операционные, анестезиологи, рентгенологи и т.д. ). Многие соотечественники ездили в Россию лечиться — это не шутка! Компетенция местных врачей (и платных, и бесплатных) оставляет желать лучшего.
Всем удачи и по меньше болеть где бы вы не находились!
Источник: nstarikov.ru
loading...
С людьми всего одно фото.На фейк похоже,нет времени перепроверять инфу.Даже не буду сравнивать с нашими районными,не говоря уже….А может сравним с Парижскими госпиталями.Полагаю французы свою медицину отстоят.Почему…Вот эффект от французских “подпиндосных восстаний”.
-повышение МРОТ на 100 евро в месяц( в среднем до 1300 евро в месяц).
-отмена НДФЛ на внеурочные работы(свыше 35 часов в неделю)
-отмена НДФЛ на сумму премий по итогам года(“13-ая зарплата”,если кто помнит)
-отмена налогов на пенсионеров,получающих пенсию менее 2 тысяч евро.
-годовой мораторий повышений цен на топливо.
Бедные,бесправные французы…И госпиталь у них с плохим потолком…в Мареслея.
Не то что у нас,правда..
В России вон все поднимают,налоги,возраст пенсионный-полный комплекс,а у нас ,в стране розовых медведей,все хорошо.Мы-другой мир.Паралельный. Скоро придет образный Степаныч домой,а его жена спросит:-”Ты почему такой грустный”…А он ей-”Мне МРОТ на работе дали”. “Дорогой,а нам на макарошки-то хватит…”.А коллективный Степаныч скажет-”А ты чо хочиш чтопы как в Париже было,да пусть хоть постоянно МРОТ мне дают,лишь бы не как во Франции и афрыке “.
loading...
Допустим продолжительность жизни во франции под 83 года, в рф 72 (росстат дает, вместе с инфляцией в 3,55%).
Но хлебососы будут втирать что больницы во франции отстой, в рф надо полагать они на высоте.
loading...
Думаю если кто-то захочет запостить здесь инфо или фотки из местных больниц – для холуев это будет нытье и сопли, засунут в мусор, а вот грязь из французских больниц для них Высшая Истина и Сокровенные Знания.