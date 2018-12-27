Андрей Колганов о России, которую мы потеряли. По-живому

Разговор с Андреем Колгановым, доктором экономических наук.



Содержание беседы:

0:58 О тоске по России, которую мы “потеряли”

7:07 Про аграрную политику царской России, СССР и РФ

12:04 О промышленности дореволюционной России

16:39 Что выявила русско-японская война?

19:54 Как царская экономика была подготовлена в Первой мировой войне?

30:06 С чего начался развал царской экономики и кому была выгодна война?

35:48 Революция вычеркнула Россию из списка победителей в ПМВ?

38:13 Как можно охарактеризовать царскую экономику в период войны?

40:22 Про естественность причин революции

47:00 Про войну экономик (плановой и капиталистической)

55:37 Про уравнивание значения Первой мировой и Великой Отечественной войн для граждан современной России

1:03:00 О современном пролетариате

1:06:36 С чем не справилась советская экономика и в чем причина ее падения?





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#поживому #царскаяроссия

Источник: www.youtube.com