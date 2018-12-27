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«Мы беззащитны»: в США отреагировали на испытания «Авангарда»

19:45. 27 декабря 2018 Просмотров - 352 3 коммент. Опубликовал:
«Мы беззащитны»: в США отреагировали на испытания «Авангарда» | Русская весна

Американские СМИ отреагировали на испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».

Накануне пресс-служба Кремля сообщила об успешном испытании комплекса по поручению Владимира Путина. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке. Успех учений позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

В ходе испытаний подтвердилась возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 Махов — свыше 30 тысяч километров в час. Это позволяет блоку, например, обогнуть Землю по экватору за час и 20 минут.

National Interest: «У нас нет никакой защиты»

«Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету», — пишет National Interest.

Минобороны РФ в присутствии президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард». Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия — единственная страна, обладающая подобным оружием.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас», — цитирует издание главу стратегического командования США Джона Хайтена. При этом отмечается, что для такого оружия, способного нести ядерный заряд, даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу.

Как отмечает NI, размещение «Авангарда» в 2019 году позволит России опередить США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

Washington Examiner: «Превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии»

Издание Washington Examiner отмечает, что «Авангард» превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии. При этом, по мнению издания, США обладают более развитыми системами наведения на цель, а материально-техническое и организационное обеспечение, а также ударные возможности России уступают американским. Авторы статьи делают вывод, что «США наверняка одержат верх в ядерной войне с Россией, даже если потери среди гражданского населения будут ужасны».

Также указывается, что в случае войны американская система ПРО будет просто численно подавлена российскими ракетами.

CNBC: «Способен преодолевать даже самые передовые системы ПРО»

Телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке отмечает, что новое российской оружие отличается высокой маневренностью и непредсказуемостью, что затрудняет его отслеживание.

«В одном из отчетов американской разведки отмечается, что гиперзвуковые летательные аппараты будут приняты на вооружение в России к 2020 году, что станет значительным шагом, который позволит Кремлю превзойти США и Китай в этом отношении», — отмечается на сайте телеканала.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 507 -69
    xazzar berlazzar 27 декабря 2018 в 21:11 Ссылка Пометить
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    по кому будет едро применять это оружие? по своей недвижимости и детям которые уже давно на “загнивающем” западе?

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  • 28257 13883
    Степаныч 27 декабря 2018 в 22:12 Ссылка Пометить
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    Способен преодолевать самые “передовые” системы про штатов.)Это какие ж такие передовые,те которые свои устаревшие ракеты то не могут сбить.На три неудачных по моему,лишь одна поразила мишень
    ,то есть из 4 устаревших натовских ракет,только одна будет сбита,и ни одна видимо из наших.)Ну и мы естественно не будем стрелять ни по какой недвижимости(нашей или не нашей),мишенью будут системы ПРО,штабы,склады и прочие пинтагоны,так шо детишкам едра переживать не за что,их шкурку не попортят.)))

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