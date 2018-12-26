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Война с одиночеством

14:44. 26 декабря 2018 Просмотров - 148 2 коммент. Опубликовал:


О причинах успеха российской сетевой пропаганды в США.

В объятия «российской пропаганды» американцев толкнуло одиночество

Хотя «манипуляции» Москвы с соцсетями были направлены на интернет-пользователей и из США, и из Европы, и из стран бывшего СССР, сильнее всех подвержены «российской пропаганде» оказались американцы. Как утверждает эксперт София Москаленко в Psychology Today, готовность слепо верить «российским троллям» объясняется масштабным одиночеством американцев и отсюда их чрезмерной зависимостью от соцсетей.

«Если вы американец, то с большой долей вероятности вы уже столкнулись с российской пропагандой в сети», — пишет психолог и научный сотрудник Пенсильванского университета София Москаленко https://www.psychologytoday.com/us/experts/sophia-moskalenko-phd в Psychology Today.
Как известно, по оценкам Facebook, в период перед президентскими выборами 2016 года порядка 126 млн. американских интернет-пользователей видели контент, созданный «аккаунтами, работающими при поддержке российского правительства». Ещё 20 млн. ознакомились с подобными публикациями в Instagram. Подобная картина наблюдается и в Twitter с YouTube. Очевидно, Россия «взяла на вооружение социальные сети» и с помощью распространения теорий заговора и недостоверных сведений попыталась «радикализовать США изнутри», утверждает автор статьи.

Впрочем, как напоминает психолог, Америка была не единственной целью Кремля. Однако, несмотря на то, что Москва применяла схожие тактики и на постсоветском пространстве, и в странах ЕС, американцы были куда сильнее склонны верить «российской лжи». Как выяснилось, жители США, которые в целом в 9 раз чаще лайкали, репостили и комментировали материалы «русских троллей», стали «лёгкой добычей для пропаганды» Кремля.

Отсюда следует вопрос, почему именно американцы. По словам Москаленко, некоторые специалисты считают, что в отличие от жителей западных стран люди на постсоветском пространстве «выработали иммунитет к российской пропаганде». Из-за своего исторического опыта они испытывают ощущение, что им будут врать, поэтому зачастую они более циничны, чем американцы. Психолог сама подтверждает, что ей, как уроженке страны бывшего СССР, весьма свойственен циничный подход.
Однако, подчёркивает Москаленко, выстроить объяснение всего явления вокруг одного лишь цинизма не получится. Если бы одного цинизма было достаточно, чтобы выработать «иммунитет против пропаганды», тогда «россияне бы смеялись над недавними утверждениями Кремля о предположительной украинской агрессии» или «предположительных планах НАТО напасть на Москву». Но даже на первый взгляд циничные жители России верят кремлёвским заявлениям, да и тогда непонятно, почему европейцы меньше подвержены пропаганде, чем американцы.

Известный психолог Джонатан Хайдт называет способность человека пренебречь индивидуальными интересами ради коллективных «психологией улья». По мнению учёного, в процессе естественного отбора в каждом человеке появился своеобразный «переключатель», который при необходимости может отключить всё рациональное и индивидуальное и превратить личность в «бескорыстного командного игрока». В конце концов, люди всю жизнь живут и взаимодействуют в группах, коллективах, а коллективы могут существовать долгое время, только если их члены готовы порой жертвовать собственными интересами во имя общего блага. Когда такой «переключатель» активизирует режим «улья», человек отказывается от индивидуальности и обращается к коллективной идентичности — этнической, религиозной или национальной. И уже отсюда может начаться радикализация — насилие на благо безличного коллектива становится более приемлемым, объясняет София Москаленко.

И именно этого, по мнению автора статьи, и добиваются «российские тролли». Они стремятся столкнуть друг с другом различные коллективные идентичности: белых с темнокожими, англо-саксонских протестантов с евреями, демократов с республиканцами. Но здесь опять-таки возникает вопрос, почему из-за влияния соцсетей именно американцы были готовы идти на конфликт скорее, чем европейцы. Москаленко подчёркивает, что коллективная идентичность — социальный конструкт. Человек же должен знать, за что и против чего борются члены его группы. Для того чтобы поддерживать существование коллективной идентичности, нужна информация. И то, как эту информацию получают жители США и Европы, очень различается.

Американцы физически живут более изолированно друг от друга, чем европейцы — в отдельных домах, в небольших городках или пригородах, откуда они ездят на работу, на учёбу или по магазинам на личных машинах. В силу более высокой плотности населения европейцы куда реже живут в отдельных домах и намного чаще пользуются общественным транспортом. Жители США дольше работают и реже берут отпуск, у них остаётся меньше времени на социализацию и личное общение с окружающими. По статистике, 46% американцев против всего 6% европейцев чувствуют себя одинокими.
А когда в реальной жизни социального взаимодействия мало, в силу вступает виртуальный мир и социальные сети. И именно потому что американцы куда сильнее зависят от соцсетей, «российская пропаганда» неожиданно возымела такой большой успех, уверена психолог. «Социальная изоляция сделала американцев уязвимыми перед манипуляциями с соцсетями».

Разумеется, против такой реальности должны приниматься какие-то контрмеры. Во-первых, общественность должна осознавать силу социальных сетей и уметь подвергать сомнению информацию, которую она оттуда черпает. Во-вторых, власти должны активнее контролировать деятельность иностранных агентов в соцсетях, чтобы не допустить распространения радикальных идей.

И, наконец, самим американцам пора объявить войну одиночеству, которое может быть не менее опасно, чем выкуривание 15 сигарет в день. Действия «российских троллей» показали, насколько масштабна эта проблема. Властям следовало бы тратить больше средств на организацию общественных мероприятий, не только спортивного характера, но и по примеру Европы культурного — ярмарки, бесплатные концерты, выставки и даже танцевальные классы. Такая сплочённость может повысить шансы успешно противостоять попыткам манипулировать коллективной идентичностью, уверена автор статьи.

https://russian.rt.com/inotv/2018-12-26/Psychology-Today-v-obyatiya-rossijskoj – цинк

Танцевальные классы помогут забороть российскую пропаганду.



Но как танцы помогут забороть одинокого тролля в Овальном кабинете, пока загадка.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, информационная война, манипуляция сознанием, общество, Россия, СМИ, социальные сети, США, холодная война, юмор
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2 коммент.»

  • 6514 1604
    krikunoleg 26 декабря 2018 в 17:39 Ссылка Пометить
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    Еще один заход в попытке “доказать” вмешательство России во внутреннюю жизнь Америки?

    Может докажем вмешательство Америки во внутреннюю жизнь России, а? И не только России…

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  • 2535 2309
    жора шапов 26 декабря 2018 в 17:44 Ссылка Пометить
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    Самому с собой в картишки скучно играть.))

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