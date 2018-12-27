Андрей Колганов о России, которую мы потеряли. По-живому
Разговор с Андреем Колгановым, доктором экономических наук.
Содержание беседы:
0:58 О тоске по России, которую мы “потеряли”
7:07 Про аграрную политику царской России, СССР и РФ
12:04 О промышленности дореволюционной России
16:39 Что выявила русско-японская война?
19:54 Как царская экономика была подготовлена в Первой мировой войне?
30:06 С чего начался развал царской экономики и кому была выгодна война?
35:48 Революция вычеркнула Россию из списка победителей в ПМВ?
38:13 Как можно охарактеризовать царскую экономику в период войны?
40:22 Про естественность причин революции
47:00 Про войну экономик (плановой и капиталистической)
55:37 Про уравнивание значения Первой мировой и Великой Отечественной войн для граждан современной России
1:03:00 О современном пролетариате
1:06:36 С чем не справилась советская экономика и в чем причина ее падения?
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#поживому #царскаяроссия
Источник: www.youtube.com