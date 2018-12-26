Запад в вопросе СМИ избрал для себя «уютную роль» судьи

«Дело не в том, насколько действия Запада вписываются в профессиональные критерии, придуманные самим Западом. Дело в том, насколько эти действия соответствуют интересам Запада. И здесь ситуация очень простая: если что-то делается (в сфере СМИ – ред.) в интересах Запада, то это демократия, борьба за права человека и продвижение непредвзятой информации. Если те же самые действия будет осуществлять Россия, то это, конечно же, будет (рассматриваться как) тоталитаризм, нарушение прав человека и ограничение доступа к правдивой информации. Поскольку для себя наши западные партнеры избрали удобную и уютную роль судьи, то, конечно же, с их точки зрения, они поступают правильно и демократично. Поэтому не стоит ждать ни осуждения, ни изменения правил — сами будут нарушать, и при этом будут улыбаться», — добавил лидер движения “Патриоты Великого Отечества.