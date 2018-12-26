Запад в вопросе СМИ избрал для себя «уютную роль» судьи
10:21. 26 декабря 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: ria.ru
В посольстве РФ в Великобритании призвали ОБСЕ отреагировать на публикацию в The Times личных данных журналистов Sputnik. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что осуждения таких публикаций европейскими структурами ожидать не стоит.Публикация личных данных журналистов эдинбургского бюро Sputnik газетой The Times в «лучших традициях» украинского сайта «Миротворец» должна привлечь внимание ОБСЕ, заявили в посольстве РФ в Великобритании.Ранее The Times опубликовала фотографии восьми сотрудников бюро Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей. В этой же статье приводится призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона к британскому правительству отобрать активы журналистов агентства.Как отметил пресс-секретарь посольства РФ, публикация в The Times, а также призыв Коул-Хэмилтона «свидетельствуют об оказании давления на российские СМИ по всем возможным каналам».«Полагаем, что публикация личных данных журналистов, в „лучших традициях“ одиозного киевского сайта „Миротворец“, призывы конфисковать имущество СМИ – должны также привлечь внимание ОБСЕ», – отметили в посольстве.Лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik предположил, какой может быть цель подобных публикаций.«Публикацией личных данных пытаются оказать давление на журналистов: заставить их нервничать, возможно, быть не столь принципиальными, уволиться с работы – целей может быть много. Что касается призыва отобрать активы журналистов – то, что именно предполагается экспроприировать? Мебель, кружку, ложку? Я не исключаю, что настоящей целью здесь в перспективе является закрытие бюро», – сказал Николай Стариков.По его мнению, осуждения подобных скандальных публикаций теми или иными западными структурами ожидать не стоит.«Дело не в том, насколько действия Запада вписываются в профессиональные критерии, придуманные самим Западом. Дело в том, насколько эти действия соответствуют интересам Запада. И здесь ситуация очень простая: если что-то делается (в сфере СМИ – ред.) в интересах Запада, то это демократия, борьба за права человека и продвижение непредвзятой информации. Если те же самые действия будет осуществлять Россия, то это, конечно же, будет (рассматриваться как) тоталитаризм, нарушение прав человека и ограничение доступа к правдивой информации. Поскольку для себя наши западные партнеры избрали удобную и уютную роль судьи, то, конечно же, с их точки зрения, они поступают правильно и демократично. Поэтому не стоит ждать ни осуждения, ни изменения правил — сами будут нарушать, и при этом будут улыбаться», — добавил лидер движения “Патриоты Великого Отечества.
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Источник: nstarikov.ru