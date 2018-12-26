Ученые выяснили, почему шумерская цивилизация внезапно исчезла

Аккадская империя, первое единое шумерское государство, внезапно распалась и прекратила свое существование 4200 лет назад из-за мощнейшей засухи и пылевых бурь, лишивших ее города всех запасов воды. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS."Мы давно подозревали, что в это время произошло климатическая катастрофа, одновременно погубившая не только шумеров, но и древнеиндийскую и египетскую цивилизации. Доказательств этого, помимо некоторых противоречивых находок на берегу Красного моря и Оманского залива, у нас не было", — пишут Стэйси Кэролин (Stacy Carolin) из Оксфордского университета (Великобритания) и ее коллеги.Шумерская Месопотамия, наряду с Древним Египтом и городами-государствами в долине реки Инд, претендует на звание одной из трех древнейших цивилизаций Земли. Она появилась примерно шесть тысяч лет назад в виде большого сообщества городов-государств, торговавших и враждовавших друг с другом.Примерно в середине третьего тысячелетия до нашей эры легендарный Саргон Великий завоевал все шумерские "полисы" и объединил их в Аккадскую империю, создав свод законов, всеобщие правила торговли и другие неотъемлемые черты современной цивилизации. Несмотря на то, что она считалась одной из самых сильных "сверхдержав" своего времени, она распалась менее чем через 200 лет после образования, а ее столица, Аккад, бесследно исчезла.Причины этого распада оставались предметом споров среди историков. Часть исследователей считала, что старая знать городов-государств Месопотамии была недовольна централизацией власти и активно боролась с Саргоном и его потомками. Другие связывают ее падение с вторжением кочевников-гутиев, чьи набеги опустошали страну и подрывали авторитет царя.Недавно некоторые историки, а также климатологи и геологи, начали говорить о том, что в коллапсе Шумерской цивилизации был виноват не человек, а климат. Дело в том, что раскопки в соседней Сирии показывают, что примерно в 2200 году до нашей эры на Ближнем Востоке началась сильнейшая засуха, фактически уничтожившая все крупные города в регионе.Кэролин и ее коллеги нашли первые непротиворечивые свидетельства того, что это было так на самом деле, изучая сталактиты, формировавшиеся на протяжении последних пяти тысяч лет в пещере Голь-и-Зард, расположенной неподалеку от города Демавенда на севере Ирана.Эти каменные наросты состоят из своеобразных "годичных колец", чья толщина, химический и изотопный состав напрямую отражают то, как много воды попадало в пещеру в разные эпохи их формирования. Соответственно, их можно использовать как своеобразную климатическую "летопись", отражающую колебания температур и уровня осадков на протяжении очень долгого времени.Голь-и-Зард, в свою очередь, находилась неподалеку от северных регионов Аккадской империи, и получала примерно тот же уровень осадков, что и владения наследников Саргона. Это позволило ученым очень точно реконструировать климат эпохи ее падения.Как оказалось, первую сверхдержаву Месопотамии действительно погубил климат — примерно 4,26 тысячи лет назад рост сталактитов резко замедлился, что свидетельствует о внезапном и резком уменьшении уровня осадков. Эта засуха продлилась более трех сотен лет, что совпадает по времени с началом эры возрождения Месопотамии и появления Вавилонии.Параллельно ученые зафиксировали аналогичный рост в долях магния и кальция в "годичных кольцах". Это говорит о начале мощнейших пылевых бурь, приносивших в пещеру огромные массы песка. Подобные катаклизмы должны были ускорить гибель Аккадской цивилизации, лишив ее земледельцев возможности нормально выращивать урожай даже при наличии водных резервуаров и систем орошения.Что интересно, аналогичная засуха и пылевые бури происходили в истории Месопотамии и раньше, примерно 4,5 тысячи лет назад. Они продолжались не так долго, всего около столетия, но они могли ослабить города-государства и проложить дорогу для империи Саргона, которая погибнет под их ударами в следующий "сезон пыльных бурь", заключают климатологи.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com